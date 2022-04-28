Флешбэк, 2022

В центре событий американского боевика – Алекс Льюис, профессиональный киллер. Однажды пошел против ветра и теперь отбивается от федеральных агентов и криминального авторитета, преследующих его по пятам. Наемник не смог нарушить личный кодекс и навлек на себя беду. «Флешбэк» понравится тем, кто любит остросюжетные психологические триллеры.

Постановщиком фильма стал 78-летний новозеландский режиссер Мартин Кэмпбелл, удостоенный премии BAFTA TV Award в номинации «Лучший режиссер». Российские зрители помнят его по таким лентам, как «Маска Зорро», «Иностранец» и сериалу «Убойный отдел».

Главную женскую роль в «Флешбэке» сыграла сама Моника Беллуччи, звезда итальянского кинематографа, секс-символ 90-х, обладательница множества наград и кавалер ордена Почетного легиона. Большинство российских зрителей помнят Беллуччи по фильмам «Дракула», «Малена», «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция».

Вместе с Моникой Беллуччи на большом экране появляется британский актер Лиам Нисон, номинант на премию «Оскар» в 1994 году за роль в картине «Список Шиндлера». Также он запомнился зрителям участием в таких проектах, как «Человек тьмы», «Отверженные», «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» и трилогия «Заложница».