Остров призраков, 2021

Фильм снят в не тронутой туристами местности. Зрители смогут насладиться красотами отдаленных частей Великобритании, а также вместе с главным героем оказаться практически в полной изоляции от мира.
История не сразу начинается с ужаса. В начале зрителей знакомят с трагичной судьбой героя, который похоронил любимую жену, умершую будучи беременной. Он не может совладать с одиночеством и тоской и отправляется на край света, чтобы начать новую жизнь.
Персонажа одолевают не только внешние, но и внутренние страхи. Он часто вспоминает моменты, проведенные с женой, и пытается восполнить свою утрату, ухаживая за животными в качестве пастуха. Зрителям показывают флешбэки главного героя, связанные с супругой, чтобы полностью раскрыть персонажей и их историю.
Авторы фильма намекают на то, что мистическая часть сюжета может быть связана с психологическими проблемами героя, так как он не полностью прожил свое горе и не отпустил супругу и ребенка. Также жизнь персонажа разделяется на реально происходящие события и сны, между которыми размывается грань.
Премьера фильма состоялась на кинофестивале BFI в Лондоне 14 октября 2021 года. После этого ленту представили на международном кинофестивале в Стокгольме и выпустили в ограниченный прокат в Великобритании. До России премьера добралась лишь в 2022 году.
Оригинальное название ленты, Shepherd, в переводе на русский означает «пастух». Это является отсылкой к работе овдовевшего главного героя, который решает полностью изменить свою жизнь. В российском прокате лента выходит под названием «Остров призраков», что намекает на сверхъестественные события.
Съемки проходили в самой отдаленной части Великобритании на острове Малл в течение двух месяцев. Авторы утверждают, что местность является самой непопулярной у кинематографистов, несмотря на окружающую красоту.
Актер Том Хьюз несколько месяцев специально отращивал бороду для роли в фильме. После участия в съемках в жанре ужасов ему пришлось долго и тяжело выходить из образа. Коллега Хьюза по фильму является популярной зарубежной актрисой, на счету которой роли в сериалах «Игра престолов», «Острые козырьки» и других.
После загадочной смерти жены убитый горем Эрик уезжает на удаленный безлюдный остров. Однако тихое уединение в идеальном на первый взгляд убежище оборачивается настоящим кошмаром. Мстительные духи острова не дают успокоить тайны прошлого, заставляя Эрика разобраться с собственными демонами.
|26 мая 2022
|Россия
|Экспонента
|26 ноября 2021
|Великобритания
|15
|26 мая 2022
|Казахстан
|16+
На любителя.