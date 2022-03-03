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Доктор Свисток Доктор Свисток
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Доктор Свисток, 2022

2022 / Россия
3.3 Оцените
16 голосов
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Комедия об авантюристе, открывшем клинику пластической хирургии
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Причины посмотреть Факты О фильме

Один из самых ожидаемых релизов зимы 2022 года, вызвавший немалый зрительский ажиотаж.

«Доктор Свисток» рассчитан на ценителей юмора в духе фильма «Непосредственно Каха». Недаром главную роль исполняет Артем Карокозян, прославившийся благодаря шуткам на грани фола. Поклонники творчества комика определенно не останутся разочарованными увиденным на экране.

Кинокартина выдержана в нетипичном для российского кино жанре пранк-комедии. По словам создателей, источниками вдохновения для них послужили зарубежные хиты «Борат» и «Несносный дед». 

Остроумная лента отлично подойдет для просмотра в компании друзей.

Создание кинокартины «Доктор Свисток» проходило летом 2021 года в Сочи и Москве. Помимо исполнителей главных ролей, участниками съемочного процесса являлись случайные граждане, попадавшие в комические ситуации, спровоцированные авторами фильма.

Как утверждает сценарист и продюсер Константин Трофимов, на съемках артистов всегда сопровождала охрана. Создатели провокационной комедии опасались столкнуться с неадекватной реакцией местного населения и отдыхающих туристов. К счастью, производство завершилось без эксцессов.

Чтобы Артема Карокозяна, сыгравшего Арсена, не узнавали на улицах, гримеры изрядно потрудились над его обликом. Впрочем, изменения коснулись не только внешности, но и манеры поведения Карокозяна, проделавшего немалую актерскую работу.

Арсен из приморского Дагомыса с детства мечтал стать пластическим хирургом. Его мечта почти сбылась - он устроился в московскую клинику пластической хирургии... администратором. У Арсена не было медицинского образования, но хорошо получалось зарабатывать, выдавая китайские импланты за швейцарские. Все у него было схвачено, пока у очередной звезды шоу-бизнеса «свежий тюнинг» не взорвался прямо на борту самолета! Вместе с фейковыми имплантами в клочья разлетелась и карьера Арсена – он вынужден бежать из Москвы в родной город. Где, он уверен, его богатый опыт позволит открыть собственную клинику и сделать этот мир лучше! Ну или, по крайней мере, больше…

3.3 Оцените
16 голосов
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в России 17 марта 2022
Премьера в мире 3 марта 2022
Возраст 18+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Араик Оганесян
Араик Оганесян
В ролях
Артем Карокозян
Артем Карокозян
Ирина Безряднова
Ирина Безряднова
Микаэл Джанибекян
Микаэл Джанибекян
Мия Зарринг
Мия Зарринг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Доктор Свисток 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Доктор Свисток смотреть онлайн

Доктор Свисток
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Игорь Лисовский 17 марта 2022, 12:42
Первый раз не досмотрели "фильм" и вышли с чувством брезгливости к "создателям"
этого г....а и злости за свои и народные… Читать дальше…
lti05031990 20 марта 2022, 18:11
Самый ужасный фильм ,который я вообще смотрела , хотя смотрела это громко сказано. На 1 первой минуте ,уже стало понятно ,что полный отстой . Но я… Читать дальше…
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16 голосов
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