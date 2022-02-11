Тёмные очки, 2022

Проект стал новой вехой в карьере режиссера Дарио Ардженто. У него был 10-летний перерыв в карьере, после которого он вновь заявил о себе на Берлинале со свежим взглядом. В новом фильме можно найти отсылки к культовой эпохе 70-х и 80-х годов прошлого столетия, на которые пришелся пик славы режиссера. На это намекает даже постер фильма.
Фильм не пытается войти в новый и современный мир фильмов ужасов, а сконцентрирован на авторской идее Ардженто. На фоне остальных триллеров с элементами хоррора проект выглядит старомодно, при этом не утрачивает своей уникальности.
По современным стандартам фильм получился коротким – всего 86 минут. Это позволяет достичь баланса в повествовании: в фильме в меру ужаса, достаточно диалогов и рефлексии, выдержан стиль и не затянут сюжет.
Лента не содержит пугающих сцен с монстрами и другими паранормальными явлениями. Сюжет томит поклонников в ожидании таинственной развязки, иногда представляя напряженные моменты для поддержания динамики повествования.
Основан на сценарии Дарио Ардженто и Франко Феррини, который был написан в 2002 году. Работа по нему была отложена, когда производственная компания Cecchi Gori заявила о банкротстве.
Премьера фильма состоялась на 72-м Берлинском международном кинофестивале 12 февраля 2022 года, а днем ранее представили трейлер. В итальянских кинотеатрах лента стартовала 24 февраля 2022 года.
Съемки фильма проходили в период с июня по август 2021 года. Основной производственной локацией стал итальянский Рим. Известно, что для Дарио Ардженто проект стал первой режиссерской работой после «Дракулы 3D» 2012 года.
Изначально музыку для фильма должен был написать дуэт электронной музыки Daft Punk. После их распада в 2021 году к проекту присоединился Арно Реботини.
В фильме также приняла участие дочь режиссера Азия Ардженто. Во многом благодаря ей лента вышла на экранах, так как во время написания своей биографии «Анатомия дикого сердца» она обнаружила в доме отца сценарий. В 2021 году работа над проектом была возобновлена.
В день полного солнечного затмения Рим превращается в арену жестоких убийств – таинственный маньяк выслеживает и убивает юных эскортниц. Его очередной добычей едва не становится красавица Диана. Спасаясь от преследования, девушка попадает в автокатастрофу, в результате которой теряет зрение. Пережив потрясение, она пытается приспособиться к жизни во тьме. Но серийный убийца следует за ней по пятам, заставляя беспомощную Диану пребывать в состоянии непрерывного ужаса…