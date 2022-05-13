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Челюсти. Столкновение Челюсти. Столкновение
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Shark Bait

Челюсти. Столкновение, 2022

2022 / Великобритания
4.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Триллер о противостоянии студентов и гигантской акулы посреди океана
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Причины посмотреть Факты О фильме

Многие западные критики отметили реалистичность и эффектность страшных сцен. Создается убедительное ощущение, что акула действительно напала на человека и откусила туловище. Художественная графика и компьютерные спецэффекты тоже выглядят правдопободно. При этом сама акула не всегда так хороша, однако некоторые сцены действительно способны застать врасплох даже искушенного зрителя.

Профессионализм и качество операторской работы становится еще одной причиной для просмотра ленты. В кадре часто появляется живописная панорама океанских просторов. Цветопередача отлично передает сменяющиеся настроения грозной и могучей стихии. Звуковые эффекты и визуальное оформление подчеркивают нервозную атмосферу, ужас происходящего, который одновременно отталкивает и завораживает.

В основе картины лежит нарастающее напряжение, которое продолжается до самого конца: компания друзей постоянно сталкивается с необходимостью бороться за жизнь и оказывать сопротивление разъяренным голодным хищникам, жаждущим крови. На фоне ужасающих событий между героями разворачивается личная драма.

Британский шарксплотейшен-хоррор изначально назывался «Гидроцикл» (Jetski), но пока вампука добиралась до зрителя, с «вывесками», произошли метаморфозы. В оригинале картина носит название Shark Bait («Наживка для акул»), а российские локализаторы пошли и того дальше – выпустили в прокат фильм как «Челюсти: Столкновение».

Фильм уже стоит посмотреть ради прекрасно подобранного состава актеров и виртуозного мастерства их игры. Образы морских путешественников, которые подверглись нападению акул-людоедов, воплотили Холли Эрл («Доктор Кто», «Красный карлик»), Катрин Ханней («Врачи»), Томас Флинн («Бриджертоны»), Мануэль Коши («Троя», «Агора») и Джошуа Такакс.

Режиссером проекта стал Джеймс Нанн, снявший такие картины, как «Небоскреб смерти» и «Ликвидаторы». А в качестве сценариста выступил Ник Сальтрезе, ранее работавший на британских «мыльных операх».

Оригинальные «Челюсти», снятые никому не известным в те годы Стивеном Спилбергом, стали первым в истории проката полнометражным фильмом, сумевшим перейти заветную 100-миллионную отметку. Всего же картина заработала около 260 000 000 долларов в США и 210 000 000 в мировом прокате. Кассовые сборы в мире британской ленты за месяц проката составили 135 605 долларов.

Отрываясь на последних весенних каникулах, компания молодых людей угоняет два гидроцикла и отплывает на них подальше от берега, чтобы как следует подурачиться. Шутка заканчивается столкновением и серьёзным ранением одного из друзей. Один гидроцикл тонет, второй не заводится, приятель истекает кровью, а к беспомощным ребятам уже подкрадывается большая белая акула.

4.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 18 августа 2022
Премьера онлайн 13 мая 2022
Премьера в мире 13 мая 2022
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Джеймс Дж. Нанн
Джеймс Дж. Нанн
В ролях
Холли Эрл
Холли Эрл
Джек Трумен
Джек Трумен
Катрин Ханней
Катрин Ханней
Томас Флинн
Томас Флинн
Мануэль Коши
Мануэль Коши
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Челюсти. Столкновение 2 постера
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