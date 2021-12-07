King’s man: Начало, 2021

«King’s man: Начало» является приквелом серии шпионско-приключенческих фильмов о тайном сообществе британцев, сражающихся во имя безопасности всего мира и человечества. Напомним, что в основе «King’s man» лежит цикл культовых графических романов, которые пользуются особой популярностью в Британии. «King’s man: Начало» — идеальный вариант для всех, кто души не чает в шпионских комедиях и экранизациях комиксов.

Постановщиком ленты выступил британский кинематографист Мэттью Вон, знакомый многим зрителям по картинам «Люди Икс: Первый класс», «Звездная пыль» и многим другим. В «King’s man: Начало» Вон также выступил в качестве сценариста.

Одну из главных ролей в фильме исполнит прославленный английский актер Рэйф Файнс, получивший всеобщее признание после выхода драмы «Английский пациент», а также таких картин, как «Чтец», «Красный дракон» и, конечно, франшизе о Гарри Поттере.

В приквеле шпионской комедии также появится немецкий актер Даниэль Брюль, знакомый многим по роли Барона Земо в мультивселенной «Марвел». Не так давно Брюля можно было увидеть в мини-сериале, посвященном приключениям двух супергероев в лице Сокола и Зимнего солдата.

Обаятельная комедия о непобедимой команде шпионов выйдет в российский прокат в аккурат на новогодних праздниках. Для большинства людей это прекрасная возможность сходить в кино в компании своих друзей и близких родственников. Благо этот фильм рассчитан на широкую аудиторию.