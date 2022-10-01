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Le nouveau jouet

Новая игрушка, 2022

2022 / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме

Ремейк фильма «Игрушка».

5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в России 22 декабря 2022
Премьера в мире 1 октября 2022
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Джеймс Ют
Джеймс Ют
В ролях
Жамель Деббуз
Жамель Деббуз
Даниель Отой
Даниель Отой
Алис Белаиди
Алис Белаиди
Анна Червинка
Симон Фалю
Симон Фалю
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Новая игрушка 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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