Забытое чудо, 2022

Съемки и презентация мультипликационного проекта приурочены к 600-летию со дня обретения мощей. Это знаковое событие для Русской Православной Церкви.

Чтобы доподлинно воплотить историю на экране, создать необходимую атмосферу и вписать в сюжетную линию общечеловеческие духовные ценности, такие как сочувствие, искренность и смелость, создатели работали с экспертами из духовной академии Москвы, а также с представителями Лавры.

Творческий процесс проходил на базе студии «Паровоз». Содействие проекту оказала государственная корпорация «Ростех». Художники проделали тщательную работу. Подбирая цветовую гамму и придумывая антураж, они опирались на картины великих мастеров.