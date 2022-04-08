Чип внутри меня, 2022

В основе фильма – пять историй людей с имплантатами в голове. На фоне набирающей популярность темы «чипирования» и страхов людей стать подконтрольными искусственному интеллекту авторы фильма находят пять драматичных историй, где «чип в голове» – жизненная необходимость. С помощью имплантатов врачи восстанавливают слух глухим, убирают тремор у пациентов с паркинсонизмом, купируют приступы эпилепсии и лечат дистонию. К чему ведут научные открытия последних десятилетий, можно ли с помощью таких технологий управлять людьми и какие нейроэтические вопросы возникают в связи с их использованием? На эти темы в фильме рассуждают ученые мирового уровня. Помимо прочего фильм решает важную проблему дестигматизации людей–киборгов и избавления общества от технофобии.
|27 апреля 2022
|Россия
|КИОН
|12+