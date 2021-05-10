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Великий «Юнайтед» Великий «Юнайтед»
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Великий «Юнайтед», 2021

2021 / Великобритания
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Факты О фильме

Клуб был создан в 1878 году, но назывался он сначала «Ньютон Хит». Его основателями стали не профессиональные спортсмены, а рабочие железнодорожники. Несколько раз команда была близка к банкротству, но успешно преодолела кризис. Когда в клубе появился Джон Генри,​ название «Ньютон Хит» сменили на «Манчестер Юнайтед».

Мировая премьера фильма состоялась 13 мая 2021 года. За год кассовые сборы в мире составили 84 491 доллар.

«Манчестер Юнайтед» входит в топ-3 самых дорогих футбольных клубов во всем мире. Опережают его только «Барселона» и «Реал». Стоимость клуба на июнь 2018 года составила 4,123 миллиарда долларов США. Эти цифры опубликовал журнал Forbes.

«Манчестер Юнайтед» – одна из самых культовых команд в мире. Неизвестные документальные видеозаписи и уникальные интервью отправят вас в эпичное и увлекательное путешествие в самое сердце футбола, ведь история «Юнайтед» - это не только история спортивного успеха. Это история триумфов и трагедий, отчаяния и надежды, романтики и фантазии. Это история нашего времени, рассказанная легендарными Эриком Кантоной, Дэвидом Бекхэмом, Райаном Гиггзом и другими звездами великого клуба.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 11 августа 2022
Премьера онлайн 10 мая 2021
Премьера в мире 10 мая 2021
Возраст 12+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Мат Ходжсон
В ролях
Эрик Кантона
Эрик Кантона
Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм
Райан Гиггз
Стив Брюс
Петер Шмейхель
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Великий «Юнайтед» 3 постера
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