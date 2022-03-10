Академия супергероев, 2022

Какими будут октябрь и вторая половина сентября, будет ясно 25 августа: старые приметы Фотия Поветенного

Гречка обожает не соль, не масло, а эту специю: блюдо получается ароматное и рассыпчатое – вкуснее плова в 100 раз

Урожай ягод у меня больше не пропадает зря: за минуту делаю вкусняшку, которая скрасит и мясо, и сырники

«Иронию судьбы» все знают, но на эти 7 вопросов ответят единицы: сложный тест для фанатов Рязанова

470 тысяч россиян посмотрели этот фильм с Устюговым и убедились – «пришел посветить лицом»: даже Митяй из «Сватов» не спас

Заварите крепкий чай и отменяйте дела: 5 шикарных британских ретро-сериалов с рейтингами до 8,2

Рейтинг ожидания 9,4 из 10: новый сериал НТВ уже называют одной из самых интригующих премьер 2026 года

Пропустили эти «жемчужины» Netflix? Зря: 10 сериалов, которые 100% стоят нескольких вечеров

Звезда «Трассы» станет императором в России XIX века — историческую новинку покажут на НТВ, но не сразу

«Оп, новый слоп» – пишут про очередное «Поднятия уровня»: выйдет уже в 2027-м, а сюжет до боли знакомый