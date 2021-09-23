Бабушка, 2021

Главную роль в фильме «Бабушка» сыграла бывшая модель легендарного модного дома Chanel Вера Вальдес. Эта роль стала ее третьей актерской работой. До этого Веру можно было увидеть в лентах «Последняя земля» и «Сол Алегрия».
«Бабушка» является редким представителем жанра европейского хоррора. В кресле режиссера фильма — испанец Пако Пласа. Многие российские зрители могут помнить его по картинам «Уиджи: Проклятие Вероники» и сериалу «Министерство времени».
Одним из продюсеров фильма стал Энрике Лопес Лавинье, сценарист сурвайвал-хоррора «28 недель спустя». Он также занимался производством картин «Братья Систерс», «Селфи», «Голос монстра» и многих других.
Одну из ролей в «Бабушке» сыграла Чача Хуан, которая не так давно снималась в одном из самых популярных сериалов современности – «Бумажном доме». Кроме того, небольшую роль в фильме получила Карина Колокольчикова, сыгравшая в «Фестивале Рифкина» Вуди Аллена.
«Бабушка» Пако Пласа участвовала в официальном отборе 69-го международного кинофестиваля, проходящего в испанском городе Сан-Себастьяне. Кроме того, картина была показана на 54-м кинофестивале в Ситжесе. Увы, в обоих случаях фильм остался без призов.
Производством хоррора «Бабушка» занималась испанская студия Apache Films в сотрудничестве с Atresmedia Cine, а также Sony Pictures International Productions. В разработке участвовали компании Les Films du Worso, Atresmedia и Amazon Prime Video.
Съемки картины частично финансировал фонд поддержки культуры Совета Европы, который активно продвигает независимое кино, а также молодых и талантливых авторов. Далеко не каждый европейский кинематографист может добиться поддержки этого фонда.
Саундтрек к испанскому хоррору написала известная кувейтская музыкантка и художница-концептуалистка Фатима Аль Кадири. Это ее вторая работа в кино. Музыку Фатимы также можно услышать в европейском хите «Атлантика», лауреате Канн 2019 года.
Съемки «Бабушки» проходили в течение семи недель и официально завершились к концу лета прошлого года. Известно, что основные локации фильма были сосредоточены в Мадриде и Париже.
Прокатом фильма в России занимается кинопрокатная компания «Парадиз», которая в свое время выпустила на российские экраны такие хиты, как «Области тьмы», «Боец», «Все о моей матери», «Мемуары гейши» и многие другие.
Сюзанна, работающая моделью в Париже, вынуждена вернуться в Мадрид ради бабушки, которая ее вырастила, — у той случился сердечный приступ. Но всего несколько дней с ней превращают жизнь девушки в настоящий кошмар.