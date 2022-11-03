Дикие предки, 2022

Искрометная комедия с великолепным актерским составом на извечную тему «Монтекки и Капулетти». История о том, как молодые представители из казачьей и татарской семьи поженились без благословения родителей, нарушив традиции своих родов, и как две семьи вступают в родовую схватку за право дать имя их новорожденному сыну, которая перерастает в битву - крестить или обрезать… Желание каждой семьи одержать верх превращается в невероятное приключение, во время которого происходят таинственные события и истории.