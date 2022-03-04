Отряд «Призрак», 2022

Действие фильма разворачивается вокруг членов боевого отряда, которые когда-то путешествовали по самым горячим точкам планеты, но затем оказались расформированы. Увы, призраки прошлого постепенно настигают их командира. В итоге он вынужден вновь собрать сослуживцев и вернуть им прежнюю мощь. «Отряд “Призрак”» понравится всем любителям остросюжетных экшенов и старых добрых тестостероновых боевиков.
Постановщиком ленты стал американец Уэс Миллер, известный по таким картинам, как «Ад на границе», «Красная река», «Искупление». Для Миллера «Отряд “Призрак”» станет восьмым режиссерским проектом в карьере, построенной преимущественно на жанровом кино.
Главную роль в фильме исполнил Брюс Уиллис, звезда боевиков 90-х годов, любимый многими зрителями по всему миру. Не так давно стало известно, что Уиллис завершает свою карьеру в кино, а это значит, что «Отряд “Призрак”» может стать одной из его последних работ.
Компанию Уиллису на большом экране составил номинант на «Золотой глобус» Кевин Диллон, известный преимущественно по роли сериале «Красавцы». Некоторые также могут помнить Диллона по фильму «Дорз» и «Взвод».
Помимо Диллона и Уиллиса в фильме «Отряд “Призрак”» снялись Джонни Месснер, известный по сериалам «Чак», «Мыслить как преступник», а также Брук Батлер, которую многие могли видеть в «По волчьим законам».
Небольшую роль в картине исполнил голливудский актер Фрэнк Грилло, любимый киноманами всего света по своей роли злодея в марвеловской супергероике. Грилло, в частности, можно увидеть в сольных фильмах о Капитане Америке.
Известно, что съемки ленты «Отряд “Призрак”» стартовали весной прошлого года в районе города Джексона, расположенного в американском штате Миссисипи. Работа над фильмом продолжалась на протяжении шести недель и завершилась в конце апреля. Последние сцены были отсняты в аэропорту Хокинс Филд.
«Отряд “Призрак”» был выпущен одновременно и в кинотеатрах, и на видеоносителях. Таким образом создатели картины пытались нивелировать процент зрителей, которые не смогут посмотреть боевик из-за коронавирусных ограничений.
Оригинальное название фильма звучит как «A Day to Die», что можно перевести как «Хороший день, чтобы умереть». По неизвестным причинам российский прокатчик решил полностью локализовать название боевика как «Отряд “Призрак”», изменив смысл и посыл создателей.
Боевой спецотряд, который побывал в самых горячих точках планеты и привык решать конфликты силой, расформирован после долгих лет службы. Но уйти в отставку у командира этого элитного подразделения не получится — прошлое настигает его. Бывалому вояке предстоит собрать старых товарищей по оружию и показать, почему они были лучшими в своем деле.
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