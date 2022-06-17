Первая любовь, 2022

Легкая история о беззаботной жизни подростков, которые впервые влюбляются. Зрители смогут проследить весь путь первого трепетного чувства, начиная от «бабочек», заканчивая предсказуемой драмой и разбитыми сердцами. Их чувства на экране отражены максимально точно: взгляды глаза в глаза, стеснительные и неловкие действия, признания в любви.
Действие сюжета происходит во времена тяжелого финансового кризиса в 2008 году. Помимо чувств, эмоций и взаимоотношений между друг другом и окружающими, подростки и их родители должны приспособиться к новой реальности и начать решать возникающие из-за этого проблемы.
История детей противопоставлена истории родителей. Они пытаются справиться с последствиями наступившего кризиса, а также сохранить свои отношения и не потерять доверие детей. Каждая семья по-своему реагирует на стремления наследников и их романтические увлечения.
Зрителям будет любопытно увидеть Хиро Файнса-Тиффина в нетипичном для него амплуа. Во франшизе «После» он был уверенным в себе, наглым и даже взбалмошным юношей, который не привык контролировать эмоции. Здесь его персонаж довольно стеснительный и мягкий, который готов на все ради своей возлюбленной и не позволяет себе обидеть ее.
Главную роль в фильме сыграл Хиро Файнс-Тиффин. Он запомнился зрителям по ролям юного Волан-де-Морта в серии фильмов о Гарри Поттере, а также Хардина в триквеле «После».
Съемки преимущественно проходили в США, штате Калифорния, Лос-Анджелесе. Режиссером, продюсером и сценаристом выступил А. Дж. Эдвардс. В его карьере это третья работа, где он стал постановщиком, и первая продюсерская.
Фильм изначально должен был выйти в мае 2021 года, но из-за пандемии и финансовых трудностей лента появилась в мировом прокате только спустя год. Премьеру в США представили зрителям 17 июня. Российская премьера запланирована на 7 июля.
Известная актриса и обладательница «Золотой пальмовой ветви» Дайан Крюгер снялась в фильме в качестве одного из родителей главного героя. Она также выступила в качестве продюсера ленты.
Изначально музыку к фильму должен был написать Ричард Рид Пэрри, участник группы Arcade Fire, удостоенной премии «Грэмми». Партнеры фильма приняли решение заменить его на Джорджа Каллиса, который ранее работал над музыкой для франшизы «После».
Школьники Джим и Энн готовятся к поступлению в университет. Но неожиданно в их стройные планы вмешивается разгоревшееся первое серьезное романтическое чувство. Необходимо сделать сложнейший выбор, который определит их будущее…