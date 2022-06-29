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Проклятие Артура Проклятие Артура
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Arthur, malédiction

Проклятие Артура, 2022

2022 / Франция
5.2 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 2.7
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Французский фильм ужасов об опасных тайнах заброшенного дома
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Причины посмотреть Факты О фильме

Люк Бессон некогда прослыл одним из ведущих режиссеров в Европе. Среди наиболее известных фильмов – триллер «Люси», драма «Леон» и научно-фантастический боевик «Пятый элемент». Поклонникам его творчества интересно будет взглянуть и на новую работу известного сценариста и постановщика в жанре «молодежный хоррор».

Картина привлечет внимание поклонников вселенной Артура и минипутов, ведь эта история об одном из них. Главный герой, Алекс, с детства являлся фанатом этого семейного фэнтези. На совершеннолетие друзья сделали ему особенный подарок – экскурсию по местам, где проходили съемки экранизаций книг Бессона. Там и началась история, полная пугающих неожиданностей.

Автором сценария выступил сам Бессон, постановкой занимался Бартелеми Гроссманн, известный по работам над картинами «13 квадратных метров», «Без ограничений». Фильм стал смелым и весьма оригинальным продолжением фантастической семейной саги «Артур и минипуты».

Поклонникам кинематографа интересно будет оценить дебют Талии Бессон, дочери кинематографиста, которая предстала в новой картине в одной из ролей.

Съемочный процесс тайно проходили в Нормандии летом 2020 года. Съемки длились чуть больше месяца, а именно 33 дня. Бюджет составил 2,24 миллиона евро, фильм финансировала компания Canal Plus.

Французский фильм ужасов Бартелеми Гроссманна является четвертым фильмом франшизы Люка Бессона «Артур и минипуты» и спин-оффом оригинальной трилогии. Лента разительно отличается от остальных картин Бессона. Это первая картина во франшизе, которая во Франции получила возрастную отметку «запрещено для зрителей младше 12 лет». В сравнении с фильмами Бессона, рассчитанными на семейный просмотр, спин-офф является хоррор-фильмом с элементами метаповествования.

Этот фильм стал дебютным проектом для кинокомпании Luc Besson Production SAS (LBP), созданной в 2020 году. Будучи собственностью Франции, она пользуется государственными субсидиями, в отличие от EuropaCorp, чей капитал в основном американский.

Для режиссера Бартелеми Гроссманна картина стала дебютом в полнометражном кино. До сих пор он работал только над авторскими короткометражками и многосерийными проектами.

18-летний Алекс – давний большой фанат фэнтезийной саги об «Артуре и минипутах». И, конечно, он в восторге от плана друзей побывать в заброшенном доме, где снимали любимые фильмы. Они и не подозревают, что за смертоносный капкан их ждет….

5.2 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 2.7
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 30 июня 2022
Премьера в мире 29 июня 2022
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Бартелеми Гроссманн
Бартелеми Гроссманн
В ролях
Людовик Бертийо
Людовик Бертийо
Лола Андреони
Лола Андреони
Талия Бессон
Талия Бессон
Марсо Эберсоль
Марсо Эберсоль
Микаэль Халими
Микаэль Халими
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Проклятие Артура 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Алмаз Синема Алтуфьевский
20:15 от 250 ₽
Атлантис Кино
23:05 от 250 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Алекс с самого детства фанател от фэнтезийной саги про Артура и его путешествия в сказочный мир маленьких волшебных существ. Каждый день рождения ему дарили вещи, прямо или косвенно связанные с этой вселенной, — и счастью Алекса не было предела. С годами компания друзей, которые каждый год пересматривали франшизу в домашних условиях, выросла: у многих появились новые интересы, некоторые ребята успели построить отношения и разойтись. Однако Алекс — единственный, кто даже в 18 лет…
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Comon 4 июля 2022, 20:06
Очень неплохо, классика жанра
dezgra77 5 июля 2022, 09:05
Про Артура и минипутов ничего не знали, но это не помешало получить удовольствие от просмотра. Фильм не страшный, скорее забавный. Слэшер, наверное,… Читать дальше…
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«Проклятие Артура» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский Владыкино
2D
20:15 от 250 ₽
Атлантис Кино г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
23:05 от 250 ₽
Бульвар Бульвар Дмитрия Донского
2D
23:35 от 200 ₽
Полное расписание и билеты
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