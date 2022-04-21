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Призраки квартиры 203 Призраки квартиры 203
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Room 203

Призраки квартиры 203, 2022

2022 / США
5.3 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 4.3
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Мистический хоррор о злых духах, поселившихся в старинном доме
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Хотя основная идея фильма – это потусторонние явления, в нем также затрагивается множество важных тем. Например, главная героиня сбегает из дома из-за проблем с родителями. Она начинается разбираться в себе, обустраивать быт, работать над отношениями, в том числе дружескими.

Сюжет завязан на кельтской мифологии. Герои находят знаки, указывающие на это: кресты, украшения, витражи и другое. Они узнают о богах, которые не только исполняют заветные желания, но и мстят.

Персонажам приходится сталкиваться не только с мистическими явлениями и существами, но и разгадывать тайны, искать улики, чтобы спасти себя и своих близких. Они оказываются запертыми в пространстве арендованной комнаты, откуда нельзя сбежать, пока не стала ясна суть происходящего.

При завязке сюжета немаловажными являются мотивы зависти и желания присваивать чужое. Подруга главной героини подпадает под влияние сверхъестественных сил из-за того, что не может справиться с соблазном примерить дорогие украшения, найденные в квартире.

Съемки картины заняли меньше месяца и проходили в период с октября по ноябрь 2020 года. Съемочная группа столкнулась с трудностями из-за разгара пандемии коронавируса. Основной локацией стал город Шривпорт в американском штате Луизиана.

Сюжет основан на истории из книги японского автора Камон Нанами «Квартира 203». Это первая полнометражная экранизация романа, однако в 2014 году по нему сняли короткометражку. Режиссером проекта выступил Шиваан Маккер.

Режиссер Бен Джаггер ранее уже имел опыт работы с хоррорами: в 2018 году он поставил «Корбин Нэш». При этом свой новый проект он охарактеризовал как «j-хоррор в готическом стиле».

Фильм производства США был продан всего в четыре страны: Россию, Малайзию, Литву и Великобританию. О релизе на цифровых площадках информации не было.

Исполнительница главной роли Франческа Сюереб до участия в хорроре сыграла в популярных сериалах стриминговых платформ Hulu и HBO Мах: «Пэм и Томми» и «Сексуальная жизнь студенток». Опыта работы над фильмами ужасов у нее ранее не было.

Студентка Кэм вместе с подругой Иззи арендуют в старинном доме квартиру под номером 203 — в ней оказывается много изысканного антиквариата, а вместо окна в гостиной — огромный красочный витраж. Однако очень быстро Кэм понимает, что старинные вещи обладают мистической силой, под действием которой подруга Иззи начинает вести себя все более странно. Чтобы спасти свою подругу, Кэм придется разгадать тайну предыдущих жильцов — призраков квартиры 203.

5.3 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в России 21 апреля 2022
Премьера в мире 21 апреля 2022
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Бен Джаггер
Бен Джаггер
В ролях
Франческа Сюереб
Франческа Сюереб
Виктория Винярская
Виктория Винярская
Тимоти Т. МакКинни
Тимоти Т. МакКинни
Пэт Киртон
Пэт Киртон
Эрик Виганд
Эрик Виганд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Призраки квартиры 203 4 постера
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