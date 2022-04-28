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Флешбэк, 2022

2022 / США
7.9 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 5.6
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Боевик с Лиамом Нисоном и Моникой Беллуччи о киллере с провалами в памяти
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В центре событий американского боевика – Алекс Льюис, профессиональный киллер. Однажды пошел против ветра и теперь отбивается от федеральных агентов и криминального авторитета, преследующих его по пятам. Наемник не смог нарушить личный кодекс и навлек на себя беду. «Флешбэк» понравится тем, кто любит остросюжетные психологические триллеры.

Постановщиком фильма стал 78-летний новозеландский режиссер Мартин Кэмпбелл, удостоенный премии BAFTA TV Award в номинации «Лучший режиссер». Российские зрители помнят его по таким лентам, как «Маска Зорро», «Иностранец» и сериалу «Убойный отдел».

Главную женскую роль в «Флешбэке» сыграла сама Моника Беллуччи, звезда итальянского кинематографа, секс-символ 90-х, обладательница множества наград и кавалер ордена Почетного легиона. Большинство российских зрителей помнят Беллуччи по фильмам «Дракула», «Малена», «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция».

Вместе с Моникой Беллуччи на большом экране появляется британский актер Лиам Нисон, номинант на премию «Оскар» в 1994 году за роль в картине «Список Шиндлера». Также он запомнился зрителям участием в таких проектах, как «Человек тьмы», «Отверженные», «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» и трилогия «Заложница».

Картина является адаптацией бельгийского фильма 2003 года, снятого по мотивам произведения Джефа Гираертса «Синдром Альцгеймера». 

Режиссер «Флешбэка» Мартин Кэмпбелл поставил две картины Бондианы — «Золотой глаз» (1995) и «Казино Рояль» (2006). Кроме того, он – самый возрастной режиссер за всю историю франшизы (62 года). Кэмпбелл побил рекорд Льюиса Гилберта, который режиссировал «Лунного гонщика» в 59 лет.

В российском прокате картина выходит под названием «Флешбэк» (в переводе с английского – «обратный кадр, проблеск»). Это художественный прием, в большей степени кинематографический, когда повествование прерывается, чтобы продемонстрировать сюжеты из прошлого. Главный герой часто вспоминает о том, что происходило с ним раньше. Так он постепенно понимает, кто за ним охотится, и придумывает план, чтобы спасти свою жизнь.

Прокатом фильма занимается компания MDfilm, которая выпускала на большие экраны такие картины, как «Мавританец», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Калашников» и многие другие.

Одну из центральных ролей в картине исполнил австралийский актер Гай Пирс, который сыграл трансвестита Адама Витли в музыкально-комедийной ленте «Приключения Присциллы, королевы пустыни».

За долгие годы работы наемный убийца самого высокого класса так и не утратил свой моральный компас. Получив новое задание, он принимает решение стать на сторону добра и устранить своих работодателей. Но его память начинает давать сбои, и киллер подвергает сомнению каждое свое действие. Грань между добром и злом стирается, остается лишь жажда мщения.

7.9 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в России 12 мая 2022
Премьера онлайн 29 июля 2022
Премьера в мире 28 апреля 2022
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Мартин Кэмпбелл
Мартин Кэмпбелл
В ролях
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Гай Пирс
Гай Пирс
Рэй Стивенсон
Рэй Стивенсон
Луис Мэндилор
Луис Мэндилор
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Флешбэк 4 постера
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Мираж Синема в ТРК «MARi»
21:20 от 250 ₽
Полное расписание и билеты

Флешбэк смотреть онлайн

Флешбэк
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Наша рецензия
Новость о премьере очередного боевика с Лиамом Нисоном мгновенно вызывает скучающую зевоту. А все потому, что зрители (за исключением, может быть, верных фанатов жанра и самого актера) уже давно потеряли интерес к однообразным фильмам, в которых он не выходит из амплуа праведного, но мрачного мстителя. Так уж повелось со времен «Заложницы». И даже новоприобретенные морщины и несколько лишних килограммов — не помеха для Нисона, чтобы продолжать участвовать в подобных…
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Рамиль Хайрутдинов 15 мая 2022, 23:31
За последнее время один из самых достойный фильмов в жанре боевиков.\nК просмотру!
gridneva2804 15 мая 2022, 10:59
Можно посмотреть , неплохо ....
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Лиам идеален для этой роли»: интервью с режиссером «Флешбэка» Мартином Кэмпбеллом 12 мая на большие экраны вышел захватывающий боевик «Флешбэк» с Лиамом Нисоном в главной роли. Перед премьерой Киноафише удалось узнать у режиссера Мартина Кэмпбелла о методе работы с актерами большого масштаба, истории адаптации фильма и решении вплести в сюжет иммиграционные задержания в США и секс-торговлю детьми.
Написать
13 мая 2022 11:52
Тест: насколько хорошо ты знаешь фильмографию Лиама Нисона Талант ирландского актера Лиама Нисона с течением времени не увядает, а только крепнет. Последним из его круто сваренных героев стал центральный персонаж «Флешбэка» Алекс Льюис — наемный убийца с принципами (из-за которых он отказывается от выполнения контракта) и проблемами с памятью, противостоящий одновременно и ФБР, и бывшим нанимателям. Премьера фильма в России состоялась 12 мая.
Написать
12 мая 2022 10:32
5 причин пойти на захватывающий триллер «Флешбэк» в кино прямо сейчас Новый криминальный боевик с Лиамом Нисоном, в котором ветеран фильмов про мстительных праведников выходит за грани своего амплуа последних лет.
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12 мая 2022 09:30
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