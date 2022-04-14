Подельники, 2022

Звездный актерский состав: Юра Борисов, Елизавета Янковская и Павел Деревянко. Последнего зрители привыкли видеть в комедийных ролях, однако здесь он предстает суровым, бесстрашным и даже жестоким.

В ленте демонстрируются потрясающие заснеженные виды русской глубинки, где нет связи, водопровода и отопления. Деревня, в которой проживают герои, отрезана от цивилизации, что добавляет ей мистической и загадочной атмосферы.

Персонаж Борисова показан современным Робин Гудом. Он не собирается мириться с общепринятыми порядками и решает восстановить справедливость, однако выбирает для этого не самые гуманные методы. Он запутался в собственной жизни и пытается восстановить баланс хотя бы вокруг себя.

В сюжете переплетаются детектив, триллер, драма и даже любовная линия. Герои пытаются разобраться, что хорошо, а что плохо; кто добрый, а кто злой. Для этого они используют свои деревенские и воровские понятия.

Прибывшие в деревню персонажи не уходят в размышления о тщетности бытия, а пытаются приспособиться к жизни в новых условиях. Любящая жена поддерживает своего супруга и дает ему время разобраться в себе.