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First Love

Первая любовь, 2022

2022 / США
4.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Проникновенная мелодрама о любви подростков и разбитых сердцах
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Легкая история о беззаботной жизни подростков, которые впервые влюбляются. Зрители смогут проследить весь путь первого трепетного чувства, начиная от «бабочек», заканчивая предсказуемой драмой и разбитыми сердцами. Их чувства на экране отражены максимально точно: взгляды глаза в глаза, стеснительные и неловкие действия, признания в любви.

Действие сюжета происходит во времена тяжелого финансового кризиса в 2008 году. Помимо чувств, эмоций и взаимоотношений между друг другом и окружающими, подростки и их родители должны приспособиться к новой реальности и начать решать возникающие из-за этого проблемы.

История детей противопоставлена истории родителей. Они пытаются справиться с последствиями наступившего кризиса, а также сохранить свои отношения и не потерять доверие детей. Каждая семья по-своему реагирует на стремления наследников и их романтические увлечения.

Зрителям будет любопытно увидеть Хиро Файнса-Тиффина в нетипичном для него амплуа. Во франшизе «После» он был уверенным в себе, наглым и даже взбалмошным юношей, который не привык контролировать эмоции. Здесь его персонаж довольно стеснительный и мягкий, который готов на все ради своей возлюбленной и не позволяет себе обидеть ее.

Главную роль в фильме сыграл Хиро Файнс-Тиффин. Он запомнился зрителям по ролям юного Волан-де-Морта в серии фильмов о Гарри Поттере, а также Хардина в триквеле «После».

Съемки преимущественно проходили в США, штате Калифорния, Лос-Анджелесе. Режиссером, продюсером и сценаристом выступил А. Дж. Эдвардс. В его карьере это третья работа, где он стал постановщиком, и первая продюсерская.

Фильм изначально должен был выйти в мае 2021 года, но из-за пандемии и финансовых трудностей лента появилась в мировом прокате только спустя год. Премьеру в США представили зрителям 17 июня. Российская премьера запланирована на 7 июля.

Известная актриса и обладательница «Золотой пальмовой ветви» Дайан Крюгер снялась в фильме в качестве одного из родителей главного героя. Она также выступила в качестве продюсера ленты.

Изначально музыку к фильму должен был написать Ричард Рид Пэрри, участник группы Arcade Fire, удостоенной премии «Грэмми». Партнеры фильма приняли решение заменить его на Джорджа Каллиса, который ранее работал над музыкой для франшизы «После».

Школьники Джим и Энн готовятся к поступлению в университет. Но неожиданно в их стройные планы вмешивается разгоревшееся первое серьезное романтическое чувство. Необходимо сделать сложнейший выбор, который определит их будущее…

4.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 7 июля 2022
Премьера онлайн 17 июня 2022
Премьера в мире 17 июня 2022
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
А.Дж. Эдвардс
А.Дж. Эдвардс
В ролях
Диана Крюгер
Диана Крюгер
Хиро Файнс-Тиффин
Хиро Файнс-Тиффин
Джеффри Донован
Джеффри Донован
Дайан Венора
Дайан Венора
Сидни Парк
Сидни Парк
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Первая любовь 2 постера
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Coperto-Cinema
12:30
Foster Cinema
12:20
Полное расписание и билеты
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Наша рецензия
Америка 2008 года — время финансового кризиса и второго президентского срока Джорджа Буша. Но у школьников выпускного класса Джима (Хиро Файнс-Тиффин) и Энн (Сидни Пак) жизнь только начинается, так что им не до социально-экономических проблем. Их головы забиты поступлением в университет и неожиданно вспыхнувшим романтическим чувством. Поскольку в любви никогда не бывает все просто, герои вынуждены идти каждый своей дорогой и приспосабливаться к резкому ухудшению уровня жизни. Параллельно…
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елена трифонова (ларионова) 27 июня 2022, 23:07
А что так похоже на,, После,,, этот же герой, такие же муки выбора, только актриса другая, и обязательно темнокожая? Неинтересно, как-будто Тесса предаётся...
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«Первая любовь» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Coperto-Cinema Москва, Покровский бульвар,5
2D
12:30
Foster Cinema г. Москва, Фрунзенская наб., 30, стр. 19
2D
12:20
Mori Cinema Кунцево Молодежная
2D
14:50 от 250 ₽
Полное расписание и билеты
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