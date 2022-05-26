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Остров призраков Остров призраков
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Shepherd

Остров призраков, 2021

2021 / Великобритания
4.9 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Мистический хоррор о безутешном вдовце
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм снят в не тронутой туристами местности. Зрители смогут насладиться красотами отдаленных частей Великобритании, а также вместе с главным героем оказаться практически в полной изоляции от мира.

История не сразу начинается с ужаса. В начале зрителей знакомят с трагичной судьбой героя, который похоронил любимую жену, умершую будучи беременной. Он не может совладать с одиночеством и тоской и отправляется на край света, чтобы начать новую жизнь.

Персонажа одолевают не только внешние, но и внутренние страхи. Он часто вспоминает моменты, проведенные с женой, и пытается восполнить свою утрату, ухаживая за животными в качестве пастуха. Зрителям показывают флешбэки главного героя, связанные с супругой, чтобы полностью раскрыть персонажей и их историю.

Авторы фильма намекают на то, что мистическая часть сюжета может быть связана с психологическими проблемами героя, так как он не полностью прожил свое горе и не отпустил супругу и ребенка. Также жизнь персонажа разделяется на реально происходящие события и сны, между которыми размывается грань.

Премьера фильма состоялась на кинофестивале BFI в Лондоне 14 октября 2021 года. После этого ленту представили на международном кинофестивале в Стокгольме и выпустили в ограниченный прокат в Великобритании. До России премьера добралась лишь в 2022 году.

Оригинальное название ленты, Shepherd, в переводе на русский означает «пастух».  Это является отсылкой к работе овдовевшего главного героя, который решает полностью изменить свою жизнь. В российском прокате лента выходит под названием «Остров призраков», что намекает на сверхъестественные события.

Съемки проходили в самой отдаленной части Великобритании на острове Малл в течение двух месяцев. Авторы утверждают, что местность является самой непопулярной у кинематографистов, несмотря на окружающую красоту.

Актер Том Хьюз несколько месяцев специально отращивал бороду для роли в фильме. После участия в съемках в жанре ужасов ему пришлось долго и тяжело выходить из образа. Коллега Хьюза по фильму является популярной зарубежной актрисой, на счету которой роли в сериалах «Игра престолов», «Острые козырьки» и других.

После загадочной смерти жены убитый горем Эрик уезжает на удаленный безлюдный остров. Однако тихое уединение в идеальном на первый взгляд убежище оборачивается настоящим кошмаром. Мстительные духи острова не дают успокоить тайны прошлого, заставляя Эрика разобраться с собственными демонами.

4.9 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 26 мая 2022
Премьера в мире 26 мая 2022
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Расселл Оуэн
Расселл Оуэн
В ролях
Кейт Дики
Кейт Дики
Том Хьюз
Том Хьюз
Грета Скакки
Грета Скакки
Гайя Уайсс
Гайя Уайсс
Джэми Мари Лири
Джэми Мари Лири
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Остров призраков 3 постера
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Потеряв жену в автомобильной аварии, Эрик погружается в глубокую депрессию. Даже родная мать не готова помочь ему вернуться к нормальной жизни из-за старой обиды. В его мыслях – лишь желание покончить с собой и остановить душевную боль. Все меняет простое совпадение. За завтраком Эрик замечает объявление в газете и отправляется работать пастухом на остров в глуши. Здесь в одиночестве он надеется справиться с горем и чувством вины, чтобы наконец начать жить. Но уход за овцами и…
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Татьяна 14 июня 2022, 12:08
Фильм скучный. На протяжении всего времени я ждала, что что-то вот-вот произойдёт, но нет. Зря потраченные деньги и время. Фильм не для кинотеатра.… Читать дальше…
Танечка Верпаховская 2 июня 2022, 11:28
хохор да, но не ужасы.
На любителя.
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30 апреля 2022 09:38
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