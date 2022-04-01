Проклятие плачущей: Безвременье, 2021

«Безвременье» — фильм ужасов, основанный на популярной городской легенде, согласно которой раз в двадцать лет с небес спускаются боги, пожирающие души простых смертных. Группа людей оказывается в эпицентре битвы между Добром и Злом. Мифы со страниц книг оживают прямо у них на глазах. От действий разношерстных незнакомцев теперь зависит будущее всего человечества.

Мистический хоррор от авторов нашумевшего хита «Зеркала: Инкарнация» Эндрю Мечэма и Мэттью Уэдона отсылает к мексиканским ритуалам жертвоприношения. Они существуют с древних времен и хорошо изучены историками. Согласно вере народа майя, раз в два десятилетия в наш мир проникают божественные существа, которым необходимо преподносить дары. В противном случае, людям не избежать их гнева. В качестве пищи небожители употребляют исключительно человеческие души. Ради благополучия всего населения вожди отлавливали на убой ни в чем не повинных туземцев.

Эти жуткие события разворачивались тысячелетия назад. Сейчас мало кто верит в древние сказки о кровожадных богах, а дикие религиозные обряды остались в далеком прошлом. Но где-то неподалеку от границы с Мексикой начинают происходить вещи, не поддающиеся рациональному объяснению. Разбираться в этом предстоит двум случайным свидетелям. Судьба сталкивает людей с безжалостными духами, охотящимися на простых смертных. Чтобы сохранить собственные жизни, они берут в руки оружие. Героев ждет ночь, которую они не могли представить даже в кошмаре. Чем завершится схватка со Злом в разгар Безвременья?