Одержимая, 2021

Авторы решили поэкспериментировать с жанрами и показать российскому зрителю то, чего он раньше не видел. Отмечается, что на экране зашкаливает количество обнаженных тел, интимных сцен между людьми, в том числе одного пола, а также убийств, демонстраций ран и прочего. Лента совместила в себе и нуар, и детектив, а также атмосферу гнетущего триллера, дополненного эротической составляющей.
Режиссер Игорь Волошин, автор сценария, отметил, что это история про то, как человек борется со своими страхами и фобиями. Сюжет рассказывает о том, как далеко люди способны зайти, чтобы испытать себя, понять истинное предназначение вещей и проверить на прочность нервы, эмоции, чтобы избавиться от своих проблем.
В фильме каждый из персонажей далек от идеала. Все они выстраивают свои сюжетные линии, борются со своими демонами, зачастую своими действия делая все еще хуже. Тем не менее из такого сложного состояния они выбираются и встают на путь исправления, переосмысливают свои поступки и двигаются дальше.
Режиссером выступил Игорь Волошин, который ранее работал над такими популярными российскими проектами, как «Физрук», «90-е», «Ольга» и другими. На этот раз он решил попробовать совместить в картине сразу несколько жанров: триллер, эротику и детектив. Волошин также принял участие в фильме в качестве актера.
Авторы уточняют, что степень откровенности в фильме будет максимальной – до этого российский зритель подобного на экране не видел. Съемки ленты проходили в северной столице Санкт-Петербурге и городе Выборге. Изначально картина носила рабочее название «Змееносец».
Официальным дистрибьютором ленты в РФ является кинокомпания «Наше кино». Съемками и производством занималась онлайн-платформа KION группы компаний «МТС Медиа». Релиз изначально не планировался для большого экрана.
Главную роль в картине исполнила актриса Лукерья Ильяшенко. Ранее она снималась в сериалах «Сладкая жизнь», Happy End, а также фильмах «Не лечи меня», «Аванпост» и других. В фильме также приняла участие дебютантка Анастасия Кувшинова.
Судмедэксперт Лиза одержима красотой человеческого тела, и считает, что физическая любовь исцеляет, дарит освобождение от груза травм и проблем. Поэтому она ведет крайне свободный образ жизни и довольно часто вступает в случайные связи на одну ночь. Но однажды на секционном столе перед Лизой оказывается тело девушки, с которой она накануне провела ночь. На теле жертвы напечатана фотография неизвестного мужчины.
Вскоре и другие любовники Лизы уходят из жизни и оказываются на столе судмедэксперта. На их телах — та же фотография. Расследованием серии убийств вместе с Лизой занимается следователь Воронин. Немало повидавший за годы работы, он крайне эмоционально воспринимает дело. У Воронина есть личный интерес в поиске убийцы — несколько лет назад при загадочных обстоятельствах исчезла его дочь. И, по ряду признаков, череда этих убийств может помочь ему в ее поисках.