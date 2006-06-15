Мне не больно, 2006

Трое друзей стоят на пороге шикарного дома в центре большого города. Они молоды, полны сил и энергии, у них есть талант, сноровка, жажда жизни и, в общем, у них есть все, кроме одного. Кроме денег. Впрочем, за этим они сюда и пришли, – предложить услуги дизайнера хозяйке дома. Натэлла Антоновна тоже молода, но, кажется, жизнь ей уже успела наскучить. По крайней мере, так было до встречи с Мишей. Он помог ей снова влюбиться в жизнь, а она нашла ему и его друзьям интересную работу. Богатые клиенты, дорогие обеды, огромные гонорары, – друзья об этом и не мечтали. И самое главное, – она любит его! Но при этом скрывает что-то очень важное, что неизбежно повлияет на их будущее.