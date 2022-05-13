Челюсти. Столкновение, 2022

Многие западные критики отметили реалистичность и эффектность страшных сцен. Создается убедительное ощущение, что акула действительно напала на человека и откусила туловище. Художественная графика и компьютерные спецэффекты тоже выглядят правдопободно. При этом сама акула не всегда так хороша, однако некоторые сцены действительно способны застать врасплох даже искушенного зрителя.

Профессионализм и качество операторской работы становится еще одной причиной для просмотра ленты. В кадре часто появляется живописная панорама океанских просторов. Цветопередача отлично передает сменяющиеся настроения грозной и могучей стихии. Звуковые эффекты и визуальное оформление подчеркивают нервозную атмосферу, ужас происходящего, который одновременно отталкивает и завораживает.

В основе картины лежит нарастающее напряжение, которое продолжается до самого конца: компания друзей постоянно сталкивается с необходимостью бороться за жизнь и оказывать сопротивление разъяренным голодным хищникам, жаждущим крови. На фоне ужасающих событий между героями разворачивается личная драма.