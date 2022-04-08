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Постер фильма Чип внутри меня
8.6
Чип внутри меня - Трейлер
Киноафиша Фильмы Чип внутри меня
8.6

Чип внутри меня

, 2022
Chip inside me
Россия / документальный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Чип внутри меня
8.6
Чип внутри меня - Трейлер
Чип внутри меня  Трейлер

О фильме

В основе фильма – пять историй людей с имплантатами в голове. На фоне набирающей популярность темы «чипирования» и страхов людей стать подконтрольными искусственному интеллекту авторы фильма находят пять драматичных историй, где «чип в голове» – жизненная необходимость. С помощью имплантатов врачи восстанавливают слух глухим, убирают тремор у пациентов с паркинсонизмом, купируют приступы эпилепсии и лечат дистонию. К чему ведут научные открытия последних десятилетий, можно ли с помощью таких технологий управлять людьми и какие нейроэтические вопросы возникают в связи с их использованием? На эти темы в фильме рассуждают ученые мирового уровня. Помимо прочего фильм решает важную проблему дестигматизации людей–киборгов и избавления общества от технофобии.

Режиссер Юлия Киселева
Сценарист Юлия Киселева
Композитор Andrey Kuzmak, Anna Sulla
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 1 минута
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 1 июня 2022
Премьера в мире 8 апреля 2022
Дата выхода
27 апреля 2022 Россия КИОН 12+
Производство Risk Film and Video Studio
Другие названия
Chip inside me, Chip vnutri menya, Чип внутри меня

Рейтинг фильма

8.6
Оцените 12 голосов
8.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

Трейлеры фильма

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Чип внутри меня - Трейлер
Чип внутри меня Трейлер
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