Как убили Джона Кеннеди, 2021

Документальная политическая картина рассказывает об одном из самых громких убийств, произошедших в конце двадцатого века. Жертвой этого убийства стал президент США Джон Кеннеди. На сегодняшний день исполнитель преступления остается неизвестным, как и его заказчик. «Как убили Джона Кеннеди» понравится всем любителям конспирологических теорий и тем, кто просто интересуется мировой историей.
Режиссером ленты выступил прославленный голливудский кинематографист Оливер Стоун, известный, в частности, по фильмам «Александр», «Рожденный четвертого июля», «Полуночный экспресс», «Прирожденные убийцы» и многим другим.
В фильме «Как убили Джона Кеннеди» показано множество редчайших и очень интересных архивных кадров, которые в течение многих лет пылились в различных лабораториях и библиотеках. Оливеру Стоуну и его команде также удалось достать видео, которые не попадали в частные руки до этого момента.
В картине можно увидеть таких исторических личностей, как Уолтер Кронкрайт, Жаклин Кеннеди, Джек Руби, Джеральд Форд, Ричард Рассел, Ли Харви Освальд и многих-многих других.
«Как убили Джона Кеннеди» — фильм не только развлекательного, но и образовательного характера, который восстанавливает хронику судьбоносных событий, навсегда изменивших судьбу целой страны.
Премьера картины «Как убили Джона Кеннеди» прошла в рамках минувшего Каннского кинофестиваля, который завершился летом прошлого года. Известно, что критики и зрители приняли картину Оливера Стоуна довольно тепло.
По словам самого Оливера Стоуна, документальная лента является «важным дополнением» к биографическому фильму о жизни Джона Кеннеди, который вышел в начале девяностых годов. Постановщиком картины также стал Стоун.
В качестве главных рассказчиков в «Как убили Джона Кеннеди» выступают известная голливудская актриса Вупи Голдберг, известная по фильму «Сестричка, действуй», а также канадский исполнитель Дональд Сазерленд, девятикратный претендент на премию «Золотой глобус».
Известно, что проект «Как убили Джона Кеннеди» получил полноценный кинотеатральный прокат на территории Великобритании и Ирландии. Там документальную ленту показывали на большом экране. Насколько успешен был этот прокат, неизвестно.
В основу сюжета картины вошли недавно рассекреченные данные по делу об убийстве американского президента.
Господь, храни Америку. Более полувека правительство скрывало от всего мира детали убийства 35-го президента США Джона Кеннеди. Мы по-прежнему не знаем, кто организовал это дерзкое убийство и на самом деле спустил курок. Режиссер Оливер Стоун, вооружившись новыми секретными документами, одним из первых пытается докопаться до истины.