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Ятаган Ятаган
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Yatagan

Ятаган, 2020

2020 / Болгария
5.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Болгарская комедия о борьбе с терроризмом
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие комедии разворачивается вокруг бывшей сотрудницы детского сада, которая волею судьбы становится новым руководителем агентства по борьбе с терроризмом. Главная героиня сталкивается с инспектором Костовым — не самым эффективным сотрудником агентства, который гоняется за вымышленным террористом. «Ятаган» — отличный вариант для тех, кто любит криминальные комедии и легкий юмор.

Постановщиком картины выступил Андрей Андонов, молодой режиссер, который практически неизвестен у нас в стране. «Ятаган» стал вторым проектом в его творческой карьере. До этого Андонов снял картину под названием No One.

Одну из главных ролей в «Ятагане» исполнил Мариан Вулев, 53-летний болгарский актер, прославившийся, в частности, по своим работам в картинах «Охота на мелких хищников», «Код доступа “София”», «Корпус быстрого реагирования», «Граница» и многим другим.

Главную женскую роль в ленте исполнила Евгения Калканджиева, начинающая актриса, для которой работа в «Ятагане» стала всего лишь второй в творческой карьере. Тем не менее у Калканджиевой имеются все шансы стать большой звездой современного кино в ближайшем будущем.

«Ятаган» — редкий пример восточноевропейской комедии в российском прокате. Отечественные прокатчики не так уж часто балуют зрителей подобными фильмами. Именно по этой причине поход на «Ятаган» должен быть обязательным пунктом для всех, кто считает себя истинным ценителем кино.

Болгарская комедия «Ятаган» во многом была сделана буквально «на коленке». Большая часть членов съемочной группы являются если не дебютантами, то людьми с крайне ограниченным опытом в мире кинематографа. Тем не менее картина обещает быть чем-то действительно интересным.

«Ятаган» вышел в мировой прокат еще в начале 2020 года, однако до нашей страны добрался только спустя два года. Скорее всего, это произошло из-за распространения коронавирусной инфекции и повального закрытия кинотеатров по всему миру.

Мировые сборы «Ятагана» превысили двадцать тысяч долларов. При этом бюджет фильма все еще не раскрывается. Не исключено, что эта сумма полностью окупила проект, поскольку как такового маркетинга у него фактически не было.

За российский прокат «Ятагана» отвечает отечественная кинокомпания Plan B, молодая организация, для которой болгарская комедия стала всего лишь вторым приобретенным фильмом. До этого Plan B выпускала американский триллер «Держать удар».

Хронометраж криминальной комедии «Ятаган» составляет чуть более полутора часов, что по современным меркам считается довольно скромным показателем. Тем не менее это гарантия того, что зрителям не станет скучно во время просмотра картины в кинотеатре.

Руководить Агентством по борьбе с терроризмом (АБОРТ) назначают родственницу премьер-министра, которая до этого руководила детским садом. Она полна решимости поднять медиа имидж агентства и оправдать бюджетные траты государства. В агентстве досиживает до пенсии инспектор Костов, чья карьера оказывается на волоске из-за требований нового руководства о предоставлении отчета об эффективной работе. Инспектор выдумывает спецоперацию «Ятаган» и называет невинного незнакомого парня лидером террористической ячейки.

Все силы брошены на разработку и арест «террориста». Парень напуган, инспектор не понимает что делать, и они не находят ничего лучшего, как бросить пыль в глаза всем, разыграв игру в двойного агента и выявлением целой преступной сети, запросив неограниченный бюджет для защиты государства. Казалось, что их обман никогда не будет раскрыт.

5.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 3 февраля 2022
Премьера в мире 21 февраля 2020
Возраст 16+
Прокатчик Самокат
Режиссер
Андрей Андонов
Андрей Андонов
В ролях
Мариан Вулев
Мариан Вулев
Ивайло Драгиев
Ивайло Драгиев
Евгения Калканджиева
Евгения Калканджиева
Любомира Башева
Любомира Башева
Василь Васильев-Зуека
Василь Васильев-Зуека
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ятаган 2 постера
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