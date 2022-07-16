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Постер мультфильма Забытое чудо
5.6
Забытое чудо - Трейлер
Киноафиша Фильмы Забытое чудо
5.6

Забытое чудо

, 2022
Zabytoye chudo
Россия / анимация, семейный, приключения / 18+
Мультфильм о приключениях школьников, попавших в далекое прошлое
Трейлеры
Постер мультфильма Забытое чудо
5.6
Забытое чудо - Трейлер
Забытое чудо  Трейлер

Факты

О фильме

Съемки и презентация мультипликационного проекта приурочены к 600-летию со дня обретения мощей. Это знаковое событие для Русской Православной Церкви.

Чтобы доподлинно воплотить историю на экране, создать необходимую атмосферу и вписать в сюжетную линию общечеловеческие духовные ценности, такие как сочувствие, искренность и смелость, создатели работали с экспертами из духовной академии Москвы, а также с представителями Лавры.

Творческий процесс проходил на базе студии «Паровоз». Содействие проекту оказала государственная корпорация «Ростех». Художники проделали тщательную работу. Подбирая цветовую гамму и придумывая антураж, они опирались на картины великих мастеров.

Одноклассники Дима, Настя и Гоша сбегают от экскурсионной группы в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре и отправляются самостоятельно исследовать ее в поисках сокровищ.  В одной из башен монастыря дети случайно обнаруживают волшебный портал, который переносит их в прошлое. С этого момента их основная цель — вернуться домой. Чтобы это сделать, им придется пройти сквозь «чудесный лес» XIV века времен монгольского ига. Помогать одноклассникам будет святой и чудотворец — преподобный Сергий Радонежский.
 

В ролях

Анна Хилькевич
Анна Хилькевич
Nastya Druzhinina
Даниил Эльдаров
Даниил Эльдаров
Strazhnik
Владимир Войтюк
Владимир Войтюк
Диомид Виноградов
Диомид Виноградов
Прохор Чеховской
Прохор Чеховской
Dima
Stepan Derevyankin
Andreyka
Дмитрий Филимонов
Дмитрий Филимонов
Monakh
Иван Калинин
Oslyabya
Ivan Litvinov
Staryy monakh
Ivan Litvinov
Staryy monakh
Ivan Litvinov
Staryy monakh
Светлана Новикова
Inna Sergeevna
Режиссер Андрей Колпин
Сценарист Евгений Головин, Мария Парфёнова, Oleg Veselov
Композитор Aleksandr Billion, Sergey Bogolyubsky
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 16 июля 2022
Дата выхода
16 июля 2022 Россия Централ Партнершип
16 июля 2022 Казахстан
Бюджет 175 000 000 RUR
Сборы в мире $472 739
Другие названия
Zabytoye chudo, Забытое чудо, Zabytoe chudo

Рейтинг мультфильма

5.6
Оцените 12 голосов
4 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

Трейлеры мультфильма

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Забытое чудо - Трейлер
Забытое чудо Трейлер
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