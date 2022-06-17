Первая любовь, 2022

Легкая история о беззаботной жизни подростков, которые впервые влюбляются. Зрители смогут проследить весь путь первого трепетного чувства, начиная от «бабочек», заканчивая предсказуемой драмой и разбитыми сердцами. Их чувства на экране отражены максимально точно: взгляды глаза в глаза, стеснительные и неловкие действия, признания в любви.

Действие сюжета происходит во времена тяжелого финансового кризиса в 2008 году. Помимо чувств, эмоций и взаимоотношений между друг другом и окружающими, подростки и их родители должны приспособиться к новой реальности и начать решать возникающие из-за этого проблемы.

История детей противопоставлена истории родителей. Они пытаются справиться с последствиями наступившего кризиса, а также сохранить свои отношения и не потерять доверие детей. Каждая семья по-своему реагирует на стремления наследников и их романтические увлечения.

Зрителям будет любопытно увидеть Хиро Файнса-Тиффина в нетипичном для него амплуа. Во франшизе «После» он был уверенным в себе, наглым и даже взбалмошным юношей, который не привык контролировать эмоции. Здесь его персонаж довольно стеснительный и мягкий, который готов на все ради своей возлюбленной и не позволяет себе обидеть ее.