Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Забытое чудо Забытое чудо
Киноафиша Фильмы Забытое чудо

Забытое чудо, 2022

2022 / Россия
мало голосов Оцените
1 голос
Написать отзыв
Билеты от 50 ₽
Мультфильм о приключениях школьников, попавших в далекое прошлое
Билеты от 50 ₽
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 12
Не пойду 3
В избранное Уже в избранном
Узнайте о выходе саундтрека
Факты О фильме

Съемки и презентация мультипликационного проекта приурочены к 600-летию со дня обретения мощей. Это знаковое событие для Русской Православной Церкви.

Чтобы доподлинно воплотить историю на экране, создать необходимую атмосферу и вписать в сюжетную линию общечеловеческие духовные ценности, такие как сочувствие, искренность и смелость, создатели работали с экспертами из духовной академии Москвы, а также с представителями Лавры.

Творческий процесс проходил на базе студии «Паровоз». Содействие проекту оказала государственная корпорация «Ростех». Художники проделали тщательную работу. Подбирая цветовую гамму и придумывая антураж, они опирались на картины великих мастеров.

Одноклассники Дима, Настя и Гоша сбегают от экскурсионной группы в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре и отправляются самостоятельно исследовать ее в поисках сокровищ.  В одной из башен монастыря дети случайно обнаруживают волшебный портал, который переносит их в прошлое. С этого момента их основная цель — вернуться домой. Чтобы это сделать, им придется пройти сквозь «чудесный лес» XIV века времен монгольского ига. Помогать одноклассникам будет святой и чудотворец — преподобный Сергий Радонежский.
 

мало голосов Оцените
1 голос
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 16 июля 2022
Премьера в мире 16 июля 2022
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Андрей Колпин
Андрей Колпин
В ролях
Прохор Чеховской
Прохор Чеховской
Анна Хилькевич
Анна Хилькевич
Даниил Эльдаров
Даниил Эльдаров
Владимир Войтюк
Владимир Войтюк
Диомид Виноградов
Диомид Виноградов
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Забытое чудо 1 постер
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Coperto-Cinema
16:10 от 2000 ₽
Mori Cinema Кунцево
11:10 от 250 ₽ 12:20 от 250 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Елена Заляжных 19 июля 2022, 17:47
Отличный мульт. Сыну понравился
Отзывы Написать
1 голос
Оцените
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры

«Забытое чудо» в кинотеатрах

Сегодня 20 Завтра 21 пт 22 сб 23 вс 24 пн 25 вт 26 ср 27
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Забытое чудо»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Coperto-Cinema Москва, Покровский бульвар,5
2D
16:10 от 2000 ₽
Mori Cinema Кунцево Молодежная
2D
11:10 от 250 ₽ 12:20 от 250 ₽
Pushka Бабушкинская
2D
10:40 от 200 ₽ 13:25 от 200 ₽ 15:15 от 300 ₽
Полное расписание и билеты
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Приложение киноафиши