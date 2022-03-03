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Брат во всем Брат во всем
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Брат во всем, 2022

2022 / Россия
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Драма о близнецах, которые осваивают профессию военного летчика
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Действие драматической картины «Брат во всем» рассказывает историю двух братьев, которые пытаются освоить непростую профессию военных летчиков. По ходу развития событий главные герои оказываются перед непростым выбором, который во многом предопределяет их судьбу. «Брат по всем» — идеальный вариант для всех ценителей качественного отечественного кино.

Постановщиком картины стал ученик знаменитого Александра Сокурова Александр Золотухин, знакомый многим по военной драме «Мальчик русский». Для начинающего кинематографиста «Брат во всем» стал шестой режиссерской работой в карьере.

Главные мужские роли в фильме исполнили братья-близнецы Николай и Сергей Журавлевы. Для обоих актеров эта работа стала дебютной в карьере. Однако никто уже не сомневается в том, что ребят ждет большое будущее в кино, если они, конечно, этого захотят.

Компанию братьям Журавлевым на экране составит молодой российский актер Даниил Харин, которого можно было увидеть в сериалах «Великолепная пятерка», «Пояс Ориона», «Улики из прошлого. Забытое завещание».

«Брат во всем» вошел в программу минувшего Берлинского кинофестиваля. По итогу картина осталась без призов, однако она получила достаточно теплые отзывы кинокритиков и обычных зрителей.

По словам режиссера Александра Золотухина, «Брат во всем» стал для него особенно личным фильмом. Как оказалось, отец молодого кинематографиста в свое время пилотировал военные судна. Большую часть своего детства Александр провел на закрытых гарнизонах, где, как правило, жили семьи пилотов.

Известно, что съемки картины проходили в самом настоящем авиагородке. Вся техника, показанная в кадрах фильма, была настоящей. Взлетная полоса, задействованная в ленте, также продолжает использоваться современными военными самолетами.

Исполнители главных ролей – братья-близнецы Николай и Сергей Журавлевы – прошли достаточно серьезную физическую подготовку перед началом съемок в картине. В частности, некоторое время они провели в настоящей военной части, где жили и работали рядом с другими пилотами.

Известно, что «Брат по всем» получил поддержку со стороны министерства культуры и министерства обороны нашей страны. Мировая премьера фильма прошла 13 февраля.

Снявшийся в ленте дебютант Михаил Клабуков в реальной жизни также является самым настоящим пилотом воздушно-космических сил РФ. Не исключено, что в будущем Каблуков продолжит свою карьеру на большом экране.

История о взрослении двух братьев-близнецов, которые изучают сложную и опасную профессию военных лётчиков. С самого детства они постоянно рядом. Вместе радуются и огорчаются, преодолевают трудности и невзгоды. Но теперь братья понимают, что своей огромной любовью, заботой и привязанностью мешают друг другу достичь общей мечты — покорить небо. В итоге каждый из них оказывается перед нелёгким выбором, от которого зависит их собственная судьба.

мало голосов Оцените
2 голоса
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 3 марта 2022
Премьера в мире 3 марта 2022
Возраст 16+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Александр Золотухин
Александр Золотухин
В ролях
Сергей Журавлев
Николай Журавлев
Александра Шевырёва
Олег Метелев
Михаил Клабуков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Брат во всем 1 постер
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Два брата-близнеца, Андрей и Митя (реальные близнецы Сергей и Николай Журавлевы, дебютировавшие в большом кино), проходят обучение в военно-авиационном училище. Ребята неразлучны с самого детства: они вместе переживали все взлеты и падения, подставляя друг другу плечо в нужный момент. В училище Андрей и Митя по привычке держатся вместе. Но одинаковый облик, увы, не гарантирует одинаковый успех. Скромный и застенчивый Митя компенсирует внешнее слабоволие отличными способностями в…
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