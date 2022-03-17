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Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали
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Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали, 2021

2021 / Россия
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Российская комедия о семейном воссоединении на фоне глобальной катастрофы
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«Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали» — один из ярчайших отечественных дебютов последних лет. Несмотря на отсутствие опыта, Армену Акопяну и его коллегам удалось создать не только качественный, но и самобытный продукт, непохожий ни на что другое.

Лента понравится тем, кто соскучился по нестандартным комедиям. Фильм «СМЧВП» вышел почти одновременно со схожей по тематике картиной «Не смотрите наверх», где близящийся конец света тоже становится поводом для сатиры на современное общество. Но если в западном аналоге речь идет о людях, занимающих высокие посты, то в произведении Акопяна рассказывается о жителях провинции, даже не подозревающих о существовании лучшей жизни.

Обилие черного юмора, который придется по душе взрослой аудитории.  

Редкий российский фильм, в котором быт представителей глубинки отображается без прикрас. Вдохновляясь собственным детством, режиссер и сценарист Армен Акопян наполняет пространство кадра целой россыпью колоритных персонажей со самобытной судьбой.

Выдающаяся актерская работа Алексея Гуськова, знакомого широкой публике по кинокартинам «Союз Спасения», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Серебряные коньки» и мини-сериалу «Граница. Таежный роман».

Режиссерский дебют Армена Акопяна и Дмитрия Тархова, также выступивших сценаристами в соавторстве с Геворгом Маркосяном, оператором фильм.

Постановщик Дмитрий Тархов начинал карьеру в качестве актера, появившись в эпизодах полнометражных кинолент «Доки», «Супруги 2», «Читай, читай» и сериалов «Кровинушка», «Вторая Ударная. Преданная армия Власова», «Умник».

Известные российские артисты Юлия Ауг и Алексей Гуськов, исполнившие главные роли, ранее вместе снимались в телесериалах «Личность не установлена», «Следователь Тихонов» и «Надежда».

Существуют две версии фильма «Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали» – с цензурой и без. Так, в первом варианте отсутствуют матерные выражения. В одном из интервью актриса Юлия Ауг негативно высказалась о законе, запрещающем использование мата в кино и на телевидении.

По словам Армена Акопяна, источником вдохновения для него послужила собственная жизнь. Будучи выходцем из подобной глубинки, режиссер постарался воссоздать быт жителей небольшой квартиры с максимальной аутентичностью.

Процесс создания истории происходил в бильярдном клубе города Адлер, где Армен Акопян, Дмитрий Тархов и Геворг Маркосян на тот момент проводили много времени.

На Землю летит комета, которая уничтожит всё живое. Отец, мать и двое сыновей впервые за долгое время собираются вместе — им предстоит заново познакомиться друг с другом.

мало голосов Оцените
2 голоса
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 17 марта 2022
Премьера в мире 17 марта 2022
Возраст 18+
Прокатчик Cinemaus Studio
Режиссер
Дмитрий Тархов
Дмитрий Тархов
В ролях
Юлия Ауг
Юлия Ауг
Алексей Гуськов
Алексей Гуськов
Игорь Балалаев
Игорь Балалаев
Дмитрий Мухамадеев
Дмитрий Мухамадеев
Сергей Уусталу
Сергей Уусталу
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали 2 постера
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Муж и жена — одна сатана. В художественной вселенной картины с длинным и говорящим названием «Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали» явно любят поговорки — Анна (Юлия Ауг) и Андрей (Алексей Гуськов) целиком и полностью отвечают данному тезису. Мир в ожидании конца света, со дня на день на Землю упадет комета, которая, по прогнозам ученых, уничтожит все живое. В доме Андрея царит хаос, как, возможно, и во многих других семьях на планете. Семья цапается по любому поводу.…
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Кадры из фильма Все кадры
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