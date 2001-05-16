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Малхолланд Драйв Малхолланд Драйв
Киноафиша Фильмы Малхолланд Драйв
Mulholland Dr.

Малхолланд Драйв, 2001

2001 / Франция / США
7.7 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Начинающая актриса Бетти приезжает в Голливуд, чтобы стать известной. Она пока не знает, что судьба приготовила для нее другие планы: Бетти оказывается в эпицентре загадочных и мистических событий, которые переворачивают реальность вокруг нее.  Среди полуправды, полузабытых воспоминаний, безответной любви и опасных встреч с уродливым лицом города, лежит ключ к таинственной замочной скважине, которая таит ответы на немой вопрос героини: что же здесь все-таки происходит?

  • Ребекка Дель Рио, певица из клуба Silencio, спела свою знаменитую версию песни «Llorando» на студии звукозаписи, когда режиссер фильма Дэвид Линч якобы проводил пробы. Без ее ведома он записал ее и включил в готовый фильм.
  • Адам Кешер, разбивший лобовое стекло машины продюсера клюшкой для гольфа, является отсылкой к известному инциденту 1994 года, когда Джек Николсон сделал то же самое с машиной своего продюсера. С тех пор его зовут «Человек из Малхолланда».
  • Как и ее героиня, Наоми Уоттс лишилась страховки и столкнулась с выселением из квартиры вскоре после окончания съемок. Она была готова бросить актерскую карьеру и уехать из Лос-Анджелеса, но ее подруга Николь Кидман уговорила ее остаться до выхода этого фильма. После премьеры она стала одной из известнейших актрис мира.

Чувственная красавица-брюнетка, чудом уцелевшая в ночной автокатастрофе на Малхолланд Драйв, спускается с горы и оказывается в квартире юной амбициозной белокурой инженю, которая мечтает об успехе и должна отправиться на прослушивание, что устроила ей тетушка из Лос-Анджелеса. У сурового серьезного молодого режиссера в очках конфликт с продюсером и банкирами из-за того, кто будет исполнять главную женскую роль в его новом фильме. Женщина (брюнетка), попавшая в автокатастрофу, не может вспомнить, кто она. Тогда ее новая наивная юная подруга (блондинка) решает помочь ей восстановить память...

7.7 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 2 часа 25 минут
Год выпуска 2001
Премьера в России 28 апреля 2022
Премьера в мире 16 мая 2001
Возраст 18+
Прокатчик Иноекино
Режиссер
Дэвид Линч
Дэвид Линч
В ролях
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
Лора Харринг
Лора Харринг
Джастин Теру
Джастин Теру
Энн Миллер
Энн Миллер
Марк Пеллегрино
Марк Пеллегрино
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Малхолланд Драйв 5 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
udavf 13 декабря 2016, 17:21
Отличный фильм
udavf 26 декабря 2016, 23:32
Вообще отличный фильм
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22 голоса
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