Проклятие Артура, 2022

Люк Бессон некогда прослыл одним из ведущих режиссеров в Европе. Среди наиболее известных фильмов – триллер «Люси», драма «Леон» и научно-фантастический боевик «Пятый элемент». Поклонникам его творчества интересно будет взглянуть и на новую работу известного сценариста и постановщика в жанре «молодежный хоррор».
Картина привлечет внимание поклонников вселенной Артура и минипутов, ведь эта история об одном из них. Главный герой, Алекс, с детства являлся фанатом этого семейного фэнтези. На совершеннолетие друзья сделали ему особенный подарок – экскурсию по местам, где проходили съемки экранизаций книг Бессона. Там и началась история, полная пугающих неожиданностей.
Автором сценария выступил сам Бессон, постановкой занимался Бартелеми Гроссманн, известный по работам над картинами «13 квадратных метров», «Без ограничений». Фильм стал смелым и весьма оригинальным продолжением фантастической семейной саги «Артур и минипуты».
Поклонникам кинематографа интересно будет оценить дебют Талии Бессон, дочери кинематографиста, которая предстала в новой картине в одной из ролей.
Съемочный процесс тайно проходили в Нормандии летом 2020 года. Съемки длились чуть больше месяца, а именно 33 дня. Бюджет составил 2,24 миллиона евро, фильм финансировала компания Canal Plus.
Французский фильм ужасов Бартелеми Гроссманна является четвертым фильмом франшизы Люка Бессона «Артур и минипуты» и спин-оффом оригинальной трилогии. Лента разительно отличается от остальных картин Бессона. Это первая картина во франшизе, которая во Франции получила возрастную отметку «запрещено для зрителей младше 12 лет». В сравнении с фильмами Бессона, рассчитанными на семейный просмотр, спин-офф является хоррор-фильмом с элементами метаповествования.
Этот фильм стал дебютным проектом для кинокомпании Luc Besson Production SAS (LBP), созданной в 2020 году. Будучи собственностью Франции, она пользуется государственными субсидиями, в отличие от EuropaCorp, чей капитал в основном американский.
Для режиссера Бартелеми Гроссманна картина стала дебютом в полнометражном кино. До сих пор он работал только над авторскими короткометражками и многосерийными проектами.
18-летний Алекс – давний большой фанат фэнтезийной саги об «Артуре и минипутах». И, конечно, он в восторге от плана друзей побывать в заброшенном доме, где снимали любимые фильмы. Они и не подозревают, что за смертоносный капкан их ждет….