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Постер фильма Академия супергероев
5.3
Киноафиша Фильмы Академия супергероев
5.3

Академия супергероев

, 2022
The Hyperions
США / боевик, комедия / 18+
Комедийный боевик о бывших супергероях, жаждущих вернуть свои способности
Постер фильма Академия супергероев
5.3

О фильме

В 1960 году профессор Рукус Мандулбаум изобрел значок «Титан» - устройство, позволяющее людям обладать особой сверхспособностью. Он принял трех молодых людей, которым не повезло, создав необычную семью супергероев, и они быстро добились славы и престижа. Однако со временем коммерческая семья распалась, и профессор заменил команду новым набором подростков-супергероев. К 1979 году, когда двое из оригинальных супергероев выросли и хотят вернуть свои значки Титана, даже если это означает ограбление музея профессора и случайное взятие нескольких заложников...

В ролях

Кэри Элвес
Кэри Элвес
Professor Ruckus Mandulbaum
Пенелопа Митчелл
Пенелопа Митчелл
Vista Mandulbaum
Илэйн Тан
Илэйн Тан
Maya
Альфонсо МакОли
Альфонсо МакОли
Ansel
Тэннер Бьюкэнэн
Тэннер Бьюкэнэн
Apollo
Кели Прайс
Ares
Jacques Derosena
Angela Quintana
Jade Sealey
R.J. Asher
Masked Goon #2
R.J. Asher
Masked Goon #2
Режиссер Джон МакДональд
Сценарист Джон МакДональд, Mike Timm
Композитор Oumi Kapila
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 10 марта 2022
Премьера в мире 10 марта 2022
Дата выхода
24 ноября 2022 Россия Кинодистрибьюшн 16+
24 ноября 2022 Азербайджан 12+
24 ноября 2022 Португалия M/12
MPAA R
Сборы в мире $606
Производство American Millimetre, ReKon Productions, Justin Bell Productions
Другие названия
The Hyperions, Die Superhelden-Akademie, Hyperioni, Hyperionowie, La Légende des super-héros, Os Hyperions, Titanii, Titánok, Академия супергероев, Гиперионы, Гіперіони, 더 하이피어리언스

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 17 ноября 2022

Отзывы о фильме

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