Открытое море: Монстр глубины, 2022

Фильм начинается не как стандартный хоррор. Зритель погружается в историю персонажей, рассматривает австралийские пейзажи, привыкает к уютной и беззаботной атмосфере, и только после этого лента постепенно начинает входить в жанр.

Действие сюжета происходит практически всегда в одной локации. Компания девушек оказывается в открытом море, но вместо того, чтобы веселиться и забывать свои заботы «на берегу», они находятся в ловушке. Напряжение между ними и происходящим нарастает постепенно, а вместе с тем поднимается уровень страха.

Для большего эффекта «ужаса» авторы фильма представили акулу, которая охотится за людьми, как разумное существо. Пока девушки катаются на лодке, плавают, перебираются к берегу, она будто предугадывает их дальнейшие действия и разрабатывает планы по нападению.

Из-за особенности съемки в море зритель как будто оказывается еще одним действующим лицом истории. Камера тонет, погружается в воду, выбирается на поверхность и следит за кровожадной акулой наряду с остальными персонажами хоррора.