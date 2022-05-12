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Постер фильма Пропавшая
6.4
Пропавшая - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Пропавшая
6.4

Пропавшая

, 2022
Last Seen Alive
США / триллер, боевик, детектив / 18+
Триллер с Джерардом Батлером о таинственном исчезновении женщины
Трейлеры
Постер фильма Пропавшая
6.4
Пропавшая - Дублированный трейлер
Пропавшая  Дублированный трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Увлекательная история с лихо закрученным сюжетом и неожиданной развязкой держит в напряжении до последних минут. Уилл Спэнн везет свою супругу, с которой они собираются разойтись, домой к ее родителям. Во время остановки на заправке она пропадает без следа. Уилл отчаянно ищет жену с местными полицейскими, но со временем сам становится подозреваемым.

Создатели триллера попытались разобраться в причинах лжи, природе и последствиях зла на примере отношений одной супружеской пары. Зрители наблюдают метания запутавшегося героя, который оказался в непростой ситуации. Через детективную линию раскрываются важные проблемы, которые являются актуальными для любого современного человека.

Режиссер мастерски использует технику усиления сюжетного напряжения («саспенса»). С первого кадра в каждой мизансцене возникает застывшее предчувствие неотвратимой беды и ее тревожного ожидания. Основой картины является психология действующих лиц, их эмоциональная нестабильность.

В фильме присутствуют и элементы экшена. Герой прибегает к насильственным действиям, спасается от преследования, использует оружие и вступает в открытые противостояния с теми, кто встает на его пути.

Постановщиком фильма стал Брайан Гудман – американский актер и режиссер. В его фильмографии немало драматических триллеров, среди которых «Империя Криса Трояно» (2007), «Доктор Шанс» (2017) и «Черная бабочка» (2017). Последняя картина посвящена жизни писателя-отшельника, пребывающего в состоянии творческого кризиса. Главную роль исполнил культовый актер Антонио Бандерас.

Сценарий картины написал Марк Фридман. Он уже сотрудничал с Брайаном Гудманом во время работы над вышеупомянутым фильмом «Черная бабочка» и криминальным триллером «Ничего кроме правды». Также Фридман написал сценарии для картин «Воскрешая чемпиона» (2007) и «Форпост» (2020).

Шотландский актер Джерард Батлер воплотил на экране образ Уилла Спэнна. Одну из главных своих ролей Батлер сыграл в 2004 году в картине «Призрак Оперы» Джоэля Шумахера, экранизации одноименного мюзикла Эндрю Ллойда Вэббера. Образ таинственного Призрака, скрывающегося под маской, принес актеру узнаваемость во всем мире.

Музыку для картины создал Сэм Ивинг. Композитор не в первый раз пишет для фильмов в жанре «хоррор» и «криминальный триллер». Наиболее известным музыкальным проведением его авторства стал саундтрек к «Ходячим мертвецам».

Уилл и Лиза, супруги на грани развода, едут к ее родителям, но во время остановки на заправке девушка бесследно исчезает. Не выдержала напряжения и сбежала? Была похищена? Или у Уилла сдали нервы?.. Ни полиция, ни родители Лизы не в курсе ее местонахождения, и все серьезнее подозревают Уилла. Тому приходится взять дело в свои руки и исследовать криминальную изнанку города, чтобы найти Лизу.

В ролях

Джерард Батлер
Джерард Батлер
Will Spann
Джейми Александр
Джейми Александр
Lisa Spann
Дэни Детте
Дэни Детте
Deputy Anderson
Роберт Уокер Браншод
Роберт Уокер Браншод
Джордан Сэллоум
Джордан Сэллоум
Peter
Расселл Хорнсби
Расселл Хорнсби
Detective Paterson
Итэн Эмбри
Итэн Эмбри
Knuckles
Майкл Ирби
Oscar
Синди Хоган
Синди Хоган
Anna Adams
Брюс Олтмен
Брюс Олтмен
Barry Adams
Chip Lane
Assistant Deputy
Режиссер Брайан Гудман
Сценарист Марк Фридмэн
Композитор Sam Ewing
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 12 мая 2022
Премьера в мире 12 мая 2022
Дата выхода
9 июня 2022 Россия Централ Партнершип
19 мая 2022 Австралия M
13 октября 2022 Бразилия 16
15 сентября 2022 Германия
21 июля 2022 Дания
21 июля 2022 Израиль
9 июня 2022 Казахстан 18+
12 мая 2022 Канада R
12 мая 2022 Нидерланды
6 октября 2022 Панама
30 июня 2022 Португалия M/14
2 июня 2022 Пуэрто-Рико R

Где посмотреть фильм

ИВИ
MPAA R
Сборы в мире $5 950 199
Производство Voltage Pictures, Perfection Hunter Productions, G-BASE
Другие названия
Last Seen Alive, Vista por última vez, Chase, La disparue, A nyoma vesztett, Caça Implacável, Chase - Nichts hält ihn auf, Chase - Scomparsa, CHASE/チェイス 猛追, Desaparecida sin rastro, Dispărută fără urmă, Nhân Chứng Sống Cuối Cùng, Nir'ata La'Akhrona Ba'Kha'yim, Ostatni ślad, Perseguição, Posljednji put viđena živa, Viimane elumärk, Η καταδίωξη, Пропавшая, 最後目擊, آخرین حضور زنده, Местонахождение неизвестно, 最后一次露面, آخرین لحظه زندگی, آخرین باری که زنده دیده شد, 라스트 씬 얼라이브, Chase - Last Seen Alive

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 35 голосов
5.7 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2921 В жанре «триллер»  586 В жанре «боевик»  663 В жанре «детектив»  64 В фильмах США  1767 В фильмах 2022 года  120
Обновлено 16 июня 2024

Трейлеры фильма

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Пропавшая - Дублированный трейлер
Пропавшая Дублированный трейлер
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Отзывы о фильме

Оксана Нагиева 26 августа 2022, 01:52
Добрый день уважаемые читатели, вчера выдалась возможность посмотреть фильм «Пропавшая» и хотелось бы поделиться впечатлениями. Эта картина о… Читать дальше…
Weteran Mc 16 июня 2024, 01:46
Триллер «Пропавшая» держал в напряжении от начала до конца, несмотря на малый бюджет фильма. Жалею, что не посмотрел его в кинотеатре. Оценка: 10 из 10. 👍
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Пропавшая - смотреть в онлайн-кинотеатре

Пропавшая

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Новости о фильме

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3 декабря 2022 12:00 Закрываем гештальт: 22 ярких фильма 2022 года, которые уже можно посмотреть онлайн Настало время готовиться к Новому году и досматривать недосмотренное. Проверьте, не пропустили ли вы интересную кинопремьеру за минувшие 11 месяцев.

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