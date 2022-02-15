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Постер фильма Страна Саша
7.0
Страна Саша - Трейлер
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7.0

Страна Саша

, 2022
Strana Sasha
Россия / мелодрама, комедия / 18+
Комедийная мелодрама о первой любви и взрослении
Трейлеры
Постер фильма Страна Саша
7.0
Страна Саша - Трейлер
Страна Саша  Трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Эта история покажется знакомой многим российским зрителям, поскольку главный герой Саша воплощает собирательный образ всех детей, которые воспитывались без отца и столкнулись с комплексами и страхами. Мама подростка пытается воспитать из своего сына настоящего мужчину необычными, а порой даже комичными способами. Мальчик стесняется своей нерешительности и мечтает быть похожим на брутального приятеля. Но все в его жизни меняется после встречи с девушкой, которая, несмотря на опасения, следует за своей мечтой.

Фильм будет интересен как подросткам, столкнувшимся с проблемами переходного возраста, так и их родителям, которые смогут лучше понять психологию своих детей. Саша представляет собой современного Питер Пэна, который никак не хочет взрослеть. Он любит Майкла Джексона и не снимает со стен плакаты. Мать раздражается, ведь причины такого поведения сына далеки от ее понимания.

Интересно развивается сюжетная линия отношений между главными героями. На глазах у зрителей происходит переоценка ценностей Саши. Он взрослеет, влюбляется и сталкивается с настоящими трудностями, которые учится мужественно преодолевать.

 

В качестве режиссера картины выступила Юлия Трофимова. Зрители в России узнали ее по многосерийному проекту «Инсталайф». Фильм «Страна Саша» стал дебютной полнометражной работой Юлии.

В основе сюжета лежит одноименное произведение ульяновской писательницы Галы Узрютовой. Повесть была опубликована в 2019 году. По словам автора, многие вещи описаны с реальных событий.

Марк Эйдельштейн, который воплотил образ главного героя картины, известен российскому зрителю по роли Фила из музыкального киноальманаха «16+» режиссера Владимира Бека. Мария Мацель, которая предстала на экране в образе Жени, участвовала в таких проектах, как «Перевал Дятлова» и «Простить за все». Еще одна актриса, Евгения Громова, запомнилась российскому зрителю появлением в лентах «Второе зрение», «Алмазный эндшпиль», «Псих».

Производством картины занимается компания VEGA FILM, которая занимается выпуском кино с 2014 года. Компания ориентирована на российское независимое авторское кино и отдает предпочтение современным проектам с яркими высказываниями молодых режиссеров, помогая дебютантам найти финансовую поддержку и представить фильмы на международных кинофестивалях.

17-летний Саша живет с мамой в солнечном приморском городке. Он любит рисовать граффити и кататься на скейте, у него больше подруг, чем друзей, и он никак не определится, куда поступать. В своей нерешительности он винит отца, бросившего его в раннем детстве. Но знакомство с необычной девушкой Женей и встреча с отцом заставляют Сашу повзрослеть.

В ролях

Марк Эйдельштейн
Марк Эйдельштейн
Sasha
Мария Мацель
Мария Мацель
Zhenya
Евгения Громова
Евгения Громова
Sophia
Дмитрий Ендальцев
Дмитрий Ендальцев
Maks
Дарья Румянцева
Дарья Румянцева
Natella
Андрей Пермяков
Андрей Пермяков
Nikolay, Zhenya's dad
Maksim Shpakovskiy
Sasha's dad
Алиса Тарасенко
Liza
Режиссер Юлия Трофимова
Сценарист Мария Шульгина, Елизавета Тихонова, Юлия Трофимова, Gala Uzryutova
Композитор Sergei Stern
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 15 февраля 2022
Дата выхода
14 июля 2022 Россия Централ Партнершип
7 июля 2022 Казахстан

Где посмотреть фильм

START
Бюджет 45 000 000 RUR
Сборы в мире $214 982
Производство Vega Film
Другие названия
Strana Sasha, Le Monde de Sacha, The Land of Sasha, Страна Саша, Strana Sascha

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 12 голосов
6.3 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

Трейлеры фильма

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Страна Саша - Трейлер
Страна Саша Трейлер
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Наша рецензия

Подростковое драмеди об окончании школы, сделанное тоньше, чем в американской традиции.
Подростковое драмеди об окончании школы, сделанное тоньше, чем в американской традиции. Вещи хаотично разбросаны по комнате, стены оклеены классными рисунками, фоном звучит виниловый проигрыватель, и старенький плеер валяется где-то в запылившейся коробке. Эта комната — внутренний мир талантливого парня, вчерашнего школьника, сегодняшнего выпускника по имени Саша (Марк Эйдельштейн). Он живет вдвоем с молодой и немного отвязной мамой в солнечном приморском городке, рисует граффити, катается на скейте, дружит с девчонками и просит советов у парня постарше (Дмитрий Ендальцев),…

Отзывы зрителей о фильме Страна Саша

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Отзывы в целом отмечают фильм как мягкий и светлый, с акцентом на любовь, близких и творчество. Сильные стороны — простота подачи, спокойный тон, уютная атмосфера. Слабые стороны — клише и слабая проработка сюжета, недостаток драматургической глубины. Общая оценка зрителей: умеренно положительная. Фильм подойдёт тем, кто ищет дружелюбную историю о человеческих отношениях и теплоте семьи.
Саммари составлено ИИ на основе 3 отзывов.

Отзывы о фильме

Aleksandr Zlotnikov 24 июля 2022, 18:55
Нежное и теплое. Если нужны ужасы и стрельба, разговоры про успех и деньги, если любите издеваться и тыкать в тех кто глупее вас - это не ваш фильм.… Читать дальше…
kerastase 17 июля 2022, 17:53
Приятное доброе кино
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Страна Саша - смотреть в онлайн-кинотеатре

Страна Саша

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