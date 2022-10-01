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Постер фильма Новая игрушка
5.9
Новая игрушка - Дублированный трейлер 2
Киноафиша Фильмы Новая игрушка
5.9

Новая игрушка

, 2022
Le nouveau jouet
Франция / комедия, семейный / 18+
Семейная комедия об избалованном мальчишке и его необычном друге. Ремейк культового фильма с Пьером Ришаром
Трейлеры
Постер фильма Новая игрушка
5.9
Новая игрушка - Дублированный трейлер 2
Новая игрушка  Дублированный трейлер 2

Факты

О фильме

Фильм является ремейком культовой классической картины Франсиса Вебера 1976 года «Игрушка».

Съемки фильма начались 25 августа 2021 года. Они проходили во французском городке Рошфор-ан-Ивелин, расположенном недалеко от Парижа.

«Новая игрушка» призвана отразить более диверсифицированное французское общество, чем в 1970-х годах. Уважая дух фильма Франсиса Вебера, режиссер Джеймс Хут взялся исследовать контраст между очень богатым большим начальником и скромным франко-марокканским жителем пригорода согласно современным реалиям.

В оригинальной «Игрушке» основной темой была классовая борьба, а в новой версии доминирует столкновение двух культур. К тому же создатели проекта сделали упор на юмор и добавили больше диалогов.

Спустя несколько месяцев после объявления о готовящемся ремейке стало известно, что главные роли сыграют Жамель Деббуз и Даниэль Отёй. Актеры являются большими друзьями, живут неподалеку друг от друга в Париже и давно хотели поработать вместе.  

Новая версия легендарной «Игрушки». Когда ты сын влиятельного отца, тебе позволено многое. 11-летний Александр привык, что любой его каприз исполняется. Тем труднее ему дается выбор подарка ко дню рождения. Из всех игрушек торгового центра, он выбирает задремавшего ночного сторожа Сами. Тот соглашается провести несколько дней в доме у мальчика, боясь увольнения. Однако Сами неожиданно быстро осваивается с новой ролью. И если поначалу Александр кажется ему холодным и избалованным, то позже он замечает, что мальчик просто очень одинок и нуждается в близком человеке рядом.

В ролях

Жамель Деббуз
Жамель Деббуз
Sami Cherif
Даниель Отой
Даниель Отой
Philippe Étienne
Алис Белаиди
Алис Белаиди
Alice
Анна Червинка
Анна Червинка
Léa
Симон Фалю
Симон Фалю
Alexandre
Жиль Коэн
Жиль Коэн
André Pouzier
Salim Kissari
Jean-Louis
Атон
Milo
Люсия Санчез
Ana Maria
Laurent Saint-Gérard
Henri
Режиссер Джеймс Ют
Сценарист Мохамед Хамиди, Франсис Вебер, Жамель Деббуз, Джеймс Ют, Sonja Shillito
Композитор Goodwing & Foltz
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 16 февраля 2023
Премьера в мире 1 октября 2022
Дата выхода
22 декабря 2022 Россия Наше кино
11 мая 2023 Греция
22 декабря 2022 Грузия PG
23 ноября 2023 Израиль All
20 октября 2023 Испания
1 ноября 2023 Италия T
29 декабря 2022 Казахстан 12+
24 февраля 2023 Канада
29 декабря 2022 Кыргызстан
19 мая 2023 Румыния o.A.
3 марта 2023 Тайвань
24 марта 2023 Турция 10A
19 октября 2022 Франция U
24 ноября 2022 Чехия
Бюджет €12 650 000
Сборы в мире $7 295 051
Производство Eskwad, M6 Films, Sony Pictures Home Entertainment
Другие названия
Le nouveau jouet, The New Toy, El nuevo juguete, Az új játék, Der geschenkte Freund, Jucăria nouă, Kha'ver Be'Mattana, Meu Novo Brinquedo, O Novo Brinquedo, Özel Bir Hediye, Pan Zabawka, Uus mängukann, Το καλύτερο παιχνίδι του κόσμου, Нова іграшка, Новая игрушка, 玩具當家, La joguina nova, 玩具当家

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 16 голосов
6 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Новая игрушка - Дублированный трейлер 2
Новая игрушка Дублированный трейлер 2
Новая игрушка - Дублированный трейлер
Новая игрушка Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
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Новости о фильме

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