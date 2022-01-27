Скрежет, 2022

Действие фильма разворачивается вокруг двенадцатилетней девочки Тиньи, которая растет под гнетом одержимой матери-перфекционистки. Устав от постоянного давления, главная героиня отправляется в лес, где находит загадочное яйцо. Находка Тиньи самым неожиданным образом сказывается на жизни ее семьи. «Скрежет» понравится всем любителям фестивального кино и интеллектуальных хорроров.
Режиссером картины выступила Ханна Бергхольм. Для нее «Скрежет» стал всего лишь четвертой работой в кино. Тем не менее Бергхольм уже успела произвести впечатление на многих критиков и заслужить статус перспективного молодого кинематографиста.
«Скрежет» попал в смотр фестиваля независимого американского кино «Сандэнс», который прошел в начале текущего года. Картина Ханны Баргхольм получила теплые отзывы кинокритиков, в данный момент ее рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 92%, что в целом говорит о положительном впечатлении от просмотра.
Большая часть актеров, задействованных в картине, либо не имеют опыта работы в большом кино, либо снимались очень мало. Тем не менее все они несомненно талантливы и имеют большой потенциал. На роль Тиньи была выбрана максимально одаренная девочка, ведь перед ней стояла сложная задача — актрисе было необходимо сыграть сразу два разных образа.
«Скрежет» — один из редких представителей фестивального кино в нашем прокате, особенно с учетом последних мировых событий. Фильм совершенно точно обязателен к просмотру для всех людей, увлеченных современным кинематографом.
В производстве фильма «Скрежет» участвовали сразу две скандинавские страны — Швеция и Финляндия. Тем не менее все главные герои картины говорят исключительно на финском языке, официальный язык «Скрежета» — финский. В России он будет показан в дубляже.
Производство ленты стартовало еще в далеком 2019 году. В 2020-м у «Скрежета» наконец-то появился собственный дистрибьютор. Было решено, что фильм примет участие в фестивальном сезоне, а затем будет выпущен сразу на видеоносителях, обойдя мировой прокат.
Над спецэффектами в «Скрежете» работала команда дизайнера Густава Хегена – все они в свое время участвовали в создании картин по «Звездным войнам», «Миру Юрского периода» и «Битве титанов».
За грим и прически в «Скрежете» несет ответственность номинированный на премию «Оскар» художник Конор О’Салливан, который несколько лет назад работал на съемочных площадках «Игры престолов», «Людей Икс», «Чужих», а также «Спасти рядового Райана».
Российским прокатчиком фильма выступила компания Russian World Vision, которая в свое время выпускала на большие экраны такие картины, как «Триумф», «Капернаум». «Жизнь кабачка», «Дом, который построил Джек» и многие другие.
12-летняя гимнастка Тинья всячески пытается угодить своей одержимой имиджем матери и достичь высот в спорте. Ее мать, популярный видеоблогер, прилагает массу усилий для поддержания статуса образцовой семьи с идеальным домом, как из каталога IKEA. Однажды Тинья находит в лесу птичье яйцо и, чтобы спасти его от гибели, втайне приносит домой. С этого момента семейная идиллия начинает рушиться…