Премьера картины состоялась в рамках внеконкурсной программы 74-го Каннского кинофестиваля 16 июля 2021 года.
В основе сюжета — реальные события, катастрофа, в которой экипаж объявил высший уровень опасности и потребовал возможности экстренно совершить посадку.
Чтобы добиться реалистичности на экране, режиссер Хан Джэ-рин много общался с пилотами, служащими ВВС, представителями аэроотрасли, а также сотрудниками правоохранительных органов, которые расследуют случаи террористических угроз.
Съемки картины начались в мае 2020 года, но из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, в августе их прервали. Съемочный процесс продолжился в сентябре и продлился до конца октября.
Макет самолета был создан по образу и подобию ранней модели Boeing 777. С помощью карданного подвеса диаметром 7 метров и длиной 12 метров его заставили вращаться на 360 градусов.
На борту забитого до отказа авиалайнера, совершающего рейс на Гавайи, таинственно погибает один из пассажиров. Вскоре воздушное судно охватывает хаос: все больше людей оказываются поражены неизвестной болезнью. Оперативный штаб объявляет чрезвычайную ситуацию и пытается добиться посадки, но аэропорты не принимают зараженный рейс. Горючее на исходе, и теперь обреченный самолет может спасти лишь чудо...
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Но есть один минус. На мой взгляд,… Читать дальше…