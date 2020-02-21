Ятаган, 2020

Действие комедии разворачивается вокруг бывшей сотрудницы детского сада, которая волею судьбы становится новым руководителем агентства по борьбе с терроризмом. Главная героиня сталкивается с инспектором Костовым — не самым эффективным сотрудником агентства, который гоняется за вымышленным террористом. «Ятаган» — отличный вариант для тех, кто любит криминальные комедии и легкий юмор.

Постановщиком картины выступил Андрей Андонов, молодой режиссер, который практически неизвестен у нас в стране. «Ятаган» стал вторым проектом в его творческой карьере. До этого Андонов снял картину под названием No One.

Одну из главных ролей в «Ятагане» исполнил Мариан Вулев, 53-летний болгарский актер, прославившийся, в частности, по своим работам в картинах «Охота на мелких хищников», «Код доступа “София”», «Корпус быстрого реагирования», «Граница» и многим другим.

Главную женскую роль в ленте исполнила Евгения Калканджиева, начинающая актриса, для которой работа в «Ятагане» стала всего лишь второй в творческой карьере. Тем не менее у Калканджиевой имеются все шансы стать большой звездой современного кино в ближайшем будущем.

«Ятаган» — редкий пример восточноевропейской комедии в российском прокате. Отечественные прокатчики не так уж часто балуют зрителей подобными фильмами. Именно по этой причине поход на «Ятаган» должен быть обязательным пунктом для всех, кто считает себя истинным ценителем кино.