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King’s man: Начало King’s man: Начало
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The King’s Man

King’s man: Начало, 2021

2021 / США / Великобритания
6.0 Оцените
99 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Шпионская комедия с Рэйфом Файнсом от режиссера «Людей Икс»
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«King’s man: Начало» является приквелом серии шпионско-приключенческих фильмов о тайном сообществе британцев, сражающихся во имя безопасности всего мира и человечества. Напомним, что в основе «King’s man» лежит цикл культовых графических романов, которые пользуются особой популярностью в Британии. «King’s man: Начало» — идеальный вариант для всех, кто души не чает в шпионских комедиях и экранизациях комиксов.

Постановщиком ленты выступил британский кинематографист Мэттью Вон, знакомый многим зрителям по картинам «Люди Икс: Первый класс», «Звездная пыль» и многим другим. В «King’s man: Начало»  Вон также выступил в качестве сценариста.

Одну из главных ролей в фильме исполнит прославленный английский актер Рэйф Файнс, получивший всеобщее признание после выхода драмы «Английский пациент», а также таких картин, как «Чтец», «Красный дракон» и, конечно, франшизе о Гарри Поттере.

В приквеле шпионской комедии также появится немецкий актер Даниэль Брюль, знакомый многим по роли Барона Земо в мультивселенной «Марвел». Не так давно Брюля можно было увидеть в мини-сериале, посвященном приключениям двух супергероев в лице Сокола и Зимнего солдата.

Обаятельная комедия о непобедимой команде шпионов выйдет в российский прокат в аккурат на новогодних праздниках. Для большинства людей это прекрасная возможность сходить в кино в компании своих друзей и близких родственников. Благо этот фильм рассчитан на широкую аудиторию.

Картина «King’s Man: Начало» — это приквел к первому фильму «Kingsman: Секретная служба» 2014 года.

Изначально фильм должен был выйти осенью 2019 года, но премьеру перенесли на февраль 2020. Несмотря на начатую промо-кампанию, Disney, новоиспеченный владелец студии 20th Century Fox, внезапно приняла решение вновь перенести премьеру, уже на осень 2020 года, а сам фильм отправить на пересъемки.

Премьера первого фильма франшизы «Kingsman: Секретная служба» состоялась в 2014 году, второго, «Kingsman: Золотое кольцо»,— в 2017 году. Обе картины собрали суммарно 825 млн долларов в мировом прокате. Режиссер Мэттью Вон планирует снять третий эпизод, который и завершит историю Эггси.

Актеру Аарону Тейлору-Джонсону предложили сыграть роль Эггси в первом фильме франшизы, но он отказался.

Режиссер Мэттью Вон уже во второй раз будет работать с актером Аароном Тейлором-Джонсоном. Первым их совместным проектом стал фильм про супергероя без способностей «Пипец» 2010 года. Комиксы «Пипец» и Kingsman созданы одним автором — Марком Милларом и находятся в одной Вселенной.

Актер Том Холландер сыграл Георга V в фильме «Потерянный принц» 2003 года. Кроме того, в фильме он исполнил роль сразу двух братьев британского монарха — Вильгельма II из Германии и Николая II из России. Историки часто отмечали физическое сходство между Георгом и Николаем.

Это второй фильм, где Григорий Распутин изображен как злодей. Первый раз его образ использовали в фильме «Хеллбой» 2004 года.

Для режиссера Мэттью Вона «King’s Man: Начало» станет уже пятым фильмом, снятым по комиксам. Помимо франшизы Kingsman, он снял «Люди Икс: Первый класс» и «Пипец».

Kingsman — организация супершпионов, действующая на благо человечества вдали от любопытных глаз. И один из первых и самых талантливых оперативников в истории организации — Конрад, молодой и наглый сын герцога Оксфордского. Как и многие его друзья он мечтал служить на благо Англии, но в итоге оказался втянут в тайный мир шпионов и убийц.

6.0 Оцените
99 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 13 января 2022
Премьера онлайн 9 февраля 2022
Премьера в мире 7 декабря 2021
Возраст 18+
Прокатчик Disney Studios
Режиссер
Мэттью Вон
Мэттью Вон
В ролях
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Харрис Дикинсон
Харрис Дикинсон
Рис Иванс
Рис Иванс
Даниэль Брюль
Даниэль Брюль
Чарльз Дэнс
Чарльз Дэнс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма King’s man: Начало 16 постеров
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Наша рецензия
Режиссер Мэттью Вон сделал имя на собственном чувстве юмора, которое он умеет визуализировать. Это нечто вызывающее, неудобное и почему-то обязательно с боевыми элементами. Его «Пипец» разделил аудиторию на тех, кто неистово ржал, и тех, кто даже не смог на это смотреть. Поэтому, когда он взялся за Kingsman, уже вроде как было понятно, чего ждать, но все же было страшно любопытно взглянуть, в какой фарс этот возмутитель спокойствия втянет нежно всеми любимого пушисто-шоколадного…
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Вероника Колесникович 13 января 2022, 22:44
Это было что-то невероятно ужасное
senseijkd 15 января 2022, 12:02
Фильм полное коричневое отвратительно пахнущее вещество, не чего общего с предыдущими частями не имеет. Не рекоминдую к просмотру однозначно,, травмирует психику
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15 интересных мартовских новинок кино на Okko Киноафиша подготовила подборку лучших новинок кино, которые будут доступны для онлайн-просмотра на Okko в марте 2022 года.  
Написать
10 марта 2022 16:58
Стоит ли смотреть «King’s Man: Начало»: отзывы и разбор отсылок к предыдущим фильмам В прокат вышел приквел британско-американской франшизы «Kingsman» от режиссёра Мэттью Вона. Основательно рассказываем о сюжете, пасхалках и мнениях, а вы решайте сами, заслуживает ли фильм вашего внимания.
Написать
17 января 2022 16:44
Человек, который хотел быть Kingsman: интервью с режиссером и исполнителями главных ролей «King’s Man: Начало» Режиссер Мэттью Вон обещает никого не оскорбить, а Рэйф Файнс, Том Холландер, Рис Иванс, Харрис Дикинсон, Джемма Артертон и Джимон Хонсу объясняют, что такое истинный стиль Kingsman.  
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15 января 2022 12:57
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