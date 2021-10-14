Остров призраков, 2021

Фильм снят в не тронутой туристами местности. Зрители смогут насладиться красотами отдаленных частей Великобритании, а также вместе с главным героем оказаться практически в полной изоляции от мира.

История не сразу начинается с ужаса. В начале зрителей знакомят с трагичной судьбой героя, который похоронил любимую жену, умершую будучи беременной. Он не может совладать с одиночеством и тоской и отправляется на край света, чтобы начать новую жизнь.

Персонажа одолевают не только внешние, но и внутренние страхи. Он часто вспоминает моменты, проведенные с женой, и пытается восполнить свою утрату, ухаживая за животными в качестве пастуха. Зрителям показывают флешбэки главного героя, связанные с супругой, чтобы полностью раскрыть персонажей и их историю.

Авторы фильма намекают на то, что мистическая часть сюжета может быть связана с психологическими проблемами героя, так как он не полностью прожил свое горе и не отпустил супругу и ребенка. Также жизнь персонажа разделяется на реально происходящие события и сны, между которыми размывается грань.