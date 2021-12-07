King’s man: Начало, 2021

«King’s man: Начало» является приквелом серии шпионско-приключенческих фильмов о тайном сообществе британцев, сражающихся во имя безопасности всего мира и человечества. Напомним, что в основе «King’s man» лежит цикл культовых графических романов, которые пользуются особой популярностью в Британии. «King’s man: Начало» — идеальный вариант для всех, кто души не чает в шпионских комедиях и экранизациях комиксов.
Постановщиком ленты выступил британский кинематографист Мэттью Вон, знакомый многим зрителям по картинам «Люди Икс: Первый класс», «Звездная пыль» и многим другим. В «King’s man: Начало» Вон также выступил в качестве сценариста.
Одну из главных ролей в фильме исполнит прославленный английский актер Рэйф Файнс, получивший всеобщее признание после выхода драмы «Английский пациент», а также таких картин, как «Чтец», «Красный дракон» и, конечно, франшизе о Гарри Поттере.
В приквеле шпионской комедии также появится немецкий актер Даниэль Брюль, знакомый многим по роли Барона Земо в мультивселенной «Марвел». Не так давно Брюля можно было увидеть в мини-сериале, посвященном приключениям двух супергероев в лице Сокола и Зимнего солдата.
Обаятельная комедия о непобедимой команде шпионов выйдет в российский прокат в аккурат на новогодних праздниках. Для большинства людей это прекрасная возможность сходить в кино в компании своих друзей и близких родственников. Благо этот фильм рассчитан на широкую аудиторию.
Картина «King’s Man: Начало» — это приквел к первому фильму «Kingsman: Секретная служба» 2014 года.
Изначально фильм должен был выйти осенью 2019 года, но премьеру перенесли на февраль 2020. Несмотря на начатую промо-кампанию, Disney, новоиспеченный владелец студии 20th Century Fox, внезапно приняла решение вновь перенести премьеру, уже на осень 2020 года, а сам фильм отправить на пересъемки.
Премьера первого фильма франшизы «Kingsman: Секретная служба» состоялась в 2014 году, второго, «Kingsman: Золотое кольцо»,— в 2017 году. Обе картины собрали суммарно 825 млн долларов в мировом прокате. Режиссер Мэттью Вон планирует снять третий эпизод, который и завершит историю Эггси.
Актеру Аарону Тейлору-Джонсону предложили сыграть роль Эггси в первом фильме франшизы, но он отказался.
Режиссер Мэттью Вон уже во второй раз будет работать с актером Аароном Тейлором-Джонсоном. Первым их совместным проектом стал фильм про супергероя без способностей «Пипец» 2010 года. Комиксы «Пипец» и Kingsman созданы одним автором — Марком Милларом и находятся в одной Вселенной.
Актер Том Холландер сыграл Георга V в фильме «Потерянный принц» 2003 года. Кроме того, в фильме он исполнил роль сразу двух братьев британского монарха — Вильгельма II из Германии и Николая II из России. Историки часто отмечали физическое сходство между Георгом и Николаем.
Это второй фильм, где Григорий Распутин изображен как злодей. Первый раз его образ использовали в фильме «Хеллбой» 2004 года.
Для режиссера Мэттью Вона «King’s Man: Начало» станет уже пятым фильмом, снятым по комиксам. Помимо франшизы Kingsman, он снял «Люди Икс: Первый класс» и «Пипец».
Kingsman — организация супершпионов, действующая на благо человечества вдали от любопытных глаз. И один из первых и самых талантливых оперативников в истории организации — Конрад, молодой и наглый сын герцога Оксфордского. Как и многие его друзья он мечтал служить на благо Англии, но в итоге оказался втянут в тайный мир шпионов и убийц.