Сирано, 2022

5 причин смотреть фильм «Сирано»
«Сирано» является современным переосмыслением драмы Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак», которая была написана еще в XIX веке. По сюжету этого произведения было поставлено множество театральных постановок как в России, так и во всем остальном мире. У «Сирано де Бержерака» также имеется несколько экранизаций.
Одну из главных ролей в картине получил прославленный британский актер Питер Динклэйдж, известный большинству зрителей по роли Тириона Ланнистера в фэнтезийном телешоу «Игра престолов», которое выходило на экраны в течение восьми лет — с 2011 по 2019 годы.
Режиссером современной версии «Сирано» выступает британец Джо Райт, многократный лауреат престижных кинопремий, в том числе BAFTA. Райт также является номинантом «Золотого глобуса» и Венецианского кинофестиваля.
Главную женскую роль в картине «Сирано» исполнила американка Хейли Беннетт, известная по картинам «Хардкор», «Великий уравнитель», «Великолепная семерка», «Дьявол всегда здесь», «Девушка в поезде» и многим другим.
Новая экранизация «Сирано де Бержерака» является мюзиклом. Это означает, что актеры, исполняющие главные роли в фильме, будут преимущественно петь и танцевать. Для Динклэйджа, Беннетт и Райта «Сирано» является первым музыкальным фильмом в их карьерах.
Музыкальная картина Джо Райта «Сирано» является десятой экранизацией знаменитого произведения Эдмона Ростана. В разное время адаптацией этой пьесы занимались Майкл Гордон, Наум Бирман и Сергей Евлахишвили.
Известный шотландский актер Джеймс МакЭвой не так давно также примерил на себя образ Сирано де Бержерака, однако произошло это на театральной сцене. За свою работу МакЭвой получил несколько престижных наград.
Американская актриса Хейли Беннетт является гражданской супругой постановщика фильма «Сирано» Джо Райта. В конце 2018-го года у пары появился первый общий ребенок. До настоящего момента Беннетт не снималась в работах Райта.
Съемки фильма «Сирано» прошли в конце 2020 года на итальянском острове Сицилия. Сам проект был анонсирован еще в августе 2019 года, задолго до начала пандемии. Тем не менее «Сирано» практически не пострадал из-за локдауна.
Музыку к «Сирано» написала известная американская группа The National. Участники коллектива также самостоятельно занимались текстами всех песен, которые прозвучат в данной картине. Это первый саундтрек в карьере артистов, однако будем надеяться, что далеко не последний.
Сирано де Бержерак — человек, опередивший свое время — одинаково искусен в словесных и фехтовальных поединках. Убежденный в том, что изъяны внешности делают его недостойным любви преданной подруги, блистательной Роксаны, он не рискует открыть ей свои чувства, а Роксана, тем временем, влюбляется с первого взгляда в Кристиана.