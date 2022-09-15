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Лебединое озеро Лебединое озеро
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Лебединое озеро, 2022

2022 / Россия
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Факты О фильме

- Все локации для съемок были найдены в самом Санкт-Петербурге и неподалеку. Поместье семьи губернатора «сыграла» усадьба Строгановы-Голицыных Марьино в 70 километрах от Санкт-Петербурга, театр возродили в красивейшей старинной заброшенной кирхе, улицы провинциального города снимали в Гатчине.

Местный губернатор решает в рамках своей очередной предвыборной кампании возродить давно несуществующий областной театр. Он возлагает эту задачу на свою супругу, бывшую балерину и поручает ей поставить балет «Лебединое озеро». По причине отсутствия у театра труппы героине фильма приходится набирать людей с улицы, среди обычных жителей, в том числе не умеющих танцевать. Перед новым руководителем театра и зрителями ленты пройдет огромный спектр людских характеров и типажей, беспощадно демонстрирующий срез современного общества с его многочисленными проблемами.

Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 15 сентября 2022
Премьера в мире 15 сентября 2022
Возраст 16+
Прокатчик Cinemaus Studio
Режиссер
Антон Бильжо
Антон Бильжо
В ролях
Ольга Цирсен
Ольга Цирсен
Леонид Гринберг
Игорь Яцко
Игорь Яцко
Неля Попова
Неля Попова
Роман Васильев
Роман Васильев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лебединое озеро 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
20:00 от 600 ₽
Полное расписание и билеты
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«Лебединое озеро» в кинотеатрах

пт 19
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
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Каро 11 Октябрь Арбатская
2D
20:00 от 600 ₽
Полное расписание и билеты
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