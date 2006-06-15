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Мне не больно, 2006

2006 / Россия
5.8 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Миша, Олег и Аля молоды и амбициозны, они грезят о славе и красивой жизни. Но последнее невозможно без солидной суммы на счету, поэтому пока герои лишь предлагают свои услуги тем, кто уже находится на Олимпе. Все трое занимаются дизайном и надеются, что их новая клиентка, богемная красавица Натэлла Антоновна, подпишет контракт. Так и случается, а вскоре между Мишей и Татой - так называет себя заказчица - возникает взаимное влечение. Поначалу Миша думает, что она является любовницей состоятельного мужчины Сергея, но впоследствии  выясняется, что их отношения исключительно дружеские. Роману героев не препятствует ничего, кроме смертельной болезни, от которой страдает Тата…

  • Роль Миши в фильме исполнил Александр Яценко, но озвучил героя Евгений Миронов.
  • Композитором фильма стал рок-музыкант, саунд-продюсер группы “Агата Кристи” Вадим Самойлов. Он же записал большую часть песен в дуэте с Дмитрием Дюжевым (Олег) и белорусской исполнительницей Алесей Маньковской. 
  • Александр Яценко и Рената Литвинова были отмечены на фестивале “Кинотавр” как исполнители лучшей мужской и женской роли соответственно.
  • Специально для роли Таты Рената Литвинова сбрила себе брови.

Трое друзей стоят на пороге шикарного дома в центре большого города. Они молоды, полны сил и энергии, у них есть талант, сноровка, жажда жизни и, в общем, у них есть все, кроме одного. Кроме денег. Впрочем, за этим они сюда и пришли, – предложить услуги дизайнера хозяйке дома. Натэлла Антоновна тоже молода, но, кажется, жизнь ей уже успела наскучить. По крайней мере, так было до встречи с Мишей. Он помог ей снова влюбиться в жизнь, а она нашла ему и его друзьям интересную работу. Богатые клиенты, дорогие обеды, огромные гонорары, – друзья об этом и не мечтали. И самое главное, – она любит его! Но при этом скрывает что-то очень важное, что неизбежно повлияет на их будущее.

5.8 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в России 14 апреля 2022
Премьера в мире 15 июня 2006
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Алексей Балабанов
Алексей Балабанов
В ролях
Рената Литвинова
Рената Литвинова
Александр Яценко
Александр Яценко
Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев
Никита Михалков
Никита Михалков
Инга Оболдина
Инга Оболдина
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Постер фильма Мне не больно 2 постера
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Мне не больно
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Катерина Радюк 10 сентября 2017, 19:38
Маленькие трагедии
Порой физическая боль кажется ничем в сравнении с душевными ранами. Сердце щемит и тянет напиться от тяжелой безысходности… Читать дальше…
Oska 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 19/06/2006 - 22:38:01):снято в такой дешевой совковой манере - от фильма разит пошлой рязановщиной
ЧТООООО? Пошлой рязановщиной!?… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Ретроспектива Алексея Балабанова пройдет в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула Кино» С 6 по 10 сентября в 23-х городах России пройдет ретроспектива лучших картин известного российского режиссера Алексея Балабанова. Показы пройдут в 32-х кинотеатрах Объединенной сети
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25 августа 2017 02:02
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