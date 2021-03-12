Проклятый дом 5, 2021

«Проклятый дом 5» — фильм ужасов, способный не только напугать, но и удивить сюжетными поворотами. Взяв за основу классическую историю о столкновении простых людей с нечистью, создатели Джеймисон М. ЛоКасцио и Адам Амбросио привносят немало свежих идей, которые придутся по душе тем, кто устал от однотипных хорроров.

Напряженный саундтрек идеально дополняет мрачный визуальный ряд, подчеркивая наиболее страшные моменты.

Несмотря на скудный бюджет, данная кинокартина предлагает качественный грим и спецэффекты. Это лишний раз доказывает, что для создания пугающего хоррора не обязательно тратить десятки миллионов долларов.

Тем, кому нравятся байки о домах с привидениями, а также сюжеты об одержимости, этот фильм определенно придется по вкусу. Авторам «Проклятого дома 5» удалось создать гнетущую атмосферу, вызывающую чувство тревоги с первых кадров, а от некоторых сцен побегут мурашки даже у насмотренного зрителя.

Талантливые молодые актеры Мэллори Бехтель и Джек ДиФалко отлично справились со своими ролями, закрепив за собой статус восходящих звезд. Им аккомпанируют многоопытные Дэвид Алан Баш и Эми Карлсон, успевшие прославиться еще в 90-е годы.