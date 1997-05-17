Брат, 1997

Отслужив в армии, провинциал Данила Багров приезжает в Санкт-Петербург к своему брату Виктору, который, по словам матери, сумел сделать отличную карьеру. Но на самом деле Виктор зарабатывает большие деньги, работая киллером. Приезд Данилы совпадает с очередным, очень рискованным заказом, и Виктор, не желая подставляться под удар, решает переложить всю грязную работу на удачно подвернувшегося младшего брата.
Демобилизованный из армии, Данила Багров вернулся в родной городок. Но скучная жизнь российской провинции не устраивала его, и он решился податься в Петербург, где, по слухам, уже несколько лет процветает его старший брат. Данила нашел брата. Но все оказалось не так просто — брат был наемным убийцей…