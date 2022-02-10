Яйцо Фаберже, 2022

«Яйцо Фаберже» — это не только смешная комедия, но и жизненная история маленького человека с большой мечтой, готового на все ради ее достижения!
Редкая возможность взглянуть на комика Николая Наумова в нестандартном амплуа. «Мой персонаж имеет абсолютно иную психологическую начинку, нежели в “Реальных пацанах”» — заявляет артист в интервью. Саня Беляев в исполнении Наумова хоть и кажется циничным, но в душе продолжает искреннее верить в лучшее. Зрители определенно проникнутся к нему симпатией.
Отличный юмор, который поднимет настроение каждому, вне зависимости от возраста. Кроме того, старшее поколение будет в восторге от очередного яркого образа Юрия Стоянова, прославившегося благодаря скетч-шоу 90-х «Городок».
По мнению продюсера Максима Паршина, «на картину обязательно нужно идти со своей второй половиной». И он прав, ведь авантюрная кинокомедия «Яйцо Фаберже» включает в себя насыщенную романтическую линию, ничем не уступающую основному сюжету об ограблении. Да и релиз фильма состоялся незадолго до Дня всех влюбленных.
Хороший вариант для тех, кому понравились прошлые работы Ильи Фарфеля «Короче» и «Война семей», а также многочисленные хиты студии Good Story Media.
Полнометражный дебют режиссера Ильи Фарфеля, известного постановкой телесериалов «Короче» и «Война семей». На 2022 год также запланирована премьера его второго фильма «Отчаянные дольщики».
Максим Лагашкин снялся и в «Короче», и в «Отчаянных дольщиках».
Первая роль Александра Мехрякова в кино. Ранее он появился в сериале «Бедные люди», в котором также сыграл Николай Наумов.
Реализацией проекта занималась российская компания Good Story Media, ответственная за шоу на ТНТ «Физрук», «Ольга» и хит российского проката «Батя».
В детстве все хотят – «когда вырастут» – стать звездами или чемпионами мира, генералами или моделями, богатыми бездельниками или простыми космонавтами. Никто не мечтает о карьере ассенизатора или мусорщика. Но у судьбы свои планы… Два друга детства встречаются на дне жизни. Один – актер-неудачник, втюхивает бабушкам китайские сковородки. Второй – гопник с района, не просыхает со времен ПТУ. И вдруг у них появляется шанс вырваться из трясины и воплотить свои мечты! Для этого всего лишь нужно украсть яйцо Фаберже из местного краеведческого музея. Заказчик дерзкого ограбления – потомок того самого Фаберже, и у него своя мечта: вернуть реликвию в семью. И все могло бы пройти удачно, вот только один из друзей влюбляется в жену другого…