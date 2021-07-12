Как убили Джона Кеннеди, 2021

Документальная политическая картина рассказывает об одном из самых громких убийств, произошедших в конце двадцатого века. Жертвой этого убийства стал президент США Джон Кеннеди. На сегодняшний день исполнитель преступления остается неизвестным, как и его заказчик. «Как убили Джона Кеннеди» понравится всем любителям конспирологических теорий и тем, кто просто интересуется мировой историей.

Режиссером ленты выступил прославленный голливудский кинематографист Оливер Стоун, известный, в частности, по фильмам «Александр», «Рожденный четвертого июля», «Полуночный экспресс», «Прирожденные убийцы» и многим другим.

В фильме «Как убили Джона Кеннеди» показано множество редчайших и очень интересных архивных кадров, которые в течение многих лет пылились в различных лабораториях и библиотеках. Оливеру Стоуну и его команде также удалось достать видео, которые не попадали в частные руки до этого момента.

В картине можно увидеть таких исторических личностей, как Уолтер Кронкрайт, Жаклин Кеннеди, Джек Руби, Джеральд Форд, Ричард Рассел, Ли Харви Освальд и многих-многих других.

«Как убили Джона Кеннеди» — фильм не только развлекательного, но и образовательного характера, который восстанавливает хронику судьбоносных событий, навсегда изменивших судьбу целой страны.