Сирано, 2022

5 причин смотреть фильм «Сирано»

«Сирано» является современным переосмыслением драмы Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак», которая была написана еще в XIX веке. По сюжету этого произведения было поставлено множество театральных постановок как в России, так и во всем остальном мире. У «Сирано де Бержерака» также имеется несколько экранизаций.

Одну из главных ролей в картине получил прославленный британский актер Питер Динклэйдж, известный большинству зрителей по роли Тириона Ланнистера в фэнтезийном телешоу «Игра престолов», которое выходило на экраны в течение восьми лет — с 2011 по 2019 годы.

Режиссером современной версии «Сирано» выступает британец Джо Райт, многократный лауреат престижных кинопремий, в том числе BAFTA. Райт также является номинантом «Золотого глобуса» и Венецианского кинофестиваля.

Главную женскую роль в картине «Сирано» исполнила американка Хейли Беннетт, известная по картинам «Хардкор», «Великий уравнитель», «Великолепная семерка», «Дьявол всегда здесь», «Девушка в поезде» и многим другим.

Новая экранизация «Сирано де Бержерака» является мюзиклом. Это означает, что актеры, исполняющие главные роли в фильме, будут преимущественно петь и танцевать. Для Динклэйджа, Беннетт и Райта «Сирано» является первым музыкальным фильмом в их карьерах.