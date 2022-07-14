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Открытое море: Монстр глубины Открытое море: Монстр глубины
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The Reef: Stalked

Открытое море: Монстр глубины, 2022

2022 / Австралия
5.6 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Триллер о противостоянии молодых красоток и безжалостной акулы
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм начинается не как стандартный хоррор. Зритель погружается в историю персонажей, рассматривает австралийские пейзажи, привыкает к уютной и беззаботной атмосфере, и только после этого лента постепенно начинает входить в жанр.

Действие сюжета происходит практически всегда в одной локации. Компания девушек оказывается в открытом море, но вместо того, чтобы веселиться и забывать свои заботы «на берегу», они находятся в ловушке. Напряжение между ними и происходящим нарастает постепенно, а вместе с тем поднимается уровень страха.

Для большего эффекта «ужаса» авторы фильма представили акулу, которая охотится за людьми, как разумное существо. Пока девушки катаются на лодке, плавают, перебираются к берегу, она будто предугадывает их дальнейшие действия и разрабатывает планы по нападению.

Из-за особенности съемки в море зритель как будто оказывается еще одним действующим лицом истории. Камера тонет, погружается в воду, выбирается на поверхность и следит за кровожадной акулой наряду с остальными персонажами хоррора.

 

 

Оригинальное название ленты – The Reef: Stalked. Оно дословно переводится на русский как «Риф: Преследуемый». Российские прокатчики адаптировали это как «Открытое море: Монстр глубины», чтобы четче отразить суть сюжета. Фильм является продолжением первой части под названием The Reef, выпущенной в 2010 году.

О планах по производству второй части ленты было объявлено в ноябре 2020 года. Кресло режиссера должен был занять Эндрю Трауки, который работал над оригинальной лентой. Помимо работы постановщика, он также написал сценарий для фильма.

Несмотря на то что фильм был произведен в Австралии, первыми премьеру увидят жители России. Кинотеатральный релиз состоится 14 июля, а цифровой – 25 августа. В других странах премьера стартует с 29 июля.

В фильме было задействовано всего пятеро актеров, так как действие сюжета почти полностью сконцентрировано в одной локации. Главную роль исполнила звезда «Дневников вампира» Тересса Лиэн. Пару ей составила актриса Энн Чюонг, которая снялась в сериалах «Ковбой Бибоп», «Ответный удар» и других.

Ники и ее подруги отправляются на экзотический остров в Тихом океане, чтобы покататься на байдарках и заняться дайвингом. Но девушек начинает преследовать огромный морской монстр, и теперь им придется встретиться со своими страхами лицом к лицу.

5.6 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в России 14 июля 2022
Премьера онлайн 29 июля 2022
Премьера в мире 14 июля 2022
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Эндрю Трауки
Эндрю Трауки
В ролях
Энн Чюонг
Энн Чюонг
Кейт Листер
Кейт Листер
Тересса Лиэн
Тересса Лиэн
Тим Росс
Тим Росс
Саския Арчер
Саския Арчер
Все актеры и съемочная группа
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Разыгрываем приз к фильму «Открытое море: Монстр глубины»
Разыгрываем приз к фильму «Открытое море: Монстр глубины»
Постер фильма Открытое море: Монстр глубины 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Foster Cinema
10:40 14:20 19:40
Mori Cinema Кунцево
13:00 от 250 ₽ 19:10 от 250 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Говорят, что в 2010 году некий Эндрю Трауки снял фильм «Открытое море: Новые жертвы». И он так понравился поклонникам жанра хорроров на воде, что они завалили постановщика просьбами снять еще что-то подобное. Шли годы. Развивались коптеры и GoPro-камеры. Блогеры-серферы и блогеры-дайверы наступали на пятки своими впечатляющими съемками на воде и под водой. И не выдержало режиссерское сердце. И родился фильм «Открытое море: Монстр глубины». Ники и ее подруги…
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Даниил Глазков 16 июля 2022, 23:42
скучный,унылый фильм
User 14 июля 2022, 21:03
Очень захватывающий фильм,очень умные разговоры актеров.Много эмоций после фильма и экшена
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30 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Акула охотится на группу девушек в трейлере триллера «Открытое море: Монстр глубины» Фильм выйдет в российский прокат.
Написать
5 июля 2022 15:17
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«Открытое море: Монстр глубины» в кинотеатрах

Сегодня 20 Завтра 21 пт 22 сб 23 вс 24 пн 25 вт 26 ср 27
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс фильма «Открытое море: Монстр глубины»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Foster Cinema г. Москва, Фрунзенская наб., 30, стр. 19
2D
10:40 14:20 19:40
Mori Cinema Кунцево Молодежная
2D
13:00 от 250 ₽ 19:10 от 250 ₽
Prime Cinema Севастопольская
2D
14:05 от 320 ₽ 20:20 от 380 ₽
Полное расписание и билеты
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
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