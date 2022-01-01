Покерфейс, 2022

Покер — опасная игра. И часто от нее зависят человеческие жизни. На одну, казалось бы, дружескую партию Джейк собрал в своем особняке бизнес партнеров, друзей детства и пригласил даже молодую супругу. Он знает, что каждый из этих лицемеров желает ему смерти. Ну что ж, вечер действительно переживут немногие: миллионер подбросил всем гостям яд и объявил о начале игры, где ставка — собственная жизнь. Победитель будет только один, и лишь он получит противоядие. Ну а Джейку остается лишь наблюдать как волки, что вились вокруг него, пожрут друг друга сами.