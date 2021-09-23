Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бабушка Бабушка
Киноафиша Фильмы Бабушка
La abuela

Бабушка, 2021

2021 / Испания / Франция
5.8 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
Европейский хоррор о модели, вынужденной ухаживать за престарелой родственницей
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 52
Не пойду 11
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Главную роль в фильме «Бабушка» сыграла бывшая модель легендарного модного дома Chanel Вера Вальдес. Эта роль стала ее третьей актерской работой. До этого Веру можно было увидеть в лентах «Последняя земля» и «Сол Алегрия».

«Бабушка» является редким представителем жанра европейского хоррора. В кресле режиссера фильма — испанец Пако Пласа. Многие российские зрители могут помнить его по картинам «Уиджи: Проклятие Вероники» и сериалу «Министерство времени».

Одним из продюсеров фильма стал Энрике Лопес Лавинье, сценарист сурвайвал-хоррора «28 недель спустя». Он также занимался производством картин «Братья Систерс», «Селфи», «Голос монстра» и многих других.

Одну из ролей в «Бабушке» сыграла Чача Хуан, которая не так давно снималась в одном из самых популярных сериалов современности – «Бумажном доме». Кроме того, небольшую роль в фильме получила Карина Колокольчикова, сыгравшая в «Фестивале Рифкина» Вуди Аллена.

«Бабушка» Пако Пласа участвовала в официальном отборе 69-го международного кинофестиваля, проходящего в испанском городе Сан-Себастьяне. Кроме того, картина была показана на 54-м кинофестивале в Ситжесе. Увы, в обоих случаях фильм остался без призов.

Производством хоррора «Бабушка» занималась испанская студия Apache Films в сотрудничестве с Atresmedia Cine, а также Sony Pictures International Productions. В разработке участвовали компании Les Films du Worso, Atresmedia и Amazon Prime Video.

Съемки картины частично финансировал фонд поддержки культуры Совета Европы, который активно продвигает независимое кино, а также молодых и талантливых авторов. Далеко не каждый европейский кинематографист может добиться поддержки этого фонда.

Саундтрек к испанскому хоррору написала известная кувейтская музыкантка и художница-концептуалистка Фатима Аль Кадири. Это ее вторая работа в кино. Музыку Фатимы также можно услышать в европейском хите «Атлантика», лауреате Канн 2019 года.

Съемки «Бабушки» проходили в течение семи недель и официально завершились к концу лета прошлого года. Известно, что основные локации фильма были сосредоточены в Мадриде и Париже.

Прокатом фильма в России занимается кинопрокатная компания «Парадиз», которая в свое время выпустила на российские экраны такие хиты, как «Области тьмы», «Боец», «Все о моей матери», «Мемуары гейши» и многие другие.

Сюзанна, работающая моделью в Париже, вынуждена вернуться в Мадрид ради бабушки, которая ее вырастила, — у той случился сердечный приступ. Но всего несколько дней с ней превращают жизнь девушки в настоящий кошмар.

5.8 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 7 апреля 2022
Премьера онлайн 17 марта 2022
Премьера в мире 23 сентября 2021
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Пако Пласа
Пако Пласа
В ролях
Альмудена Амор
Альмудена Амор
Вера Валдез
Вера Валдез
Карина Колокольчикова
Карина Колокольчикова
Чача Хуанг
Чача Хуанг
Марина Гутьеррес
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бабушка 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Бабушка смотреть онлайн

Бабушка
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
psenicnyjoleg74 18 марта 2022, 11:10
Можно, но пишут 18 + так как чтобы детскую психику не травмировали а так покупайте и идите!
Карина Манучарян 14 апреля 2022, 10:29
Посмотреть один раз можно.
Отзывы Написать
23 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
7 хорроров, которые стоит посмотреть в кино этой весной Для тех, кто хочет как следует испугаться и погрузиться в жуткую атмосферу мистики и тайн.
Написать
29 марта 2022 14:10
«Московский кинорынок 2021»: презентация «Парадиз» С 6 по 9 декабря в столице проходит Московский международный кинорынок и форум Российский кинобизнес, в рамках которого крупнейшие кинопрокатчики представляют свои новинки. Рассказываем, что мы узнали в последний день мероприятия.
Написать
10 декабря 2021 17:14
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
trailer
Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Приложение киноафиши