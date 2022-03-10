Академия супергероев, 2022

В 1960 году профессор Рукус Мандулбаум изобрел значок «Титан» - устройство, позволяющее людям обладать особой сверхспособностью. Он принял трех молодых людей, которым не повезло, создав необычную семью супергероев, и они быстро добились славы и престижа. Однако со временем коммерческая семья распалась, и профессор заменил команду новым набором подростков-супергероев. К 1979 году, когда двое из оригинальных супергероев выросли и хотят вернуть свои значки Титана, даже если это означает ограбление музея профессора и случайное взятие нескольких заложников...
|24 ноября 2022
|Россия
|Кинодистрибьюшн
|16+
|24 ноября 2022
|Азербайджан
|12+
|24 ноября 2022
|Португалия
|M/12