Моя ужасная сестра, 2022

Голливудские фильмы про детей чаще показывают, как юные герои пытаются помирить разведенных родителей, но здесь все наоборот. Девочки проходят через ненависть к любви, разбираясь в сложных «взрослых» вопросах, делая определенные выводы для себя.

Детям иногда тяжело видеть чужого человека на месте отца или матери. Принять то, что внимание родителей будет разделено, не всегда легко. Лента по-доброму преподносит важные жизненные уроки, учит миру и осознанности.

Занимательно наблюдать за приключениями вынужденных сестер, которые устраивают своим родным разного рода проблемы. Ситуация показана глазами маленьких девочек, для которых небольшое испытание становится настоящей катастрофой, а единственный выход – это поссорить родителей.

Воспитание является одним из самых сложных процессов жизни. Ошибки в фильме – это важная часть развития персонажей. Молодые отец и мать пытаются защитить своих детей, невольно делая еще хуже. Каждый обвиняет чужое чадо, не желая глубже разобраться в ситуации.

По ходу сюжета персонажи неоднократно ставят себя и друг друга перед выбором: личное счастье или дети, любовь или ненависть. К концу фильма и юные, и взрослые герои понимают, что важно, а что второстепенно.