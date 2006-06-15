Мне не больно, 2006

Миша, Олег и Аля молоды и амбициозны, они грезят о славе и красивой жизни. Но последнее невозможно без солидной суммы на счету, поэтому пока герои лишь предлагают свои услуги тем, кто уже находится на Олимпе. Все трое занимаются дизайном и надеются, что их новая клиентка, богемная красавица Натэлла Антоновна, подпишет контракт. Так и случается, а вскоре между Мишей и Татой - так называет себя заказчица - возникает взаимное влечение. Поначалу Миша думает, что она является любовницей состоятельного мужчины Сергея, но впоследствии выясняется, что их отношения исключительно дружеские. Роману героев не препятствует ничего, кроме смертельной болезни, от которой страдает Тата…
Трое друзей стоят на пороге шикарного дома в центре большого города. Они молоды, полны сил и энергии, у них есть талант, сноровка, жажда жизни и, в общем, у них есть все, кроме одного. Кроме денег. Впрочем, за этим они сюда и пришли, – предложить услуги дизайнера хозяйке дома. Натэлла Антоновна тоже молода, но, кажется, жизнь ей уже успела наскучить. По крайней мере, так было до встречи с Мишей. Он помог ей снова влюбиться в жизнь, а она нашла ему и его друзьям интересную работу. Богатые клиенты, дорогие обеды, огромные гонорары, – друзья об этом и не мечтали. И самое главное, – она любит его! Но при этом скрывает что-то очень важное, что неизбежно повлияет на их будущее.
Порой физическая боль кажется ничем в сравнении с душевными ранами. Сердце щемит и тянет напиться от тяжелой безысходности… Читать дальше…
ЧТООООО? Пошлой рязановщиной!?… Читать дальше…