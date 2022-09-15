Лебединое озеро, 2022

Местный губернатор решает в рамках своей очередной предвыборной кампании возродить давно несуществующий областной театр. Он возлагает эту задачу на свою супругу, бывшую балерину и поручает ей поставить балет «Лебединое озеро». По причине отсутствия у театра труппы героине фильма приходится набирать людей с улицы, среди обычных жителей, в том числе не умеющих танцевать. Перед новым руководителем театра и зрителями ленты пройдет огромный спектр людских характеров и типажей, беспощадно демонстрирующий срез современного общества с его многочисленными проблемами.