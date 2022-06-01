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Чип внутри меня, 2022

2022 / Россия
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О фильме

В основе фильма – пять историй людей с имплантатами в голове. На фоне набирающей популярность темы «чипирования» и страхов людей стать подконтрольными искусственному интеллекту авторы фильма находят пять драматичных историй, где «чип в голове» – жизненная необходимость. С помощью имплантатов врачи восстанавливают слух глухим, убирают тремор у пациентов с паркинсонизмом, купируют приступы эпилепсии и лечат дистонию. К чему ведут научные открытия последних десятилетий, можно ли с помощью таких технологий управлять людьми и какие нейроэтические вопросы возникают в связи с их использованием? На эти темы в фильме рассуждают ученые мирового уровня. Помимо прочего фильм решает важную проблему дестигматизации людей–киборгов и избавления общества от технофобии.

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Продолжительность 1 час 1 минута
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 1 июня 2022
Премьера в мире 1 июня 2022
Возраст 12+
Стрим-сервис KION
Режиссер
Юлия Киселева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чип внутри меня 1 постер
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