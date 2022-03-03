Доктор Свисток, 2022

Один из самых ожидаемых релизов зимы 2022 года, вызвавший немалый зрительский ажиотаж.
«Доктор Свисток» рассчитан на ценителей юмора в духе фильма «Непосредственно Каха». Недаром главную роль исполняет Артем Карокозян, прославившийся благодаря шуткам на грани фола. Поклонники творчества комика определенно не останутся разочарованными увиденным на экране.
Кинокартина выдержана в нетипичном для российского кино жанре пранк-комедии. По словам создателей, источниками вдохновения для них послужили зарубежные хиты «Борат» и «Несносный дед».
Остроумная лента отлично подойдет для просмотра в компании друзей.
Создание кинокартины «Доктор Свисток» проходило летом 2021 года в Сочи и Москве. Помимо исполнителей главных ролей, участниками съемочного процесса являлись случайные граждане, попадавшие в комические ситуации, спровоцированные авторами фильма.
Как утверждает сценарист и продюсер Константин Трофимов, на съемках артистов всегда сопровождала охрана. Создатели провокационной комедии опасались столкнуться с неадекватной реакцией местного населения и отдыхающих туристов. К счастью, производство завершилось без эксцессов.
Чтобы Артема Карокозяна, сыгравшего Арсена, не узнавали на улицах, гримеры изрядно потрудились над его обликом. Впрочем, изменения коснулись не только внешности, но и манеры поведения Карокозяна, проделавшего немалую актерскую работу.
Арсен из приморского Дагомыса с детства мечтал стать пластическим хирургом. Его мечта почти сбылась - он устроился в московскую клинику пластической хирургии... администратором. У Арсена не было медицинского образования, но хорошо получалось зарабатывать, выдавая китайские импланты за швейцарские. Все у него было схвачено, пока у очередной звезды шоу-бизнеса «свежий тюнинг» не взорвался прямо на борту самолета! Вместе с фейковыми имплантами в клочья разлетелась и карьера Арсена – он вынужден бежать из Москвы в родной город. Где, он уверен, его богатый опыт позволит открыть собственную клинику и сделать этот мир лучше! Ну или, по крайней мере, больше…
этого г....а и злости за свои и народные… Читать дальше…