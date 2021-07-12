Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Как убили Джона Кеннеди Как убили Джона Кеннеди
Киноафиша Фильмы Как убили Джона Кеннеди
JFK Revisited: Through the Looking Glass

Как убили Джона Кеннеди, 2021

2021 / США
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
Документальный фильм Оливера Стоуна о самом резонансном преступлении в истории США
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 5
Не пойду 2
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Документальная политическая картина рассказывает об одном из самых громких убийств, произошедших в конце двадцатого века. Жертвой этого убийства стал президент США Джон Кеннеди. На сегодняшний день исполнитель преступления остается неизвестным, как и его заказчик. «Как убили Джона Кеннеди» понравится всем любителям конспирологических теорий и тем, кто просто интересуется мировой историей.

Режиссером ленты выступил прославленный голливудский кинематографист Оливер Стоун, известный, в частности, по фильмам «Александр», «Рожденный четвертого июля», «Полуночный экспресс», «Прирожденные убийцы» и многим другим.

В фильме «Как убили Джона Кеннеди» показано множество редчайших и очень интересных архивных кадров, которые в течение многих лет пылились в различных лабораториях и библиотеках. Оливеру Стоуну и его команде также удалось достать видео, которые не попадали в частные руки до этого момента.

В картине можно увидеть таких исторических личностей, как Уолтер Кронкрайт, Жаклин Кеннеди, Джек Руби, Джеральд Форд, Ричард Рассел, Ли Харви Освальд и многих-многих других.

«Как убили Джона Кеннеди» — фильм не только развлекательного, но и образовательного характера, который восстанавливает хронику судьбоносных событий, навсегда изменивших судьбу целой страны.

 

Премьера картины «Как убили Джона Кеннеди» прошла в рамках минувшего Каннского кинофестиваля, который завершился летом прошлого года. Известно, что критики и зрители приняли картину Оливера Стоуна довольно тепло.

По словам самого Оливера Стоуна, документальная лента является «важным дополнением» к биографическому фильму о жизни Джона Кеннеди, который вышел в начале девяностых годов. Постановщиком картины также стал Стоун.

В качестве главных рассказчиков в «Как убили Джона Кеннеди» выступают известная голливудская актриса Вупи Голдберг, известная по фильму «Сестричка, действуй», а также канадский исполнитель Дональд Сазерленд, девятикратный претендент на премию «Золотой глобус».

Известно, что проект «Как убили Джона Кеннеди» получил полноценный кинотеатральный прокат на территории Великобритании и Ирландии. Там документальную ленту показывали на большом экране. Насколько успешен был этот прокат, неизвестно.

В основу сюжета картины вошли недавно рассекреченные данные по делу об убийстве американского президента.

Господь, храни Америку. Более полувека правительство скрывало от всего мира детали убийства 35-го президента США Джона Кеннеди. Мы по-прежнему не знаем, кто организовал это дерзкое убийство и на самом деле спустил курок. Режиссер Оливер Стоун, вооружившись новыми секретными документами, одним из первых пытается докопаться до истины.

7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 24 марта 2022
Премьера онлайн 12 декабря 2021
Премьера в мире 12 июля 2021
Возраст 16+
Прокатчик Arna Media
Режиссер
Оливер Стоун
Оливер Стоун
В ролях
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
Вупи Голдберг
Вупи Голдберг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Как убили Джона Кеннеди 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Приложение киноафиши