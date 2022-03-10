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The Hyperions

Академия супергероев, 2022

2022 / США
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Комедийный боевик о бывших супергероях, жаждущих вернуть свои способности
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О фильме

В 1960 году профессор Рукус Мандулбаум изобрел значок «Титан» - устройство, позволяющее людям обладать особой сверхспособностью. Он принял трех молодых людей, которым не повезло, создав необычную семью супергероев, и они быстро добились славы и престижа. Однако со временем коммерческая семья распалась, и профессор заменил команду новым набором подростков-супергероев. К 1979 году, когда двое из оригинальных супергероев выросли и хотят вернуть свои значки Титана, даже если это означает ограбление музея профессора и случайное взятие нескольких заложников...

5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 24 ноября 2022
Премьера онлайн 10 марта 2022
Премьера в мире 10 марта 2022
Возраст 12+
Режиссер
Джон МакДональд
Джон МакДональд
В ролях
Кэри Элвес
Кэри Элвес
Пенелопа Митчелл
Пенелопа Митчелл
Илэйн Тан
Илэйн Тан
Альфонсо МакОли
Альфонсо МакОли
Тэннер Бьюкэнэн
Тэннер Бьюкэнэн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Академия супергероев 5 постеров
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Кадры из фильма Все кадры
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