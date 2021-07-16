Премьера картины состоялась в рамках внеконкурсной программы 74-го Каннского кинофестиваля 16 июля 2021 года.

В основе сюжета — реальные события, катастрофа, в которой экипаж объявил высший уровень опасности и потребовал возможности экстренно совершить посадку.

Чтобы добиться реалистичности на экране, режиссер Хан Джэ-рин много общался с пилотами, служащими ВВС, представителями аэроотрасли, а также сотрудниками правоохранительных органов, которые расследуют случаи террористических угроз.

Съемки картины начались в мае 2020 года, но из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, в августе их прервали. Съемочный процесс продолжился в сентябре и продлился до конца октября.

Макет самолета был создан по образу и подобию ранней модели Boeing 777. С помощью карданного подвеса диаметром 7 метров и длиной 12 метров его заставили вращаться на 360 градусов.