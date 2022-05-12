Пропавшая, 2022

Увлекательная история с лихо закрученным сюжетом и неожиданной развязкой держит в напряжении до последних минут. Уилл Спэнн везет свою супругу, с которой они собираются разойтись, домой к ее родителям. Во время остановки на заправке она пропадает без следа. Уилл отчаянно ищет жену с местными полицейскими, но со временем сам становится подозреваемым.
Создатели триллера попытались разобраться в причинах лжи, природе и последствиях зла на примере отношений одной супружеской пары. Зрители наблюдают метания запутавшегося героя, который оказался в непростой ситуации. Через детективную линию раскрываются важные проблемы, которые являются актуальными для любого современного человека.
Режиссер мастерски использует технику усиления сюжетного напряжения («саспенса»). С первого кадра в каждой мизансцене возникает застывшее предчувствие неотвратимой беды и ее тревожного ожидания. Основой картины является психология действующих лиц, их эмоциональная нестабильность.
В фильме присутствуют и элементы экшена. Герой прибегает к насильственным действиям, спасается от преследования, использует оружие и вступает в открытые противостояния с теми, кто встает на его пути.
Постановщиком фильма стал Брайан Гудман – американский актер и режиссер. В его фильмографии немало драматических триллеров, среди которых «Империя Криса Трояно» (2007), «Доктор Шанс» (2017) и «Черная бабочка» (2017). Последняя картина посвящена жизни писателя-отшельника, пребывающего в состоянии творческого кризиса. Главную роль исполнил культовый актер Антонио Бандерас.
Сценарий картины написал Марк Фридман. Он уже сотрудничал с Брайаном Гудманом во время работы над вышеупомянутым фильмом «Черная бабочка» и криминальным триллером «Ничего кроме правды». Также Фридман написал сценарии для картин «Воскрешая чемпиона» (2007) и «Форпост» (2020).
Шотландский актер Джерард Батлер воплотил на экране образ Уилла Спэнна. Одну из главных своих ролей Батлер сыграл в 2004 году в картине «Призрак Оперы» Джоэля Шумахера, экранизации одноименного мюзикла Эндрю Ллойда Вэббера. Образ таинственного Призрака, скрывающегося под маской, принес актеру узнаваемость во всем мире.
Музыку для картины создал Сэм Ивинг. Композитор не в первый раз пишет для фильмов в жанре «хоррор» и «криминальный триллер». Наиболее известным музыкальным проведением его авторства стал саундтрек к «Ходячим мертвецам».
Уилл и Лиза, супруги на грани развода, едут к ее родителям, но во время остановки на заправке девушка бесследно исчезает. Не выдержала напряжения и сбежала? Была похищена? Или у Уилла сдали нервы?.. Ни полиция, ни родители Лизы не в курсе ее местонахождения, и все серьезнее подозревают Уилла. Тому приходится взять дело в свои руки и исследовать криминальную изнанку города, чтобы найти Лизу.
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