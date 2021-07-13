Внебрачные связи, 2021

События драматической картины «Внебрачные связи» разворачиваются вокруг американского писателя по имени Филип, который проживает вместе со своей супругой в Лондоне. Каждый день главный герой ездит в офис, где его ждет страстная любовница, более близкая и понятная, чем жена. «Внебрачные связи» понравится всем поклонникам авторского европейского кино и просто отчаянным киноманам.
Режиссер ленты, француз Арно Деплешен, является восьмикратным номинантом на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. В России его могут знать по фильмам «Призраки Исмаэля», «Боже мой!», «Три воспоминания моей юности».
Главную женскую роль в картине сыграла прославленная французская актриса Леа Сейду, широко известная во всем мире по фильмам «Бесславные ублюдки», «Не время убивать», «Это всего лишь конец света», «Жизнь Адель» и многим другим.
Главную мужскую роль в картине исполнил Дени Подалидес, французский актер не особо известный в нашей стране, но горячо любимый у себя на родине. Подалидес снялся в таких фильмах, как «Последний урок», «Мост искусств», «Он и Она» и других.
«Внебрачные связи» были показаны в рамках конкурса минувшего Каннского кинофестиваля. Увы, как и большая часть фильмов Деплешена, эта мелодрама также осталась без больших наград.
В основу сюжета фильма «Внебрачные связи» вошел сборник рассказов американского писателя Филипа Рота, получившего широкую известность в середине двадцатого века. О своем желании адаптировать работы Рота Деплешен заявил еще в 2016 году.
Известно, что основная работа над картиной началась только в сентябре 2020 года. Задержка была связана с распространением коронавирусной инфекции по всему миру. Тем не менее Деплешену удалось завершить свою работу в нужные сроки и привезти «Внебрачные связи» в Канны.
Оператором ленты стал Йорик Ле Со, который является одним из постоянных кинематографистов Франсуа Озона и Оливье Ассайаса. Сообщается, что Деплешен долгое время мечтал поработать с ним на одной площадке.
Рейтинг картины на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет всего 43%, что означает, что большая половина мировых критиков осталась недовольна «Внебрачными связями». Тем не менее некоторые журналисты все-таки поставили драме высокие оценки.
Мировой прокат «Внебрачных связей» стартовал в начале декабря прошлого года, однако до российских экранов фильм добрался только в начале февраля, в аккурат к самому романтическому празднику в году. Не исключено, что картина Деплешена станет поводом для многих влюбленных пар сходить в кино.
Известный американский писатель Филип живет с женой в Лондоне. Кроме того, к нему офис регулярно приходит любовница. Они ссорятся, мирятся и говорят обо всем на свете и занимаются сексом.