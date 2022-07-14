Открытое море: Монстр глубины, 2022

Фильм начинается не как стандартный хоррор. Зритель погружается в историю персонажей, рассматривает австралийские пейзажи, привыкает к уютной и беззаботной атмосфере, и только после этого лента постепенно начинает входить в жанр.
Действие сюжета происходит практически всегда в одной локации. Компания девушек оказывается в открытом море, но вместо того, чтобы веселиться и забывать свои заботы «на берегу», они находятся в ловушке. Напряжение между ними и происходящим нарастает постепенно, а вместе с тем поднимается уровень страха.
Для большего эффекта «ужаса» авторы фильма представили акулу, которая охотится за людьми, как разумное существо. Пока девушки катаются на лодке, плавают, перебираются к берегу, она будто предугадывает их дальнейшие действия и разрабатывает планы по нападению.
Из-за особенности съемки в море зритель как будто оказывается еще одним действующим лицом истории. Камера тонет, погружается в воду, выбирается на поверхность и следит за кровожадной акулой наряду с остальными персонажами хоррора.
Оригинальное название ленты – The Reef: Stalked. Оно дословно переводится на русский как «Риф: Преследуемый». Российские прокатчики адаптировали это как «Открытое море: Монстр глубины», чтобы четче отразить суть сюжета. Фильм является продолжением первой части под названием The Reef, выпущенной в 2010 году.
О планах по производству второй части ленты было объявлено в ноябре 2020 года. Кресло режиссера должен был занять Эндрю Трауки, который работал над оригинальной лентой. Помимо работы постановщика, он также написал сценарий для фильма.
Несмотря на то что фильм был произведен в Австралии, первыми премьеру увидят жители России. Кинотеатральный релиз состоится 14 июля, а цифровой – 25 августа. В других странах премьера стартует с 29 июля.
В фильме было задействовано всего пятеро актеров, так как действие сюжета почти полностью сконцентрировано в одной локации. Главную роль исполнила звезда «Дневников вампира» Тересса Лиэн. Пару ей составила актриса Энн Чюонг, которая снялась в сериалах «Ковбой Бибоп», «Ответный удар» и других.
Ники и ее подруги отправляются на экзотический остров в Тихом океане, чтобы покататься на байдарках и заняться дайвингом. Но девушек начинает преследовать огромный морской монстр, и теперь им придется встретиться со своими страхами лицом к лицу.