Тёмные очки, 2022

Проект стал новой вехой в карьере режиссера Дарио Ардженто. У него был 10-летний перерыв в карьере, после которого он вновь заявил о себе на Берлинале со свежим взглядом. В новом фильме можно найти отсылки к культовой эпохе 70-х и 80-х годов прошлого столетия, на которые пришелся пик славы режиссера. На это намекает даже постер фильма.

Фильм не пытается войти в новый и современный мир фильмов ужасов, а сконцентрирован на авторской идее Ардженто. На фоне остальных триллеров с элементами хоррора проект выглядит старомодно, при этом не утрачивает своей уникальности.

По современным стандартам фильм получился коротким – всего 86 минут. Это позволяет достичь баланса в повествовании: в фильме в меру ужаса, достаточно диалогов и рефлексии, выдержан стиль и не затянут сюжет.

Лента не содержит пугающих сцен с монстрами и другими паранормальными явлениями. Сюжет томит поклонников в ожидании таинственной развязки, иногда представляя напряженные моменты для поддержания динамики повествования.