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Брат Брат
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Брат, 1997

1997 / Россия
8.7 Оцените
210 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Легендарный фильм Алексея Балабанова с Сергеем Бодровым младшим возвращается на большие экраны!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Отслужив в армии, провинциал Данила Багров приезжает в Санкт-Петербург к своему брату Виктору, который, по словам матери, сумел сделать отличную карьеру. Но на самом деле Виктор зарабатывает большие деньги, работая киллером. Приезд Данилы совпадает с очередным, очень рискованным заказом, и Виктор, не желая подставляться под удар, решает переложить всю грязную работу на удачно подвернувшегося младшего брата.

  • Свитер крупной вязки, который носит Данила Багров, был куплен в секонд-хэнде за 35 рублей.
  • Фильм был снят всего за 31 день.
  • Оператор фильма Сергей Астахов сыграл дальнобойщика в последней сцене. Дело в том, что ни у кого кроме Астахова не оказалось водительских прав нужной категории.
  • Большая часть фильма снята на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.
  • Первая встреча братьев Багровых происходит в знаменитом доме Адамини на Мойке, памятнике архитектуры федерального значения.
  • Чтобы сыграть Свету Светлане Письмиченко пришлось обучиться вождению трамвая.
  • Группа “Nautilus Pompilius”, из песен которой состоит практически все музыкальное сопровождение фильма, была распущена ее лидером Вячеславом Бутусовым в том же году, когда фильм вышел на экраны.
  • В одной из сцен Гофман говорит Даниле: “Бог тебе судья”. В переводе на русский язык имя Даниил означает “Бог мне судья”.

Демобилизованный из армии, Данила Багров вернулся в родной городок. Но скучная жизнь российской провинции не устраивала его, и он решился податься в Петербург, где, по слухам, уже несколько лет процветает его старший брат. Данила нашел брата. Но все оказалось не так просто — брат был наемным убийцей…

8.7 Оцените
210 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1997
Премьера в России 24 марта 2022
Премьера в мире 17 мая 1997
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Алексей Балабанов
Алексей Балабанов
В ролях
Сергей Бодров мл.
Сергей Бодров мл.
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков
Светлана Письмиченко
Светлана Письмиченко
Мария Жукова
Вячеслав Бутусов
Вячеслав Бутусов
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Andrey Muskan 23 марта 2022, 18:36
Нашли чего показать.Конечно фильм примечательный,но затасканый до дыр....И кто там герой?Прикольно на него посмотреть раз~два,но давайте называть… Читать дальше…
Влад Мищенко 15 марта 2022, 18:21
Давно не видел достойных фильмов, в Российском кинематографе, и вот он вышел XD
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Виктор Сухоруков убеждал Алексея Балабанова взяться за третью часть «Брата» У актера даже был готов сюжет.
Написать
2 февраля 2022 16:06
«Брат» и «Брат 2» вышли на Netflix: Что говорят иностранные зрители о культовой дилогии Алексея Балабанова На западе фильм с Сергеем Бодровым по-прежнему очень любят.
Написать
28 июня 2021 09:52
Netflix приобрел права на показ фильмов «Брат» и «Брат 2» Дилогия с Сергеем Бодровым уже доступна для просмотра онлайн.
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1 июня 2021 11:25
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