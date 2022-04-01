Проклятие плачущей: Безвременье, 2021

«Безвременье» — фильм ужасов, основанный на популярной городской легенде, согласно которой раз в двадцать лет с небес спускаются боги, пожирающие души простых смертных. Группа людей оказывается в эпицентре битвы между Добром и Злом. Мифы со страниц книг оживают прямо у них на глазах. От действий разношерстных незнакомцев теперь зависит будущее всего человечества.
Мистический хоррор от авторов нашумевшего хита «Зеркала: Инкарнация» Эндрю Мечэма и Мэттью Уэдона отсылает к мексиканским ритуалам жертвоприношения. Они существуют с древних времен и хорошо изучены историками. Согласно вере народа майя, раз в два десятилетия в наш мир проникают божественные существа, которым необходимо преподносить дары. В противном случае, людям не избежать их гнева. В качестве пищи небожители употребляют исключительно человеческие души. Ради благополучия всего населения вожди отлавливали на убой ни в чем не повинных туземцев.
Эти жуткие события разворачивались тысячелетия назад. Сейчас мало кто верит в древние сказки о кровожадных богах, а дикие религиозные обряды остались в далеком прошлом. Но где-то неподалеку от границы с Мексикой начинают происходить вещи, не поддающиеся рациональному объяснению. Разбираться в этом предстоит двум случайным свидетелям. Судьба сталкивает людей с безжалостными духами, охотящимися на простых смертных. Чтобы сохранить собственные жизни, они берут в руки оружие. Героев ждет ночь, которую они не могли представить даже в кошмаре. Чем завершится схватка со Злом в разгар Безвременья?
«Безвременье» — второй совместный проект в карьере Эндрю Мечэм и Мэттью Уэдона. В 2018 году творческий дуэт выпустил другой хоррор — «Зеркала: Инкарнация». Благодаря компании World Pictures он тоже выходил в широкий прокат на территории России.
Как и в случае с фильмом ужасов «Зеркала: Инкарнация», в «Безвременье» режиссеры выступили авторами оригинального сценария.
В качестве продюсера Мечэм также работал над кинокартиной «Мифика: Некромант» — очередной частью фэнтезийной саги, выходящей в США сразу на видео.
Продюсерами ленты выступили Джесси Рэнни, Ларисса Бек, Рики Рэй Батлер и Джеймс Дэйтон, которые финансировали предыдущую работу постановщиков «Зеркала: Инкарнация», а производством занималась молодая студия Sublimity Entertainment из Лос-Анджелеса. Компания специализируется на создании и выпуске малобюджетных жанровых фильмов, как правило, минующих кинотеатры.
Ввиду ограниченных финансовых возможностей, Мечэм и Уэдон задействовали преимущественно малоизвестных актеров. Однако исполнительница главной женской роли Элли Иоаннидес — восходящая звезда телевидения. До этого актриса успела поработать над сериалами «Элементарно», «Закон и порядок. Специальный корпус» и «В пустыне смерти». В кино ее наиболее яркой работой стала фантастическая драма «Грань времени» (2019), где Иоаннидес делила экран с Энтони Маки («Первый мститель: Противостояние») и Джейми Дорнаном («50 оттенков серого»).
Идея вдохновлена мексиканскими легендами о злых духах, согласно календарю майя, приходящих в мир людей раз в двадцать лет.
На границе США и Мексики раз в 20 лет наступают дни, которые местные жители называют безвременьем. Говорят, что в этом время боги, которым древние племена Майя совершали жертвоприношения, спускаются на землю, чтобы забрать человеческие души. Группа молодых людей оказывается в самом эпицентре кровавой охоты загадочных существ. Смогут ли они пережить безвременье?