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Яйцо Фаберже Яйцо Фаберже
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Яйцо Фаберже, 2022

2022 / Россия
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9 голосов
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Комедия с Максимом Лагашкиным и Юрием Стояновым о двух неудачниках, задумавших ограбить музей
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Яйцо Фаберже» — это не только смешная комедия, но и жизненная история маленького человека с большой мечтой, готового на все ради ее достижения!

Редкая возможность взглянуть на комика Николая Наумова в нестандартном амплуа. «Мой персонаж имеет абсолютно иную психологическую начинку, нежели в “Реальных пацанах”» — заявляет артист в интервью. Саня Беляев в исполнении Наумова хоть и кажется циничным, но в душе продолжает искреннее верить в лучшее. Зрители определенно проникнутся к нему симпатией.

Отличный юмор, который поднимет настроение каждому, вне зависимости от возраста. Кроме того, старшее поколение будет в восторге от очередного яркого образа Юрия Стоянова, прославившегося благодаря скетч-шоу 90-х «Городок».

По мнению продюсера Максима Паршина, «на картину обязательно нужно идти со своей второй половиной». И он прав, ведь авантюрная кинокомедия «Яйцо Фаберже» включает в себя насыщенную романтическую линию, ничем не уступающую основному сюжету об ограблении. Да и релиз фильма состоялся незадолго до Дня всех влюбленных.

Хороший вариант для тех, кому понравились прошлые работы Ильи Фарфеля «Короче» и «Война семей», а также многочисленные хиты студии Good Story Media.

Полнометражный дебют режиссера Ильи Фарфеля, известного постановкой телесериалов «Короче» и «Война семей». На 2022 год также запланирована премьера его второго фильма «Отчаянные дольщики».

Максим Лагашкин снялся и в «Короче», и в «Отчаянных дольщиках».

Первая роль Александра Мехрякова в кино. Ранее он появился в сериале «Бедные люди», в котором также сыграл Николай Наумов.

Реализацией проекта занималась российская компания Good Story Media, ответственная за шоу на ТНТ «Физрук», «Ольга» и хит российского проката «Батя».

В детстве все хотят – «когда вырастут» – стать звездами или чемпионами мира, генералами или моделями, богатыми бездельниками или простыми космонавтами. Никто не мечтает о карьере ассенизатора или мусорщика. Но у судьбы свои планы… Два друга детства встречаются на дне жизни. Один – актер-неудачник, втюхивает бабушкам китайские сковородки. Второй – гопник с района, не просыхает со времен ПТУ. И вдруг у них появляется шанс вырваться из трясины и воплотить свои мечты! Для этого всего лишь нужно украсть яйцо Фаберже из местного краеведческого музея. Заказчик дерзкого ограбления – потомок того самого Фаберже, и у него своя мечта: вернуть реликвию в семью. И все могло бы пройти удачно, вот только один из друзей влюбляется в жену другого…

мало голосов Оцените
9 голосов
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 10 февраля 2022
Премьера онлайн 12 марта 2022
Премьера в мире 10 февраля 2022
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Илья Фарфель
Илья Фарфель
В ролях
Николай Наумов
Николай Наумов
Максим Лагашкин
Максим Лагашкин
Ольга Виниченко
Ольга Виниченко
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Илья Борисов
Илья Борисов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Яйцо Фаберже 1 постер
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Яйцо Фаберже смотреть онлайн

Яйцо Фаберже
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за 1 рубль
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Беляев и Кичин (Николай Наумов и Илья Борисов) — старые приятели, что прошли огонь и воду еще в молодые годы. Их юность пришлась на российские 90-е — мир безденежья, когда дети мечтали о жвачках Turbo и «шестисотом Мерседесе», когда станут «взрослыми». Спустя пару десятков лет Беляев, провалив вступительные в театральный вуз, трудится торговым представителем. Его главным активом стали… сковородки; герой может без сучка и задоринки впарить кухонную…
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skiopovanatala 12 февраля 2022, 21:14
Фильм ни о чем, просто потеряли время,ушли не досмотрев.Как китайский ширпотреб
hhaliulova 11 февраля 2022, 15:20
хороший фильм , сходите обязательно
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9 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Николай Наумов организовывает ограбление в трейлере комедии «Яйцо Фаберже» Звезда «Реальных пацанов» рассказал, почему ему понравился проект.
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14 декабря 2021 16:50
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