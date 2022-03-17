Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали, 2021

«Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали» — один из ярчайших отечественных дебютов последних лет. Несмотря на отсутствие опыта, Армену Акопяну и его коллегам удалось создать не только качественный, но и самобытный продукт, непохожий ни на что другое.

Лента понравится тем, кто соскучился по нестандартным комедиям. Фильм «СМЧВП» вышел почти одновременно со схожей по тематике картиной «Не смотрите наверх», где близящийся конец света тоже становится поводом для сатиры на современное общество. Но если в западном аналоге речь идет о людях, занимающих высокие посты, то в произведении Акопяна рассказывается о жителях провинции, даже не подозревающих о существовании лучшей жизни.

Обилие черного юмора, который придется по душе взрослой аудитории.

Редкий российский фильм, в котором быт представителей глубинки отображается без прикрас. Вдохновляясь собственным детством, режиссер и сценарист Армен Акопян наполняет пространство кадра целой россыпью колоритных персонажей со самобытной судьбой.

Выдающаяся актерская работа Алексея Гуськова, знакомого широкой публике по кинокартинам «Союз Спасения», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Серебряные коньки» и мини-сериалу «Граница. Таежный роман».