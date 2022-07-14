Одержимая, 2021

Авторы решили поэкспериментировать с жанрами и показать российскому зрителю то, чего он раньше не видел. Отмечается, что на экране зашкаливает количество обнаженных тел, интимных сцен между людьми, в том числе одного пола, а также убийств, демонстраций ран и прочего. Лента совместила в себе и нуар, и детектив, а также атмосферу гнетущего триллера, дополненного эротической составляющей.

Режиссер Игорь Волошин, автор сценария, отметил, что это история про то, как человек борется со своими страхами и фобиями. Сюжет рассказывает о том, как далеко люди способны зайти, чтобы испытать себя, понять истинное предназначение вещей и проверить на прочность нервы, эмоции, чтобы избавиться от своих проблем.

В фильме каждый из персонажей далек от идеала. Все они выстраивают свои сюжетные линии, борются со своими демонами, зачастую своими действия делая все еще хуже. Тем не менее из такого сложного состояния они выбираются и встают на путь исправления, переосмысливают свои поступки и двигаются дальше.