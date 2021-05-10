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Постер фильма Великий «Юнайтед»
7.3
Великий «Юнайтед» - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Великий «Юнайтед»
7.3

Великий «Юнайтед»

, 2021
The United Way
Великобритания / документальный, исторический, спорт / 18+
Документальный фильм о культовой футбольной команде
Трейлеры
Постер фильма Великий «Юнайтед»
7.3
Великий «Юнайтед» - Дублированный трейлер
Великий «Юнайтед»  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Клуб был создан в 1878 году, но назывался он сначала «Ньютон Хит». Его основателями стали не профессиональные спортсмены, а рабочие железнодорожники. Несколько раз команда была близка к банкротству, но успешно преодолела кризис. Когда в клубе появился Джон Генри,​ название «Ньютон Хит» сменили на «Манчестер Юнайтед».

Мировая премьера фильма состоялась 13 мая 2021 года. За год кассовые сборы в мире составили 84 491 доллар.

«Манчестер Юнайтед» входит в топ-3 самых дорогих футбольных клубов во всем мире. Опережают его только «Барселона» и «Реал». Стоимость клуба на июнь 2018 года составила 4,123 миллиарда долларов США. Эти цифры опубликовал журнал Forbes.

«Манчестер Юнайтед» – одна из самых культовых команд в мире. Неизвестные документальные видеозаписи и уникальные интервью отправят вас в эпичное и увлекательное путешествие в самое сердце футбола, ведь история «Юнайтед» - это не только история спортивного успеха. Это история триумфов и трагедий, отчаяния и надежды, романтики и фантазии. Это история нашего времени, рассказанная легендарными Эриком Кантоной, Дэвидом Бекхэмом, Райаном Гиггзом и другими звездами великого клуба.

В ролях

Эрик Кантона
Эрик Кантона
Self
Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм
Райан Гиггз
Райан Гиггз
Self
Стив Брюс
Стив Брюс
Петер Шмейхель
Петер Шмейхель
Ken Ramsden
Self - Former Club Secretary
Ken Merrett
Self - Former Club Secretary
Rosemary Blakeley
Self - Flight Attendant, BEA Flight 609
Martin Edwards
Self - Former Chairman
Andy Burnham
Self - Mayor of Manchester
Michael Edelson
Self - Board Member
Alex Stepney
Self
Режиссер Мат Ходжсон
Сценарист Эрик Кантона, Мат Ходжсон, Patrick Nathanson
Композитор Джордж Фентон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 10 мая 2021
Премьера в мире 10 мая 2021
Дата выхода
11 августа 2022 Россия Экспонента
10 мая 2021 Австралия PG
10 мая 2021 Норвегия 9
10 мая 2021 Финляндия K-12
Сборы в мире $97 111
Производство Ad Hoc Films, Cantilever Media, Embankment Films
Другие названия
The United Way, Lịch Sử Manchester United, The United Way with Eric Cantona, United ifølge Eric Cantona, Великий «Юнайтед»

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 11 голосов
7.2 IMDb
Обновлено 28 сентября 2022

Трейлеры фильма

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Великий «Юнайтед» - Дублированный трейлер
Великий «Юнайтед» Дублированный трейлер
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