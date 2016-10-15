Ужасающий, 2016

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о выходе в прокат О фильме В ночь Хеллоуина клоун-маньяк терроризирует трёх девушек, а также всех, кто попадается ему на пути. Развернуть 5.6 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6 Продолжительность 1 час 22 минуты Год выпуска 2016 Премьера в России 22 сентября 2022 Премьера в мире 15 октября 2016 Прокатчик World Pictures Режиссер Дэмиен Леоне В ролях Дженна Кэнелл Саманта Скаффиди Джино Кафарелли Дэвид Ховард Торнтон Катрин Коркоран Все актеры и съемочная группа 1 постер

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