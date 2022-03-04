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Постер фильма Отряд «Призрак»
3.9
Отряд «Призрак» - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Отряд «Призрак»
3.9

Отряд «Призрак»

, 2022
A Day to Die
США / боевик, криминал, драма / 18+
Остросюжетный боевик с Брюсом Уиллисом в главной роли
Трейлеры
Постер фильма Отряд «Призрак»
3.9
Отряд «Призрак» - Дублированный трейлер
Отряд «Призрак»  Дублированный трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Действие фильма разворачивается вокруг членов боевого отряда, которые когда-то путешествовали по самым горячим точкам планеты, но затем оказались расформированы. Увы, призраки прошлого постепенно настигают их командира. В итоге он вынужден вновь собрать сослуживцев и вернуть им прежнюю мощь. «Отряд “Призрак”» понравится всем любителям остросюжетных экшенов и старых добрых тестостероновых боевиков.

Постановщиком ленты стал американец Уэс Миллер, известный по таким картинам, как «Ад на границе», «Красная река», «Искупление». Для Миллера «Отряд “Призрак”» станет восьмым режиссерским проектом в карьере, построенной преимущественно на жанровом кино.

Главную роль в фильме исполнил Брюс Уиллис, звезда боевиков 90-х годов, любимый многими зрителями по всему миру. Не так давно стало известно, что Уиллис завершает свою карьеру в кино, а это значит, что «Отряд “Призрак”» может стать одной из его последних работ.

Компанию Уиллису на большом экране составил номинант на «Золотой глобус» Кевин Диллон, известный преимущественно по роли сериале «Красавцы». Некоторые также могут помнить Диллона по фильму «Дорз» и «Взвод».

Помимо Диллона и Уиллиса в фильме «Отряд “Призрак”» снялись Джонни Месснер, известный по сериалам «Чак», «Мыслить как преступник», а также Брук Батлер, которую многие могли видеть в «По волчьим законам».

Небольшую роль в картине исполнил голливудский актер Фрэнк Грилло, любимый киноманами всего света по своей роли злодея в марвеловской супергероике. Грилло, в частности, можно увидеть в сольных фильмах о Капитане Америке.

Известно, что съемки ленты «Отряд “Призрак”» стартовали весной прошлого года в районе города Джексона, расположенного в американском штате Миссисипи. Работа над фильмом продолжалась на протяжении шести недель и завершилась в конце апреля. Последние сцены были отсняты в аэропорту Хокинс Филд.

«Отряд “Призрак”» был выпущен одновременно и в кинотеатрах, и на видеоносителях. Таким образом создатели картины пытались нивелировать процент зрителей, которые не смогут посмотреть боевик из-за коронавирусных ограничений.

Оригинальное название фильма звучит как «A Day to Die», что можно перевести как «Хороший день, чтобы умереть». По неизвестным причинам российский прокатчик решил полностью локализовать название боевика как «Отряд “Призрак”», изменив смысл и посыл создателей.

Боевой спецотряд, который побывал в самых горячих точках планеты и привык решать конфликты силой, расформирован после долгих лет службы. Но уйти в отставку у командира этого элитного подразделения не получится — прошлое настигает его. Бывалому вояке предстоит собрать старых товарищей по оружию и показать, почему они были лучшими в своем деле.

В ролях

Кевин Диллон
Кевин Диллон
Conner Connolly
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Police Chief Alston
Джанни Капальди
Джанни Капальди
Tim Connolly
Брук Батлер
Брук Батлер
Candice Connolly
Джонни Месснер
Джонни Месснер
Deputy Chief Schipp
Фрэнк Грилло
Фрэнк Грилло
Capt. Brice Mason
Леон
Tyrone Pettis
Мохамед Карим
Det. Reynolds
Вернон Дэвис
Вернон Дэвис
Dwayne Miller
Alexander Kane
Steven Rogers
Режиссер Уэс Миллер
Сценарист Rab Berry, Scott Mallace
Композитор Paul Koch
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 4 марта 2022
Премьера в мире 4 марта 2022
Дата выхода
26 мая 2022 Россия MDfilm 18+
23 июня 2022 Германия 16
14 июля 2022 Израиль
12 мая 2022 Казахстан 16+
8 сентября 2022 Тайвань 15
7 июля 2022 Южная Корея 19
MPAA R
Сборы в мире $98 616
Производство Blue Box International, Capstone Pictures, Sweet Unknown South
Другие названия
A Day to Die, Um Dia para Morrer, Un día para morir, A Day to Die - Un giorno per morire, Czas porachunków, Halál éjfél után, O zi pentru a muri, Surmapäev, Un jour pour mourir, Μια μέρα διορία, Загін «Примара», Отряд «Призрак», יום למות, 어 데이 투 다이, デイ・トゥ・ダイ 最後の戦い, 終極交戰, Un giorno per morire

Рейтинг фильма

3.9
Оцените 16 голосов
3.5 IMDb
Обновлено 11 мая 2022

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Отряд «Призрак» - Дублированный трейлер
Отряд «Призрак» Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

Mason Ты, бл#дь, наркоторговец или учитель истории? Гипокрит, мать твою.
Pettis Почему я гипокрит? Потому что я зарабатываю деньги так же, как и белые, да?

Отзывы о фильме

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