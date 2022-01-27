Скрежет, 2022

Действие фильма разворачивается вокруг двенадцатилетней девочки Тиньи, которая растет под гнетом одержимой матери-перфекционистки. Устав от постоянного давления, главная героиня отправляется в лес, где находит загадочное яйцо. Находка Тиньи самым неожиданным образом сказывается на жизни ее семьи. «Скрежет» понравится всем любителям фестивального кино и интеллектуальных хорроров.

Режиссером картины выступила Ханна Бергхольм. Для нее «Скрежет» стал всего лишь четвертой работой в кино. Тем не менее Бергхольм уже успела произвести впечатление на многих критиков и заслужить статус перспективного молодого кинематографиста.

«Скрежет» попал в смотр фестиваля независимого американского кино «Сандэнс», который прошел в начале текущего года. Картина Ханны Баргхольм получила теплые отзывы кинокритиков, в данный момент ее рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 92%, что в целом говорит о положительном впечатлении от просмотра.

Большая часть актеров, задействованных в картине, либо не имеют опыта работы в большом кино, либо снимались очень мало. Тем не менее все они несомненно талантливы и имеют большой потенциал. На роль Тиньи была выбрана максимально одаренная девочка, ведь перед ней стояла сложная задача — актрисе было необходимо сыграть сразу два разных образа.

«Скрежет» — один из редких представителей фестивального кино в нашем прокате, особенно с учетом последних мировых событий. Фильм совершенно точно обязателен к просмотру для всех людей, увлеченных современным кинематографом.