Служебный роман, 1977

Фильм снят по мотивам пьесы “Сослуживцы”, написанной Эльдаром Рязановым и Эмилем Брагинским в 1971 году.

По словам Эльдара Рязанова, он решил снять фильм, поскольку хотел заработать денег. Однако бытует мнение, что он взялся за проект, поскольку остался недоволен качеством телеспектакля по пьесе “Сослуживцы”.

Кастинг фильма прошел очень быстро, поскольку у Эльдара Рязанова было большое количество материалов с проб на его предыдущие фильмы: Светлана Немоляева и Олег Басилашвили пробовалась на роли в “Иронии судьбы”, Алиса Фрейндлих была знакома режиссеру по пробам на фильмы “Зигзаг удачи” и “Гусарская баллада”. Андрей Мягков и Лия Ахеджакова снимались в “Иронии судьбы”.

Эльдар Рязанов старался, чтобы персонаж Андрея Мягкова как можно меньше напоминал романтика Женю Лукашина из “Иронии судьбы”. Для этого ему специально приклеили нелепые усы и надели очки в грубой оправе.

Изначально Олег Басилашвили очень хотел сыграть роль Новосельцева, но режиссер отдал ее Мягкову. Позднее Басилашвили признал, что выбор Рязанова был правильным.

В пьесе секретарша Вера — молодая длинноногая красавица. Роль переписали специально под Лию Ахеджакову, оставив лишь то, что она модница.

По словам режиссера, сцена застолья Новосельцева и Калугиной дома у последней — полностью актерская импровизация.

Снег на деревьях с еще зеленой листвой был снят 25 сентября 1976 года. Ради этих кадров Эльдар Рязанов увеличил хронометраж фильма на 3 минуты.

Автор текста песни “У природы нет плохой погоды” — Эльдар Рязанов.

Финальным штрихом в образе “мымры” стали старые очки, которые принес на съемочную площадку оператор Владимир Нахабцев. Они принадлежали его отцу.

Во время съемок фильма “Ирония судьбы” Андрей Мягков был недоволен тем, что Эльдар Рязанов не позволял ему исполнять песни — за актера их спел Сергей Никитин. В служебном романе Мягков исполнил вокальные партии самостоятельно.

Все внутренние помещения в фильме, включая кабинеты Калугиной, Самохвалова и зал заседаний, были построены в павильонах “Мосфильма”.

Картина, висящая на стене в квартире Людмилы Прокофьевны — это работа итальянского художника Амедео Модильяни “Девушка в матроске”.

Картина была снята за 63 дня. Она снималась на три камеры, что было в новинку для советского кинопроизводства.

Спустя 34 года, в 2011 году в России был снят ремейк фильма — “Служебный роман. Наше время”.

Фильм — лидер проката 1978 года. Его посмотрело более 58 миллионов зрителей.

В 1979 году фильм был удостоен государственной премии РСФСР.