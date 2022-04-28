Флешбэк, 2022

В центре событий американского боевика – Алекс Льюис, профессиональный киллер. Однажды пошел против ветра и теперь отбивается от федеральных агентов и криминального авторитета, преследующих его по пятам. Наемник не смог нарушить личный кодекс и навлек на себя беду. «Флешбэк» понравится тем, кто любит остросюжетные психологические триллеры.
Постановщиком фильма стал 78-летний новозеландский режиссер Мартин Кэмпбелл, удостоенный премии BAFTA TV Award в номинации «Лучший режиссер». Российские зрители помнят его по таким лентам, как «Маска Зорро», «Иностранец» и сериалу «Убойный отдел».
Главную женскую роль в «Флешбэке» сыграла сама Моника Беллуччи, звезда итальянского кинематографа, секс-символ 90-х, обладательница множества наград и кавалер ордена Почетного легиона. Большинство российских зрителей помнят Беллуччи по фильмам «Дракула», «Малена», «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция».
Вместе с Моникой Беллуччи на большом экране появляется британский актер Лиам Нисон, номинант на премию «Оскар» в 1994 году за роль в картине «Список Шиндлера». Также он запомнился зрителям участием в таких проектах, как «Человек тьмы», «Отверженные», «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» и трилогия «Заложница».
Картина является адаптацией бельгийского фильма 2003 года, снятого по мотивам произведения Джефа Гираертса «Синдром Альцгеймера».
Режиссер «Флешбэка» Мартин Кэмпбелл поставил две картины Бондианы — «Золотой глаз» (1995) и «Казино Рояль» (2006). Кроме того, он – самый возрастной режиссер за всю историю франшизы (62 года). Кэмпбелл побил рекорд Льюиса Гилберта, который режиссировал «Лунного гонщика» в 59 лет.
В российском прокате картина выходит под названием «Флешбэк» (в переводе с английского – «обратный кадр, проблеск»). Это художественный прием, в большей степени кинематографический, когда повествование прерывается, чтобы продемонстрировать сюжеты из прошлого. Главный герой часто вспоминает о том, что происходило с ним раньше. Так он постепенно понимает, кто за ним охотится, и придумывает план, чтобы спасти свою жизнь.
Прокатом фильма занимается компания MDfilm, которая выпускала на большие экраны такие картины, как «Мавританец», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Калашников» и многие другие.
Одну из центральных ролей в картине исполнил австралийский актер Гай Пирс, который сыграл трансвестита Адама Витли в музыкально-комедийной ленте «Приключения Присциллы, королевы пустыни».
За долгие годы работы наемный убийца самого высокого класса так и не утратил свой моральный компас. Получив новое задание, он принимает решение стать на сторону добра и устранить своих работодателей. Но его память начинает давать сбои, и киллер подвергает сомнению каждое свое действие. Грань между добром и злом стирается, остается лишь жажда мщения.