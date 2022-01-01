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Дикие предки
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Дикие предки, 2022

2022 / Россия
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О фильме

Искрометная комедия с великолепным актерским составом на извечную тему «Монтекки и Капулетти». История о том, как молодые представители из казачьей и татарской семьи поженились без благословения родителей, нарушив традиции своих родов, и как две семьи вступают в родовую схватку за право дать имя их новорожденному сыну, которая перерастает в битву - крестить или обрезать… Желание каждой семьи одержать верх превращается в невероятное приключение, во время которого происходят таинственные события и истории.

Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2022
Возраст 6+
Режиссер
Владимир Болгов
В ролях
Анна Уколова
Анна Уколова
Камиль Ларин
Камиль Ларин
Алексей Булдаков
Алексей Булдаков
Инга Оболдина
Инга Оболдина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дикие предки 1 постер
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