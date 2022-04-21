Призраки квартиры 203, 2022

Хотя основная идея фильма – это потусторонние явления, в нем также затрагивается множество важных тем. Например, главная героиня сбегает из дома из-за проблем с родителями. Она начинается разбираться в себе, обустраивать быт, работать над отношениями, в том числе дружескими.

Сюжет завязан на кельтской мифологии. Герои находят знаки, указывающие на это: кресты, украшения, витражи и другое. Они узнают о богах, которые не только исполняют заветные желания, но и мстят.

Персонажам приходится сталкиваться не только с мистическими явлениями и существами, но и разгадывать тайны, искать улики, чтобы спасти себя и своих близких. Они оказываются запертыми в пространстве арендованной комнаты, откуда нельзя сбежать, пока не стала ясна суть происходящего.

При завязке сюжета немаловажными являются мотивы зависти и желания присваивать чужое. Подруга главной героини подпадает под влияние сверхъестественных сил из-за того, что не может справиться с соблазном примерить дорогие украшения, найденные в квартире.