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Моя ужасная сестра Моя ужасная сестра
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Моя ужасная сестра, 2022

2022 / Россия
5.2 Оцените
19 голосов
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Комедия с Глюкозой о противостоянии двух девочек, вынужденных жить в одной семье
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Причины посмотреть Факты О фильме

Голливудские фильмы про детей чаще показывают, как юные герои пытаются помирить разведенных родителей, но здесь все наоборот. Девочки проходят через ненависть к любви, разбираясь в сложных «взрослых» вопросах, делая определенные выводы для себя.

Детям иногда тяжело видеть чужого человека на месте отца или матери. Принять то, что внимание родителей будет разделено, не всегда легко. Лента по-доброму преподносит важные жизненные уроки, учит миру и осознанности.

Занимательно наблюдать за приключениями вынужденных сестер, которые устраивают своим родным разного рода проблемы. Ситуация показана глазами маленьких девочек, для которых небольшое испытание становится настоящей катастрофой, а единственный выход – это поссорить родителей.

Воспитание является одним из самых сложных процессов жизни. Ошибки в фильме – это важная часть развития персонажей. Молодые отец и мать пытаются защитить своих детей, невольно делая еще хуже. Каждый обвиняет чужое чадо, не желая глубже разобраться в ситуации.

По ходу сюжета персонажи неоднократно ставят себя и друг друга перед выбором: личное счастье или дети, любовь или ненависть. К концу фильма и юные, и взрослые герои понимают, что важно, а что второстепенно.

Александр Галибин приступил к съемкам фильма спустя месяц после завершения другой режиссерской работы. Юная актриса Софья Петрова, которая сыграла одну из сестер, уже была знакома с создателем картины по проекту «Маруся фореvа!».

В фильме снялась Наталья Чистякова-Ионова, более известная зрителям как певица Глюк'oZa. Для нее это не первая главная роль в картине, до того она приняла участие в двух частях комедии «Бабушка легкого поведения». Ее опыт в кинопроизводстве начался в детстве, в юмористическом журнале «Ералаш».

По сюжету враждующим сестрам по 10 лет, однако одной из актрис, Марте Кесслер, на момент старта съемок уже было 12 лет. Обе девочки имеют богатый опыт в кино и сериалах. Партнеры по съемочной площадке отзывались о них, как о профессиональных актрисах.

Ленту полностью снимали в России, а основной локацией стал город Санкт-Петербург. Для некоторых сцен съемочная команда перемещалась в Ленинградскую область, в Выборг.

Несмотря на отсутствие спецэффектов и графики, бюджет картины составил 120 миллионов рублей.

Когда мама и папа десятилетних Лены и Маруси решают пожениться, эти две совершенно чужие девочки вынужденно становятся сестрами. Теперь они делят одну комнату, один класс, друзей, а главное — сражаются за внимание родителей. Каждая из них мечтает вернуть прежнюю жизнь, а для этого надо рассорить взрослых.

5.2 Оцените
19 голосов
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 24 марта 2022
Премьера в мире 24 марта 2022
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Александр Галибин
Александр Галибин
В ролях
Владимир Яглыч
Владимир Яглыч
Наталья Чистякова-Ионова
Наталья Чистякова-Ионова
Марта Кесслер
Марта Кесслер
София Петрова
София Петрова
Виталия Корниенко
Виталия Корниенко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Моя ужасная сестра 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В мировом кинематографе можно выделить отдельный поджанр в семейном и детском кино, тот самый, в котором дети строят козни взрослым, чтобы добиться какой-то своей цели. И говорить о том, что один фильм является калькой другого, порой, просто неправильно, потому что тут действует правило: какую картину первой посмотрел — та и канон. А детские шалости, ну правда же, во все времена остаются одинаковыми. Сейчас, конечно, шалить немало помогают гаджеты. Но, пожалуй, только для того, чтобы…
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mashulyunok 30 марта 2022, 17:28
Актеры 8/10
Актерская игра 1/10(за кота)
Сюжет 3/10
Съемка 7/10
Логика 2/10
Кинозал 10/10
😶
Матвей Качурин 18 марта 2022, 11:15
Посмотрел трейлер и желание сходить на фильм само собой появилось)
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19 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Маленькие сводные сестры замышляют поссорить своих родителей в трейлере комедии «Моя ужасная сестра» В фильме сыграли Владимир Яглыч и певица Глюкоза.
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2 марта 2022 14:05
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