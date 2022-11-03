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Постер фильма Дикие предки
5.8
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5.8

Дикие предки

, 2022
Dikie predki
Россия / комедия / 18+
Постер фильма Дикие предки
5.8

О фильме

Искрометная комедия с великолепным актерским составом на извечную тему «Монтекки и Капулетти». История о том, как молодые представители из казачьей и татарской семьи поженились без благословения родителей, нарушив традиции своих родов, и как две семьи вступают в родовую схватку за право дать имя их новорожденному сыну, которая перерастает в битву - крестить или обрезать… Желание каждой семьи одержать верх превращается в невероятное приключение, во время которого происходят таинственные события и истории.

В ролях

Анна Уколова
Анна Уколова
Камиль Ларин
Камиль Ларин
Otets Daniyara
Алексей Булдаков
Алексей Булдаков
Ded Vasiliy
Инга Оболдина
Инга Оболдина
Mama Alfiya
Наиль Абдрахманов
Наиль Абдрахманов
Daniyar
Михаил Богдасаров
Михаил Богдасаров
Armyanskiy ded
Erik Gallyamov
Natalya Ionova
Varvara
Роза Хайруллина
Роза Хайруллина
Babushka Roza
Pavel Kravts
Rasskazchik
Наталия Медведева
Наталия Медведева
Sestra Mamy Lyuby
Режиссер Владимир Болгов, Yuriy Bunin
Сценарист Велимир Русаков, Anna Krutova
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 3 ноября 2022
Дата выхода
3 ноября 2022 Россия 6+
Бюджет 38 000 000 RUR
Сборы в мире $22 230
Другие названия
Dikie predki, Дикие предки

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 15 голосов
5.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

Отзывы о фильме

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