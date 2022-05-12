Пропавшая, 2022

Увлекательная история с лихо закрученным сюжетом и неожиданной развязкой держит в напряжении до последних минут. Уилл Спэнн везет свою супругу, с которой они собираются разойтись, домой к ее родителям. Во время остановки на заправке она пропадает без следа. Уилл отчаянно ищет жену с местными полицейскими, но со временем сам становится подозреваемым.

Создатели триллера попытались разобраться в причинах лжи, природе и последствиях зла на примере отношений одной супружеской пары. Зрители наблюдают метания запутавшегося героя, который оказался в непростой ситуации. Через детективную линию раскрываются важные проблемы, которые являются актуальными для любого современного человека.

Режиссер мастерски использует технику усиления сюжетного напряжения («саспенса»). С первого кадра в каждой мизансцене возникает застывшее предчувствие неотвратимой беды и ее тревожного ожидания. Основой картины является психология действующих лиц, их эмоциональная нестабильность.

В фильме присутствуют и элементы экшена. Герой прибегает к насильственным действиям, спасается от преследования, использует оружие и вступает в открытые противостояния с теми, кто встает на его пути.