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Афера по-неаполитански, 2021

2021 / Италия
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Итальянская комедия о буднях мафиози
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Причины посмотреть Факты О фильме

Комедия высмеивает бандитские и преступные кланы, которыми руководят старшие. В ленте утрированно показаны сцены семейных советов, где-то даже повторяя «Крестного отца», а также разного рода стереотипы об итальянских мафиози.

В фильме переплетаются сразу несколько сюжетных линий из-за большого количества героев. Второстепенные персонажи здесь имеют такой же вес, как и главные, для создания определенного антуража.

Лента раскрывает и семейные взаимоотношения, что свойственно итальянским комедиям, и любовные, и даже строит легкомысленные интриги. При этом из-за жанра даже тема бандитизма показана непринужденно и не вызывает отвращения.

Отдельного внимания заслуживает общая картина фильма: авторы позаботились о ярких костюмах для персонажей, необычных украшениях, разного рода реквизите, чтобы отразить типичную богатую итальянскую семью, какой ее представляют зрители. Также в ленте показали красивые узкие улочки Неаполя, традиционные средства для передвижения, небольшие магазины и другие детали, которые создали атмосферу.

В основу сюжета лег роман неаполитанского автора юмористических книг Пино Императоре под названием «Добро пожаловать в семью Эспозито». Он также выступил одним из сценаристов. Оригинальное название ленты в переводе с итальянского звучит так же, как и название произведения. Для российского проката его перевели с отсылкой к известным прототипам («Афера по-американски»).

Премьера фильма состоялась в 2021 году в Италии. Первые показы прошли в Arena Puteolana в Поццуоли и Agorà Scarlatti в Неаполе. До российского проката лента добралась спустя год, а прокатчиком выступила компания «ПилотКино».  Информации о премьере в других регионах нет.

В связи с ограниченным релизом, фильм заработал в прокате чуть больше 148 тысяч долларов. Сборы в РФ в эту сумму не входят.

Режиссер Джанлука Ансанелли является популярным в Италии постановщиком многих комедийных проектов. Он ранее уже работал с Джованни Эспозито над фильмами «Чудеса случаются» и «Самый лучший день в мире». Стоит отметить, что фамилии главного актера и его героя по фильму совпадают.

Тонино Эспозито — сын босса Каморры. Добрый и неуклюжий, он и муху не обидит. Поэтому когда отец умирает, бразды правления переходят не к нему, а к другому кандидату. Случайно Тонино узнает, что его дочь помолвлена с сыном судьи, у которого давние счеты с мафией. Наконец у Тонино появляется возможность перехитрить «врага в законе» и сделать для Каморры что-то полезное.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 16 июня 2022
Премьера в мире 5 июня 2021
Возраст 16+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Джанлука Анcанелли
Джанлука Анcанелли
В ролях
Джованни Эспозито
Джованни Эспозито
Антония Труппо
Антония Труппо
Пеппе Ланцетта
Пеппе Ланцетта
Нунциа Скьяно
Нунциа Скьяно
Сальваторе Мистиконе
Сальваторе Мистиконе
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Афера по-неаполитански 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Домжур (Центральный Дом журналистов)
20:15 от 300 ₽
Полное расписание и билеты
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«Афера по-неаполитански» в кинотеатрах

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Формат сеанса
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Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов) Арбатская
2D, SUB
20:15 от 300 ₽
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