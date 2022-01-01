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Покерфейс, 2022

2022 / США
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О фильме

Покер — опасная игра. И часто от нее зависят человеческие жизни. На одну, казалось бы, дружескую партию Джейк собрал в своем особняке бизнес партнеров, друзей детства и пригласил даже молодую супругу. Он знает, что каждый из этих лицемеров желает ему смерти. Ну что ж, вечер действительно переживут немногие: миллионер подбросил всем гостям яд и объявил о начале игры, где ставка — собственная жизнь. Победитель будет только один, и лишь он получит противоядие. Ну а Джейку остается лишь наблюдать как волки, что вились вокруг него, пожрут друг друга сами.

Год выпуска 2022
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Рассел Кроу
Рассел Кроу
В ролях
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Эльза Патаки
Эльза Патаки
Лиам Хемсворт
Лиам Хемсворт
RZA
RZA
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Покерфейс 1 постер
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