Новая игрушка, 2022

Фильм является ремейком культовой классической картины Франсиса Вебера 1976 года «Игрушка».

Съемки фильма начались 25 августа 2021 года. Они проходили во французском городке Рошфор-ан-Ивелин, расположенном недалеко от Парижа.

«Новая игрушка» призвана отразить более диверсифицированное французское общество, чем в 1970-х годах. Уважая дух фильма Франсиса Вебера, режиссер Джеймс Хут взялся исследовать контраст между очень богатым большим начальником и скромным франко-марокканским жителем пригорода согласно современным реалиям.

В оригинальной «Игрушке» основной темой была классовая борьба, а в новой версии доминирует столкновение двух культур. К тому же создатели проекта сделали упор на юмор и добавили больше диалогов.

Спустя несколько месяцев после объявления о готовящемся ремейке стало известно, что главные роли сыграют Жамель Деббуз и Даниэль Отёй. Актеры являются большими друзьями, живут неподалеку друг от друга в Париже и давно хотели поработать вместе.