Проклятие Артура, 2022

Люк Бессон некогда прослыл одним из ведущих режиссеров в Европе. Среди наиболее известных фильмов – триллер «Люси», драма «Леон» и научно-фантастический боевик «Пятый элемент». Поклонникам его творчества интересно будет взглянуть и на новую работу известного сценариста и постановщика в жанре «молодежный хоррор».

Картина привлечет внимание поклонников вселенной Артура и минипутов, ведь эта история об одном из них. Главный герой, Алекс, с детства являлся фанатом этого семейного фэнтези. На совершеннолетие друзья сделали ему особенный подарок – экскурсию по местам, где проходили съемки экранизаций книг Бессона. Там и началась история, полная пугающих неожиданностей.

Автором сценария выступил сам Бессон, постановкой занимался Бартелеми Гроссманн, известный по работам над картинами «13 квадратных метров», «Без ограничений». Фильм стал смелым и весьма оригинальным продолжением фантастической семейной саги «Артур и минипуты».

Поклонникам кинематографа интересно будет оценить дебют Талии Бессон, дочери кинематографиста, которая предстала в новой картине в одной из ролей.