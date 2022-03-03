Доктор Свисток, 2022

Создание кинокартины «Доктор Свисток» проходило летом 2021 года в Сочи и Москве. Помимо исполнителей главных ролей, участниками съемочного процесса являлись случайные граждане, попадавшие в комические ситуации, спровоцированные авторами фильма.

Как утверждает сценарист и продюсер Константин Трофимов, на съемках артистов всегда сопровождала охрана. Создатели провокационной комедии опасались столкнуться с неадекватной реакцией местного населения и отдыхающих туристов. К счастью, производство завершилось без эксцессов.

Чтобы Артема Карокозяна, сыгравшего Арсена, не узнавали на улицах, гримеры изрядно потрудились над его обликом. Впрочем, изменения коснулись не только внешности, но и манеры поведения Карокозяна, проделавшего немалую актерскую работу.