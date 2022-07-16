Забытое чудо, 2022

Съемки и презентация мультипликационного проекта приурочены к 600-летию со дня обретения мощей. Это знаковое событие для Русской Православной Церкви.
Чтобы доподлинно воплотить историю на экране, создать необходимую атмосферу и вписать в сюжетную линию общечеловеческие духовные ценности, такие как сочувствие, искренность и смелость, создатели работали с экспертами из духовной академии Москвы, а также с представителями Лавры.
Творческий процесс проходил на базе студии «Паровоз». Содействие проекту оказала государственная корпорация «Ростех». Художники проделали тщательную работу. Подбирая цветовую гамму и придумывая антураж, они опирались на картины великих мастеров.
Одноклассники Дима, Настя и Гоша сбегают от экскурсионной группы в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре и отправляются самостоятельно исследовать ее в поисках сокровищ. В одной из башен монастыря дети случайно обнаруживают волшебный портал, который переносит их в прошлое. С этого момента их основная цель — вернуться домой. Чтобы это сделать, им придется пройти сквозь «чудесный лес» XIV века времен монгольского ига. Помогать одноклассникам будет святой и чудотворец — преподобный Сергий Радонежский.
|16 июля 2022
|Россия
|Централ Партнершип
|16 июля 2022
|Казахстан