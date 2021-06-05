Афера по-неаполитански, 2021

Комедия высмеивает бандитские и преступные кланы, которыми руководят старшие. В ленте утрированно показаны сцены семейных советов, где-то даже повторяя «Крестного отца», а также разного рода стереотипы об итальянских мафиози.

В фильме переплетаются сразу несколько сюжетных линий из-за большого количества героев. Второстепенные персонажи здесь имеют такой же вес, как и главные, для создания определенного антуража.

Лента раскрывает и семейные взаимоотношения, что свойственно итальянским комедиям, и любовные, и даже строит легкомысленные интриги. При этом из-за жанра даже тема бандитизма показана непринужденно и не вызывает отвращения.

Отдельного внимания заслуживает общая картина фильма: авторы позаботились о ярких костюмах для персонажей, необычных украшениях, разного рода реквизите, чтобы отразить типичную богатую итальянскую семью, какой ее представляют зрители. Также в ленте показали красивые узкие улочки Неаполя, традиционные средства для передвижения, небольшие магазины и другие детали, которые создали атмосферу.