Бабушка, 2021

Главную роль в фильме «Бабушка» сыграла бывшая модель легендарного модного дома Chanel Вера Вальдес. Эта роль стала ее третьей актерской работой. До этого Веру можно было увидеть в лентах «Последняя земля» и «Сол Алегрия».

«Бабушка» является редким представителем жанра европейского хоррора. В кресле режиссера фильма — испанец Пако Пласа. Многие российские зрители могут помнить его по картинам «Уиджи: Проклятие Вероники» и сериалу «Министерство времени».

Одним из продюсеров фильма стал Энрике Лопес Лавинье, сценарист сурвайвал-хоррора «28 недель спустя». Он также занимался производством картин «Братья Систерс», «Селфи», «Голос монстра» и многих других.

Одну из ролей в «Бабушке» сыграла Чача Хуан, которая не так давно снималась в одном из самых популярных сериалов современности – «Бумажном доме». Кроме того, небольшую роль в фильме получила Карина Колокольчикова, сыгравшая в «Фестивале Рифкина» Вуди Аллена.

«Бабушка» Пако Пласа участвовала в официальном отборе 69-го международного кинофестиваля, проходящего в испанском городе Сан-Себастьяне. Кроме того, картина была показана на 54-м кинофестивале в Ситжесе. Увы, в обоих случаях фильм остался без призов.