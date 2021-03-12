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Проклятый дом 5 Проклятый дом 5
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Know Fear

Проклятый дом 5, 2021

2021 / США
4.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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Главный герой пытается изгнать демона из своей жены
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Проклятый дом 5» — фильм ужасов, способный не только напугать, но и удивить сюжетными поворотами. Взяв за основу классическую историю о столкновении простых людей с нечистью, создатели Джеймисон М. ЛоКасцио и Адам Амбросио привносят немало свежих идей, которые придутся по душе тем, кто устал от однотипных хорроров.

Напряженный саундтрек идеально дополняет мрачный визуальный ряд, подчеркивая наиболее страшные моменты.

Несмотря на скудный бюджет, данная кинокартина предлагает качественный грим и спецэффекты. Это лишний раз доказывает, что для создания пугающего хоррора не обязательно тратить десятки миллионов долларов.

Тем, кому нравятся байки о домах с привидениями, а также сюжеты об одержимости, этот фильм определенно придется по вкусу. Авторам «Проклятого дома 5» удалось создать гнетущую атмосферу, вызывающую чувство тревоги с первых кадров, а от некоторых сцен побегут мурашки даже у насмотренного зрителя.

Талантливые молодые актеры Мэллори Бехтель и Джек ДиФалко отлично справились со своими ролями, закрепив за собой статус восходящих звезд. Им аккомпанируют многоопытные Дэвид Алан Баш и Эми Карлсон, успевшие прославиться еще в 90-е годы.

Кинокартина не имеет никакого отношения к фильму ужасов «Проклятый дом» 2018 года, а оригинальное название можно перевести как «Познай страх».

Режиссер Джеймисон М. ЛоКасцио, специализирующийся на ультрамалобюджетных хоррорах, также выступил сценаристом и монтажером картины.

Соавтором и сопродюсером является Адам Амбросио, работавший и над многими другими кинолентами ЛоКасцио. Кроме того, он также написал к «Проклятому дому 5» саундтрек.

Переехав в новый дом, жена Дональда находит странную книгу, из-за которой в неё вселяется демон. Дональд с племянниками обнаруживают в книге заклинание, способное спасти Венди и изгнать оккультную сущность. В рамках этого ритуала между тремя членами семьи разделяются испытания — увидеть демона, услышать его и заговорить на его языке.

4.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 20 января 2022
Премьера онлайн 12 марта 2021
Премьера в мире 12 марта 2021
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Джеймисон М. ЛоКасцио
Джеймисон М. ЛоКасцио
В ролях
Дэвид Алан Баш
Дэвид Алан Баш
Эми Карлсон
Эми Карлсон
Мэллори Бехтель
Мэллори Бехтель
Джек ДиФалко
Джек ДиФалко
Мия Дэвис
Мия Дэвис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Проклятый дом 5 3 постера
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Проклятый дом 5 смотреть онлайн

Проклятый дом 5
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за 1 рубль
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В подвале дома семья борется с демоном. Один из жильцов одержим, остальные, используя персональные навыки (кто на латыни умеет читать, кто слышит потустороннее), пытаются остановить темные силы. Ничего не получается. Обряд сорван. Одержимый благополучно разделывается со всем своим окружением. Спустя некоторое время дом продают и в него въезжают новые жильцы. Если Дональд (Дэвид Алан Баш) — человек рациональный и в потустороннее не верит, то Венди (Эми Карлсон), наоборот, едва ли не с…
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7 декабря 2021 13:42
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