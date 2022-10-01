Новая игрушка, 2022

Фильм является ремейком культовой классической картины Франсиса Вебера 1976 года «Игрушка».
Съемки фильма начались 25 августа 2021 года. Они проходили во французском городке Рошфор-ан-Ивелин, расположенном недалеко от Парижа.
«Новая игрушка» призвана отразить более диверсифицированное французское общество, чем в 1970-х годах. Уважая дух фильма Франсиса Вебера, режиссер Джеймс Хут взялся исследовать контраст между очень богатым большим начальником и скромным франко-марокканским жителем пригорода согласно современным реалиям.
В оригинальной «Игрушке» основной темой была классовая борьба, а в новой версии доминирует столкновение двух культур. К тому же создатели проекта сделали упор на юмор и добавили больше диалогов.
Спустя несколько месяцев после объявления о готовящемся ремейке стало известно, что главные роли сыграют Жамель Деббуз и Даниэль Отёй. Актеры являются большими друзьями, живут неподалеку друг от друга в Париже и давно хотели поработать вместе.
Новая версия легендарной «Игрушки». Когда ты сын влиятельного отца, тебе позволено многое. 11-летний Александр привык, что любой его каприз исполняется. Тем труднее ему дается выбор подарка ко дню рождения. Из всех игрушек торгового центра, он выбирает задремавшего ночного сторожа Сами. Тот соглашается провести несколько дней в доме у мальчика, боясь увольнения. Однако Сами неожиданно быстро осваивается с новой ролью. И если поначалу Александр кажется ему холодным и избалованным, то позже он замечает, что мальчик просто очень одинок и нуждается в близком человеке рядом.
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