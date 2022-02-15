Страна Саша, 2022

Эта история покажется знакомой многим российским зрителям, поскольку главный герой Саша воплощает собирательный образ всех детей, которые воспитывались без отца и столкнулись с комплексами и страхами. Мама подростка пытается воспитать из своего сына настоящего мужчину необычными, а порой даже комичными способами. Мальчик стесняется своей нерешительности и мечтает быть похожим на брутального приятеля. Но все в его жизни меняется после встречи с девушкой, которая, несмотря на опасения, следует за своей мечтой.
Фильм будет интересен как подросткам, столкнувшимся с проблемами переходного возраста, так и их родителям, которые смогут лучше понять психологию своих детей. Саша представляет собой современного Питер Пэна, который никак не хочет взрослеть. Он любит Майкла Джексона и не снимает со стен плакаты. Мать раздражается, ведь причины такого поведения сына далеки от ее понимания.
Интересно развивается сюжетная линия отношений между главными героями. На глазах у зрителей происходит переоценка ценностей Саши. Он взрослеет, влюбляется и сталкивается с настоящими трудностями, которые учится мужественно преодолевать.
В качестве режиссера картины выступила Юлия Трофимова. Зрители в России узнали ее по многосерийному проекту «Инсталайф». Фильм «Страна Саша» стал дебютной полнометражной работой Юлии.
В основе сюжета лежит одноименное произведение ульяновской писательницы Галы Узрютовой. Повесть была опубликована в 2019 году. По словам автора, многие вещи описаны с реальных событий.
Марк Эйдельштейн, который воплотил образ главного героя картины, известен российскому зрителю по роли Фила из музыкального киноальманаха «16+» режиссера Владимира Бека. Мария Мацель, которая предстала на экране в образе Жени, участвовала в таких проектах, как «Перевал Дятлова» и «Простить за все». Еще одна актриса, Евгения Громова, запомнилась российскому зрителю появлением в лентах «Второе зрение», «Алмазный эндшпиль», «Псих».
Производством картины занимается компания VEGA FILM, которая занимается выпуском кино с 2014 года. Компания ориентирована на российское независимое авторское кино и отдает предпочтение современным проектам с яркими высказываниями молодых режиссеров, помогая дебютантам найти финансовую поддержку и представить фильмы на международных кинофестивалях.
17-летний Саша живет с мамой в солнечном приморском городке. Он любит рисовать граффити и кататься на скейте, у него больше подруг, чем друзей, и он никак не определится, куда поступать. В своей нерешительности он винит отца, бросившего его в раннем детстве. Но знакомство с необычной девушкой Женей и встреча с отцом заставляют Сашу повзрослеть.
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