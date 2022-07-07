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Страна Саша, 2022

2022 / Россия
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4 голоса
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Комедийная мелодрама о первой любви и взрослении
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Причины посмотреть Факты О фильме

Эта история покажется знакомой многим российским зрителям, поскольку главный герой Саша воплощает собирательный образ всех детей, которые воспитывались без отца и столкнулись с комплексами и страхами. Мама подростка пытается воспитать из своего сына настоящего мужчину необычными, а порой даже комичными способами. Мальчик стесняется своей нерешительности и мечтает быть похожим на брутального приятеля. Но все в его жизни меняется после встречи с девушкой, которая, несмотря на опасения, следует за своей мечтой.

Фильм будет интересен как подросткам, столкнувшимся с проблемами переходного возраста, так и их родителям, которые смогут лучше понять психологию своих детей. Саша представляет собой современного Питер Пэна, который никак не хочет взрослеть. Он любит Майкла Джексона и не снимает со стен плакаты. Мать раздражается, ведь причины такого поведения сына далеки от ее понимания.

Интересно развивается сюжетная линия отношений между главными героями. На глазах у зрителей происходит переоценка ценностей Саши. Он взрослеет, влюбляется и сталкивается с настоящими трудностями, которые учится мужественно преодолевать.

 

В качестве режиссера картины выступила Юлия Трофимова. Зрители в России узнали ее по многосерийному проекту «Инсталайф». Фильм «Страна Саша» стал дебютной полнометражной работой Юлии.

В основе сюжета лежит одноименное произведение ульяновской писательницы Галы Узрютовой. Повесть была опубликована в 2019 году. По словам автора, многие вещи описаны с реальных событий.

Марк Эйдельштейн, который воплотил образ главного героя картины, известен российскому зрителю по роли Фила из музыкального киноальманаха «16+» режиссера Владимира Бека. Мария Мацель, которая предстала на экране в образе Жени, участвовала в таких проектах, как «Перевал Дятлова» и «Простить за все». Еще одна актриса, Евгения Громова, запомнилась российскому зрителю появлением в лентах «Второе зрение», «Алмазный эндшпиль», «Псих».

Производством картины занимается компания VEGA FILM, которая занимается выпуском кино с 2014 года. Компания ориентирована на российское независимое авторское кино и отдает предпочтение современным проектам с яркими высказываниями молодых режиссеров, помогая дебютантам найти финансовую поддержку и представить фильмы на международных кинофестивалях.

17-летний Саша живет с мамой в солнечном приморском городке. Он любит рисовать граффити и кататься на скейте, у него больше подруг, чем друзей, и он никак не определится, куда поступать. В своей нерешительности он винит отца, бросившего его в раннем детстве. Но знакомство с необычной девушкой Женей и встреча с отцом заставляют Сашу повзрослеть.

мало голосов Оцените
4 голоса
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 14 июля 2022
Премьера в мире 7 июля 2022
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Юлия Трофимова
Юлия Трофимова
В ролях
Марк Эйдельштейн
Марк Эйдельштейн
Мария Мацель
Мария Мацель
Евгения Громова
Евгения Громова
Дмитрий Ендальцев
Дмитрий Ендальцев
Дарья Румянцева
Дарья Румянцева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Страна Саша 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Mori Cinema Кунцево
17:10 от 250 ₽
Prime Cinema
21:30 от 380 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Вещи хаотично разбросаны по комнате, стены оклеены классными рисунками, фоном звучит виниловый проигрыватель, и старенький плеер валяется где-то в запылившейся коробке. Эта комната — внутренний мир талантливого парня, вчерашнего школьника, сегодняшнего выпускника по имени Саша (Марк Эйдельштейн). Он живет вдвоем с молодой и немного отвязной мамой в солнечном приморском городке, рисует граффити, катается на скейте, дружит с девчонками и просит советов у парня постарше (Дмитрий Ендальцев),…
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stetru2009 19 июля 2022, 17:48
Мне не понравилось, очень скучное и клишированное
kerastase 17 июля 2022, 17:53
Приятное доброе кино
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Кадры из фильма Все кадры
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«Страна Саша» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Mori Cinema Кунцево Молодежная
2D
17:10 от 250 ₽
Prime Cinema Каховская
2D
21:30 от 380 ₽
Pushka Бабушкинская
2D
14:30 от 200 ₽ 18:20 от 300 ₽
Полное расписание и билеты
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