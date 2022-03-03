Брат во всем, 2022

Действие драматической картины «Брат во всем» рассказывает историю двух братьев, которые пытаются освоить непростую профессию военных летчиков. По ходу развития событий главные герои оказываются перед непростым выбором, который во многом предопределяет их судьбу. «Брат по всем» — идеальный вариант для всех ценителей качественного отечественного кино.

Постановщиком картины стал ученик знаменитого Александра Сокурова Александр Золотухин, знакомый многим по военной драме «Мальчик русский». Для начинающего кинематографиста «Брат во всем» стал шестой режиссерской работой в карьере.

Главные мужские роли в фильме исполнили братья-близнецы Николай и Сергей Журавлевы. Для обоих актеров эта работа стала дебютной в карьере. Однако никто уже не сомневается в том, что ребят ждет большое будущее в кино, если они, конечно, этого захотят.

Компанию братьям Журавлевым на экране составит молодой российский актер Даниил Харин, которого можно было увидеть в сериалах «Великолепная пятерка», «Пояс Ориона», «Улики из прошлого. Забытое завещание».

«Брат во всем» вошел в программу минувшего Берлинского кинофестиваля. По итогу картина осталась без призов, однако она получила достаточно теплые отзывы кинокритиков и обычных зрителей.