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Ужасающий
Terrifier
Ужасающий, 2016
2016 / США
5.6
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Рейтинг IMDb: 5.6
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Жанр:
ужасы
триллер
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О фильме
В ночь Хеллоуина клоун-маньяк терроризирует трёх девушек, а также всех, кто попадается ему на пути.
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5.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность
1 час 22 минуты
Год выпуска
2016
Премьера в России
22 сентября 2022
Премьера в мире
15 октября 2016
Прокатчик
World Pictures
Режиссер
Дэмиен Леоне
В ролях
Дженна Кэнелл
Саманта Скаффиди
Джино Кафарелли
Дэвид Ховард Торнтон
Катрин Коркоран
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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