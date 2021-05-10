Великий «Юнайтед», 2021

Клуб был создан в 1878 году, но назывался он сначала «Ньютон Хит». Его основателями стали не профессиональные спортсмены, а рабочие железнодорожники. Несколько раз команда была близка к банкротству, но успешно преодолела кризис. Когда в клубе появился Джон Генри,​ название «Ньютон Хит» сменили на «Манчестер Юнайтед».

Мировая премьера фильма состоялась 13 мая 2021 года. За год кассовые сборы в мире составили 84 491 доллар.

«Манчестер Юнайтед» входит в топ-3 самых дорогих футбольных клубов во всем мире. Опережают его только «Барселона» и «Реал». Стоимость клуба на июнь 2018 года составила 4,123 миллиарда долларов США. Эти цифры опубликовал журнал Forbes.