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Служебный роман, 1977

1977 / СССР
8.4 Оцените
84 голоса Рейтинг IMDb: 8.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Людмила Прокофьевна Калугина — суровый и ответственный директор московского статистического управления. Калугина никогда не была замужем, а личная жизнь у нее отсутствует как таковая. Она плохо одевается и не пользуется косметикой, вследствии чего кажется окружающим очень некрасивой женщиной. За спиной подчиненные называет ее “Наша мымра”.

Одним из таких подчиненных является Анатолий Ефремович Новосельцев. Он — старший статистик управления, мечтающий о повышении. Когда освобождается место начальника отдела, заместитель Калугиной и друг Новосельцева Юрий Самохвалов предлагает Людмиле Прокофьевне поставить на это место Анатолия Ефремовича, но Калугина отказывает. Тогда Самохвалов придумывает для Новосильцева другой способ заполучить вакантную должность: он предлагает другу приударить за одинокой Калугиной.

Новосельцев давно находится в разводе и теоретически ему ничто не мешает прибегнуть к хитрости. Проблема в другом: Новосельцев и сам далеко не идеал красоты, он совершенно не умеет ухаживать и вдобавок смертельно боится строгой Людмилы Прокофьевны. Желание получить повышение оказывается сильнее страха и Новосельцев решается на этот отчаянный шаг.

Фильм снят по мотивам пьесы “Сослуживцы”, написанной Эльдаром Рязановым и Эмилем Брагинским в 1971 году.

По словам Эльдара Рязанова, он решил снять фильм, поскольку хотел заработать денег. Однако бытует мнение, что он взялся за проект, поскольку остался недоволен качеством телеспектакля по пьесе “Сослуживцы”.

Кастинг фильма прошел очень быстро, поскольку у Эльдара Рязанова было большое количество материалов с проб на его предыдущие фильмы: Светлана Немоляева и Олег Басилашвили пробовалась на роли в “Иронии судьбы”, Алиса Фрейндлих была знакома режиссеру по пробам на фильмы “Зигзаг удачи” и “Гусарская баллада”. Андрей Мягков и Лия Ахеджакова снимались в “Иронии судьбы”.

Эльдар Рязанов старался, чтобы персонаж Андрея Мягкова как можно меньше напоминал романтика Женю Лукашина из “Иронии судьбы”. Для этого ему специально приклеили нелепые усы и надели очки в грубой оправе.

Изначально Олег Басилашвили очень хотел сыграть роль Новосельцева, но режиссер отдал ее Мягкову. Позднее Басилашвили признал, что выбор Рязанова был правильным.

В пьесе секретарша Вера — молодая длинноногая красавица. Роль переписали специально под Лию Ахеджакову, оставив лишь то, что она модница.

По словам режиссера, сцена застолья Новосельцева и Калугиной дома у последней — полностью актерская импровизация.

Снег на деревьях с еще зеленой листвой был снят 25 сентября 1976 года. Ради этих кадров Эльдар Рязанов увеличил хронометраж фильма на 3 минуты.

Автор текста песни “У природы нет плохой погоды” — Эльдар Рязанов.

Финальным штрихом в образе “мымры” стали старые очки, которые принес на съемочную площадку оператор Владимир Нахабцев. Они принадлежали его отцу.

Во время съемок фильма “Ирония судьбы” Андрей Мягков был недоволен тем, что Эльдар Рязанов не позволял ему исполнять песни — за актера их спел Сергей Никитин. В служебном романе Мягков исполнил вокальные партии самостоятельно.

Все внутренние помещения в фильме, включая кабинеты Калугиной, Самохвалова и зал заседаний, были построены в павильонах “Мосфильма”.

Картина, висящая на стене в квартире Людмилы Прокофьевны — это работа итальянского художника Амедео Модильяни “Девушка в матроске”.

Картина была снята за 63 дня. Она снималась на три камеры, что было в новинку для советского кинопроизводства.

Спустя 34 года, в 2011 году в России был снят ремейк фильма — “Служебный роман. Наше время”.

Фильм — лидер проката 1978 года. Его посмотрело более 58 миллионов зрителей.

В 1979 году фильм был удостоен государственной премии РСФСР.

Одна из лучших комедийных мелодрам социализма вызывает сладкую тоску по годам застоя — Рязанову удалось подать то время в лирических тонах. В министерстве статистики работают засидевшаяся в девушках уже не очень молодая начальница Фрейндлих, которую за глаза все зовут "Мымрой", и ее скромный подчиненный, мямля Мягков с двумя детьми и без жены. Чтобы продвинуться по службе он по совету приятеля (Басилашвили) начинает за ней ухаживать, а в результате получается любовь, преображающая обоих. Самым любимым моим достоинством картины является великолепное воспроизведение быта, жизни и нравов министерского коллектива — и больно и сладко. Но картина ничуть не устарела, ибо такое происходит везде и всегда. Песни на стихи Роберта Бернса. Стихотворение Беллы Ахмадулиной.

8.4 Оцените
84 голоса Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 2 часа 39 минут
Год выпуска 1977
Премьера в России 24 марта 2022
Премьера в мире 26 октября 1977
Возраст 0+
Режиссер
Эльдар Рязанов
Эльдар Рязанов
В ролях
Алиса Фрейндлих
Алиса Фрейндлих
Андрей Мягков
Андрей Мягков
Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова
Олег Басилашвили
Олег Басилашвили
Георгий Бурков
Георгий Бурков
Все актеры и съемочная группа
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Служебный роман
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
марина сабурова 17 мая 2016, 12:42
Не смотря на то, что много раз смотрела фильм по телевизору, увидеть его на большом экране - нечто невероятное! Актерская игра затягивает и все как в первый раз. Очень рекомендую!!
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