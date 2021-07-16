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Постер фильма Чрезвычайная ситуация
7.3
Чрезвычайная ситуация - Дублированный трейлер
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7.3

Чрезвычайная ситуация

, 2021
Bisang seoneon
Южная Корея / боевик, драма, триллер / 18+
Корейский триллер о таинственной болезни, поразившей пассажиров авиалайнера
Трейлеры
Постер фильма Чрезвычайная ситуация
7.3
Чрезвычайная ситуация - Дублированный трейлер
Чрезвычайная ситуация  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Премьера картины состоялась в рамках внеконкурсной программы 74-го Каннского кинофестиваля 16 июля 2021 года.

В основе сюжета — реальные события, катастрофа, в которой экипаж объявил высший уровень опасности и потребовал возможности экстренно совершить посадку. 

Чтобы добиться реалистичности на экране, режиссер Хан Джэ-рин много общался с пилотами, служащими ВВС, представителями аэроотрасли, а также сотрудниками правоохранительных органов, которые расследуют случаи террористических угроз.

Съемки картины начались в мае 2020 года, но из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, в августе их прервали. Съемочный процесс продолжился в сентябре и продлился до конца октября.

Макет самолета был создан по образу и подобию ранней модели Boeing 777. С помощью карданного подвеса диаметром 7 метров и длиной 12 метров его заставили вращаться на 360 градусов.

На борту забитого до отказа авиалайнера, совершающего рейс на Гавайи, таинственно погибает один из пассажиров. Вскоре воздушное судно охватывает хаос: все больше людей оказываются поражены неизвестной болезнью. Оперативный штаб объявляет чрезвычайную ситуацию и пытается добиться посадки, но аэропорты не принимают зараженный рейс. Горючее на исходе, и теперь обреченный самолет может спасти лишь чудо...

В ролях

Сон Кан-хо
Сон Кан-хо
In-ho
Ли Бен-хон
Ли Бен-хон
Jae-hyeok
Чон До-ён
Чон До-ён
Sook-hee
Ким Нам-гиль
Ким Нам-гиль
Hyun-soo
Им Щи-ван
Им Щи-ван
Jin-seok
Ким Соджин
Hee-jin
Пак Хэ Джун
Пак Хэ Джун
Tae-su
У Ми-хва
Hye-yoon (In-ho's Wife)
Woo Mi-hwa
Hye-yoon (In-ho's Wife)
Хён Бон-щик
Хён Бон-щик
Detective Park Yun-cheol
Мун Сук
Мун Сук
Doctor Han
Режиссер Хан Джэ-рим
Сценарист Хан Джэ-рим
Композитор Byung-woo Lee
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 12 декабря 2022
Премьера в мире 16 июля 2021
Дата выхода
3 ноября 2022 Россия Централ Партнершип
3 ноября 2022 Азербайджан 18+
10 ноября 2022 Германия 16
4 августа 2022 Гонконг IIB
16 августа 2022 Индонезия
3 ноября 2022 Казахстан 18+
3 ноября 2022 Кыргызстан 16+
16 марта 2023 ОАЭ TBC
4 августа 2022 Сингапур PG13
4 августа 2022 Таиланд น18+
12 августа 2022 Тайвань
3 августа 2022 Южная Корея 12
6 января 2023 Япония

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $21 400 327
Производство C-JeS Entertainment, Magnum9, Showbox Entertainment
Другие названия
Bisang seoneon, Emergency Declaration, Emergencia en el aire, Чрезвычайная ситуация, 緊急迫降, Acil İniş, Alerta de Emergência, Ārkārtas stāvoklis, Aterizare de urgență, Bisangsuneon, Declaración de Emergencia, Défense d'atterrir, Der Todesflug, Hạ Cánh Khẩn Cấp, Protokół bezpieczeństwa, 非常宣言, إعلان الطوارئ, 紧急迫降, اعلام وضعیت اضطراری, ไฟลต์คลั่ง ฝ่านรกชีวะ, Bisangseongeon

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 27 голосов
6.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1466 В жанре «боевик»  324 В жанре «драма»  663 В жанре «триллер»  266 В фильмах Южной Кореи  35 В фильмах 2021 года  38
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Чрезвычайная ситуация - Дублированный трейлер
Чрезвычайная ситуация Дублированный трейлер
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Наша рецензия

Сверхнапряженный фильм-катастрофа со звездами корейского кино.
Сверхнапряженный фильм-катастрофа со звездами корейского кино. Пак Джи-хок (Ли Бён-хон) едет на Гавайи из Сеула с юной дочкой Пак Су-мин (Ким Бо-мин), у нее экзема, и океанический климат должен помочь ей восстановить здоровье, но поездка завершится грандиозной бедой. Ученый психопат Рю Джин-сук (Им Щи-ван) планирует распылить смертельный штамм вируса, крайне контагиозного и чудовищно быстродействующего. На суше в этот момент помочь пассажирам пытаются следователь Ку Ин-хо (Сон Кан-хо), у которого в самолете летит жена, и амбициозная молодая министр Ким…

Отзывы зрителей о фильме Чрезвычайная ситуация

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Зрительские отзывы в основном положительные: сильные стороны — напряжённость, игра актёров и продуманная подача сюжета; слабые — местами фильм тянется по времени. Общий рейтинг — около 8 из 10. Фильм подойдёт поклонникам триллеров и азиатского кинематографа, а также тем, кто ищет динамичную историю с неожиданными поворотами.
Саммари составлено ИИ на основе 3 отзывов.

Отзывы о фильме

Comon 15 ноября 2022, 01:37
Ещё один супер корейский фильм. По всем статьям не уступает нашему Экипажу, а в чем то и превосходит. Ничуть не затянут, самое то, ведь ситуация и… Читать дальше…
lyudmila.denisowa2012 12 ноября 2022, 14:10
Шикарный фильм! Игра актёров на высоте! Любителям пощекотать себе нервы- данный фильм обязателен к просмотру! 😊
Но есть один минус. На мой взгляд,… Читать дальше…
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Чрезвычайная ситуация - смотреть в онлайн-кинотеатре

Чрезвычайная ситуация

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Новости о фильме

В прокат выходит южнокорейский триллер «Чрезвычайная ситуация»
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