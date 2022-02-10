Яйцо Фаберже, 2022

«Яйцо Фаберже» — это не только смешная комедия, но и жизненная история маленького человека с большой мечтой, готового на все ради ее достижения!

Редкая возможность взглянуть на комика Николая Наумова в нестандартном амплуа. «Мой персонаж имеет абсолютно иную психологическую начинку, нежели в “Реальных пацанах”» — заявляет артист в интервью. Саня Беляев в исполнении Наумова хоть и кажется циничным, но в душе продолжает искреннее верить в лучшее. Зрители определенно проникнутся к нему симпатией.

Отличный юмор, который поднимет настроение каждому, вне зависимости от возраста. Кроме того, старшее поколение будет в восторге от очередного яркого образа Юрия Стоянова, прославившегося благодаря скетч-шоу 90-х «Городок».

По мнению продюсера Максима Паршина, «на картину обязательно нужно идти со своей второй половиной». И он прав, ведь авантюрная кинокомедия «Яйцо Фаберже» включает в себя насыщенную романтическую линию, ничем не уступающую основному сюжету об ограблении. Да и релиз фильма состоялся незадолго до Дня всех влюбленных.

Хороший вариант для тех, кому понравились прошлые работы Ильи Фарфеля «Короче» и «Война семей», а также многочисленные хиты студии Good Story Media.