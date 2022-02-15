Страна Саша, 2022

Эта история покажется знакомой многим российским зрителям, поскольку главный герой Саша воплощает собирательный образ всех детей, которые воспитывались без отца и столкнулись с комплексами и страхами. Мама подростка пытается воспитать из своего сына настоящего мужчину необычными, а порой даже комичными способами. Мальчик стесняется своей нерешительности и мечтает быть похожим на брутального приятеля. Но все в его жизни меняется после встречи с девушкой, которая, несмотря на опасения, следует за своей мечтой.

Фильм будет интересен как подросткам, столкнувшимся с проблемами переходного возраста, так и их родителям, которые смогут лучше понять психологию своих детей. Саша представляет собой современного Питер Пэна, который никак не хочет взрослеть. Он любит Майкла Джексона и не снимает со стен плакаты. Мать раздражается, ведь причины такого поведения сына далеки от ее понимания.

Интересно развивается сюжетная линия отношений между главными героями. На глазах у зрителей происходит переоценка ценностей Саши. Он взрослеет, влюбляется и сталкивается с настоящими трудностями, которые учится мужественно преодолевать.