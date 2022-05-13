Челюсти. Столкновение, 2022

Многие западные критики отметили реалистичность и эффектность страшных сцен. Создается убедительное ощущение, что акула действительно напала на человека и откусила туловище. Художественная графика и компьютерные спецэффекты тоже выглядят правдопободно. При этом сама акула не всегда так хороша, однако некоторые сцены действительно способны застать врасплох даже искушенного зрителя.
Профессионализм и качество операторской работы становится еще одной причиной для просмотра ленты. В кадре часто появляется живописная панорама океанских просторов. Цветопередача отлично передает сменяющиеся настроения грозной и могучей стихии. Звуковые эффекты и визуальное оформление подчеркивают нервозную атмосферу, ужас происходящего, который одновременно отталкивает и завораживает.
В основе картины лежит нарастающее напряжение, которое продолжается до самого конца: компания друзей постоянно сталкивается с необходимостью бороться за жизнь и оказывать сопротивление разъяренным голодным хищникам, жаждущим крови. На фоне ужасающих событий между героями разворачивается личная драма.
Британский шарксплотейшен-хоррор изначально назывался «Гидроцикл» (Jetski), но пока вампука добиралась до зрителя, с «вывесками», произошли метаморфозы. В оригинале картина носит название Shark Bait («Наживка для акул»), а российские локализаторы пошли и того дальше – выпустили в прокат фильм как «Челюсти: Столкновение».
Фильм уже стоит посмотреть ради прекрасно подобранного состава актеров и виртуозного мастерства их игры. Образы морских путешественников, которые подверглись нападению акул-людоедов, воплотили Холли Эрл («Доктор Кто», «Красный карлик»), Катрин Ханней («Врачи»), Томас Флинн («Бриджертоны»), Мануэль Коши («Троя», «Агора») и Джошуа Такакс.
Режиссером проекта стал Джеймс Нанн, снявший такие картины, как «Небоскреб смерти» и «Ликвидаторы». А в качестве сценариста выступил Ник Сальтрезе, ранее работавший на британских «мыльных операх».
Оригинальные «Челюсти», снятые никому не известным в те годы Стивеном Спилбергом, стали первым в истории проката полнометражным фильмом, сумевшим перейти заветную 100-миллионную отметку. Всего же картина заработала около 260 000 000 долларов в США и 210 000 000 в мировом прокате. Кассовые сборы в мире британской ленты за месяц проката составили 135 605 долларов.
Отрываясь на последних весенних каникулах, компания молодых людей угоняет два гидроцикла и отплывает на них подальше от берега, чтобы как следует подурачиться. Шутка заканчивается столкновением и серьёзным ранением одного из друзей. Один гидроцикл тонет, второй не заводится, приятель истекает кровью, а к беспомощным ребятам уже подкрадывается большая белая акула.