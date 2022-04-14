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Подельники, 2022

2022 / Россия
8.7 Оцените
11 голосов
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Остросюжетная криминальная драма о возмездии с Юрием Борисовым в главной роли
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Причины посмотреть Факты О фильме

Звездный актерский состав: Юра Борисов, Елизавета Янковская и Павел Деревянко. Последнего зрители привыкли видеть в комедийных ролях, однако здесь он предстает суровым, бесстрашным и даже жестоким.

В ленте демонстрируются потрясающие заснеженные виды русской глубинки, где нет связи, водопровода и отопления. Деревня, в которой проживают герои, отрезана от цивилизации, что добавляет ей мистической и загадочной атмосферы.

Персонаж Борисова показан современным Робин Гудом. Он не собирается мириться с общепринятыми порядками и решает восстановить справедливость, однако выбирает для этого не самые гуманные методы. Он запутался в собственной жизни и пытается восстановить баланс хотя бы вокруг себя.

В сюжете переплетаются детектив, триллер, драма и даже любовная линия. Герои пытаются разобраться, что хорошо, а что плохо; кто добрый, а кто злой. Для этого они используют свои деревенские и воровские понятия.

Прибывшие в деревню персонажи не уходят в размышления о тщетности бытия, а пытаются приспособиться к жизни в новых условиях. Любящая жена поддерживает своего супруга и дает ему время разобраться в себе.

Фильм является первым полномасштабным художественным проектом режиссера Евгения Григорьева. Ранее он снимал короткометражки, а стал известен благодаря документальным работам: «И ты, Брут?! Всемирная история предательств», «Про рок» и другим. Григорьев также попробовал себя в качестве актера в эпизоде фильма Кирилла Серебренникова «Лето».

История, которая легла в основу сюжета ленты, является правдивой. Идею режиссер вынашивал с 2011 года, а от старта производства до презентации фильма прошло около года.

Премьера картины состоялась на ежегодном российском кинофестивале «Кинотавр» в Сочи в 2021 году. Исполнитель главной роли Павел Деревянко взял награду имени Олега Янковского за лучшую мужскую роль. Также актер получил приз фестиваля «Белый слон».

Съемки ленты проходили в Пермском крае, в деревне Кын, где находится памятник медведю. Актерам приходилось работать в почти сорокаградусные морозы и жить в избушках. Местные жители помогали в съемках: снабжали группу продуктами, показывали наиболее интересные локации, а также принимали участие в фильме.

У десятилетнего деревенском мальчика Ильи убивают отца, и преступник остаётся безнаказанным. Никого такое положение дел не беспокоит, кроме ребёнка, который устраивает настоящую охоту за убийцей.

8.7 Оцените
11 голосов
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 14 апреля 2022
Премьера в мире 14 апреля 2022
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Евгений Григорьев
Евгений Григорьев
В ролях
Юра Борисов
Юра Борисов
Елизавета Янковская
Елизавета Янковская
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Константин Балакирев
Константин Балакирев
Ярослав Могильников
Ярослав Могильников
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Подельники 1 постер
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Биатлонист и мастер спорта Петя (Юрий Борисов) вместе с женой Настей (Елизавета Янковская), почти декабристкой, по неизвестной причине возвращается в село Кын в Пермской области, где он вырос. Молодые супруги трясутся в стареньком холодном «пазике». Из окна видны снежные холмы и ели, согнувшиеся под тяжестью инея. Однако на красивых зимних пейзажах тайги поэтичность картины и заканчивается. Петя едет сюда не из романтических побуждений, а чтобы работать обычным физруком в…
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Елена Несмеева 14 апреля 2022, 19:46
Тяжелый фильм, мрачное послевкусие! Не хотела бы я так жить в глуши, с чувством безысходности. Игра главных героев на " отлично". Для тех, кто любит серьезные фильмы- рекомендую.
uliatimofeeva 16 апреля 2022, 20:29
Мне понравился, интересно было смотреть.
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