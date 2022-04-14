Подельники, 2022

Звездный актерский состав: Юра Борисов, Елизавета Янковская и Павел Деревянко. Последнего зрители привыкли видеть в комедийных ролях, однако здесь он предстает суровым, бесстрашным и даже жестоким.
В ленте демонстрируются потрясающие заснеженные виды русской глубинки, где нет связи, водопровода и отопления. Деревня, в которой проживают герои, отрезана от цивилизации, что добавляет ей мистической и загадочной атмосферы.
Персонаж Борисова показан современным Робин Гудом. Он не собирается мириться с общепринятыми порядками и решает восстановить справедливость, однако выбирает для этого не самые гуманные методы. Он запутался в собственной жизни и пытается восстановить баланс хотя бы вокруг себя.
В сюжете переплетаются детектив, триллер, драма и даже любовная линия. Герои пытаются разобраться, что хорошо, а что плохо; кто добрый, а кто злой. Для этого они используют свои деревенские и воровские понятия.
Прибывшие в деревню персонажи не уходят в размышления о тщетности бытия, а пытаются приспособиться к жизни в новых условиях. Любящая жена поддерживает своего супруга и дает ему время разобраться в себе.
Фильм является первым полномасштабным художественным проектом режиссера Евгения Григорьева. Ранее он снимал короткометражки, а стал известен благодаря документальным работам: «И ты, Брут?! Всемирная история предательств», «Про рок» и другим. Григорьев также попробовал себя в качестве актера в эпизоде фильма Кирилла Серебренникова «Лето».
История, которая легла в основу сюжета ленты, является правдивой. Идею режиссер вынашивал с 2011 года, а от старта производства до презентации фильма прошло около года.
Премьера картины состоялась на ежегодном российском кинофестивале «Кинотавр» в Сочи в 2021 году. Исполнитель главной роли Павел Деревянко взял награду имени Олега Янковского за лучшую мужскую роль. Также актер получил приз фестиваля «Белый слон».
Съемки ленты проходили в Пермском крае, в деревне Кын, где находится памятник медведю. Актерам приходилось работать в почти сорокаградусные морозы и жить в избушках. Местные жители помогали в съемках: снабжали группу продуктами, показывали наиболее интересные локации, а также принимали участие в фильме.
У десятилетнего деревенском мальчика Ильи убивают отца, и преступник остаётся безнаказанным. Никого такое положение дел не беспокоит, кроме ребёнка, который устраивает настоящую охоту за убийцей.