Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Остров призраков
4.9
Остров призраков - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Остров призраков
4.9

Остров призраков

, 2021
Shepherd
Великобритания / ужасы, мистика / 18+
Мистический хоррор о безутешном вдовце
Трейлеры
Постер фильма Остров призраков
4.9
Остров призраков - Дублированный трейлер
Остров призраков  Дублированный трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Фильм снят в не тронутой туристами местности. Зрители смогут насладиться красотами отдаленных частей Великобритании, а также вместе с главным героем оказаться практически в полной изоляции от мира.

История не сразу начинается с ужаса. В начале зрителей знакомят с трагичной судьбой героя, который похоронил любимую жену, умершую будучи беременной. Он не может совладать с одиночеством и тоской и отправляется на край света, чтобы начать новую жизнь.

Персонажа одолевают не только внешние, но и внутренние страхи. Он часто вспоминает моменты, проведенные с женой, и пытается восполнить свою утрату, ухаживая за животными в качестве пастуха. Зрителям показывают флешбэки главного героя, связанные с супругой, чтобы полностью раскрыть персонажей и их историю.

Авторы фильма намекают на то, что мистическая часть сюжета может быть связана с психологическими проблемами героя, так как он не полностью прожил свое горе и не отпустил супругу и ребенка. Также жизнь персонажа разделяется на реально происходящие события и сны, между которыми размывается грань.

Премьера фильма состоялась на кинофестивале BFI в Лондоне 14 октября 2021 года. После этого ленту представили на международном кинофестивале в Стокгольме и выпустили в ограниченный прокат в Великобритании. До России премьера добралась лишь в 2022 году.

Оригинальное название ленты, Shepherd, в переводе на русский означает «пастух».  Это является отсылкой к работе овдовевшего главного героя, который решает полностью изменить свою жизнь. В российском прокате лента выходит под названием «Остров призраков», что намекает на сверхъестественные события.

Съемки проходили в самой отдаленной части Великобритании на острове Малл в течение двух месяцев. Авторы утверждают, что местность является самой непопулярной у кинематографистов, несмотря на окружающую красоту.

Актер Том Хьюз несколько месяцев специально отращивал бороду для роли в фильме. После участия в съемках в жанре ужасов ему пришлось долго и тяжело выходить из образа. Коллега Хьюза по фильму является популярной зарубежной актрисой, на счету которой роли в сериалах «Игра престолов», «Острые козырьки» и других.

После загадочной смерти жены убитый горем Эрик уезжает на удаленный безлюдный остров. Однако тихое уединение в идеальном на первый взгляд убежище оборачивается настоящим кошмаром. Мстительные духи острова не дают успокоить тайны прошлого, заставляя Эрика разобраться с собственными демонами.

В ролях

Кейт Дики
Кейт Дики
Fisher
Том Хьюз
Том Хьюз
Eric Black
Грета Скакки
Грета Скакки
Glenys Black
Гайя Уайсс
Гайя Уайсс
Rachel Black
Джэми Мари Лири
Джэми Мари Лири
DI Carol Thomas
Shuggie
Baxter
Debbie Mackay
Police 1
Gordon Brown
Police 2
Джатиндер Сингх Рандхава
Police 3
Nick Duncalf
Shipping Forecaster
Режиссер Расселл Оуэн
Сценарист Расселл Оуэн
Композитор Callum Donaldson
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 10 мая 2022
Премьера в мире 14 октября 2021
Дата выхода
26 мая 2022 Россия Экспонента
26 ноября 2021 Великобритания 15
26 мая 2022 Казахстан 16+
MPAA R
Сборы в мире $440 268
Производство Golden Crab Film Production, Kindred Film
Другие названия
Shepherd, La Isla Fantasma, O Pastor, Pasterz, Shepherd - Fluch der Vergangenheit, Остров призраков, Sheperd

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 19 голосов
4.9 IMDb
Написать отзыв
Обновлено 14 июня 2022

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Остров призраков - Дублированный трейлер
Остров призраков Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Наша рецензия

Погружение в безумие.
Погружение в безумие. Потеряв жену в автомобильной аварии, Эрик погружается в глубокую депрессию. Даже родная мать не готова помочь ему вернуться к нормальной жизни из-за старой обиды. В его мыслях – лишь желание покончить с собой и остановить душевную боль. Все меняет простое совпадение. За завтраком Эрик замечает объявление в газете и отправляется работать пастухом на остров в глуши. Здесь в одиночестве он надеется справиться с горем и чувством вины, чтобы наконец начать жить. Но уход за овцами и…

Отзывы зрителей о фильме Остров призраков

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:43
Отзывы разделились: слабое звено — медленный темп и непонятная концовка, из-за чего фильм разочаровывает зрителей. Сильные стороны: он соответствует жанру и может раскрыть глубже смысл тем, кто ищет его, а некоторые отметили неплохую подачу. Общая оценка варьируется: одни находят в проекте увлекательность, другие сомневаются в ценности просмотра. Фильм подойдет ценителям жанра и тем, кто готов к неярким, сдержанным историям.
Саммари составлено ИИ на основе 4 отзывов.

Отзывы о фильме

Татьяна 14 июня 2022, 12:08
Фильм скучный. На протяжении всего времени я ждала, что что-то вот-вот произойдёт, но нет. Зря потраченные деньги и время. Фильм не для кинотеатра.… Читать дальше…
Танечка Верпаховская 2 июня 2022, 11:28
хохор да, но не ужасы.
На любителя.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Стеклянные бутылки берегу как зеницу ока: делаю из них шикарные кружки, какие не купишь в магазине
Скупаю как угорелая все резиновые автоковрики в «Светофоре»: для машины уже не осталось — нашла 5 применений на даче
С 1 сентября во всех школах России отменены школьные звонки: решение Минпросвещения – как раньше уже не будет
Короткие, но не проходные: 3 мини-сериала, в которые погружаешься с головой уже после первой серии — оценки от 7,5 до 8,3
Звезда «Трассы» станет императором в России XIX века — историческую новинку покажут на НТВ, но не сразу
«Оп, новый слоп» – пишут про очередное «Поднятия уровня»: выйдет уже в 2027-м, а сюжет до боли знакомый
«Лучший российский телесериал» повторил сюжет дорамы – и переплюнул оригинал: получилось «вкусное и умное кино» с оценкой 8.3
За окном август, а в душе — уже сентябрь: 3 идеальных сериала, чтобы встретить осень (8,6 на IMDb — у двух из них)
Просили продолжения — получите 20 новых серий самого необычного детектива НТВ: второй сезон «ПИН-кода» готовится удивлять
Пересняли американский хит и выпустили на «России-1»: сериал с Машковым проиграл по всем фронтам — до рейтинга 8,1 не дотянул
Заварите крепкий чай и отменяйте дела: 5 шикарных британских ретро-сериалов с рейтингами до 8,2
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше