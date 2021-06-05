Афера по-неаполитански, 2021

Комедия высмеивает бандитские и преступные кланы, которыми руководят старшие. В ленте утрированно показаны сцены семейных советов, где-то даже повторяя «Крестного отца», а также разного рода стереотипы об итальянских мафиози.
В фильме переплетаются сразу несколько сюжетных линий из-за большого количества героев. Второстепенные персонажи здесь имеют такой же вес, как и главные, для создания определенного антуража.
Лента раскрывает и семейные взаимоотношения, что свойственно итальянским комедиям, и любовные, и даже строит легкомысленные интриги. При этом из-за жанра даже тема бандитизма показана непринужденно и не вызывает отвращения.
Отдельного внимания заслуживает общая картина фильма: авторы позаботились о ярких костюмах для персонажей, необычных украшениях, разного рода реквизите, чтобы отразить типичную богатую итальянскую семью, какой ее представляют зрители. Также в ленте показали красивые узкие улочки Неаполя, традиционные средства для передвижения, небольшие магазины и другие детали, которые создали атмосферу.
В основу сюжета лег роман неаполитанского автора юмористических книг Пино Императоре под названием «Добро пожаловать в семью Эспозито». Он также выступил одним из сценаристов. Оригинальное название ленты в переводе с итальянского звучит так же, как и название произведения. Для российского проката его перевели с отсылкой к известным прототипам («Афера по-американски»).
Премьера фильма состоялась в 2021 году в Италии. Первые показы прошли в Arena Puteolana в Поццуоли и Agorà Scarlatti в Неаполе. До российского проката лента добралась спустя год, а прокатчиком выступила компания «ПилотКино». Информации о премьере в других регионах нет.
В связи с ограниченным релизом, фильм заработал в прокате чуть больше 148 тысяч долларов. Сборы в РФ в эту сумму не входят.
Режиссер Джанлука Ансанелли является популярным в Италии постановщиком многих комедийных проектов. Он ранее уже работал с Джованни Эспозито над фильмами «Чудеса случаются» и «Самый лучший день в мире». Стоит отметить, что фамилии главного актера и его героя по фильму совпадают.
Тонино Эспозито — сын босса Каморры. Добрый и неуклюжий, он и муху не обидит. Поэтому когда отец умирает, бразды правления переходят не к нему, а к другому кандидату. Случайно Тонино узнает, что его дочь помолвлена с сыном судьи, у которого давние счеты с мафией. Наконец у Тонино появляется возможность перехитрить «врага в законе» и сделать для Каморры что-то полезное.