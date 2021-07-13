Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Внебрачные связи Внебрачные связи
Киноафиша Фильмы Внебрачные связи
Tromperie

Внебрачные связи, 2021

2021 / Франция
4.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
Европейская мелодрама с Леей Сейду о супружеской неверности
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 8
Не пойду 5
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

События драматической картины «Внебрачные связи» разворачиваются вокруг американского писателя по имени Филип, который проживает вместе со своей супругой в Лондоне. Каждый день главный герой ездит в офис, где его ждет страстная любовница, более близкая и понятная, чем жена. «Внебрачные связи» понравится всем поклонникам авторского европейского кино и просто отчаянным киноманам.

Режиссер ленты, француз Арно Деплешен, является восьмикратным номинантом на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. В России его могут знать по фильмам «Призраки Исмаэля», «Боже мой!», «Три воспоминания моей юности».

Главную женскую роль в картине сыграла прославленная французская актриса Леа Сейду, широко известная во всем мире по фильмам «Бесславные ублюдки», «Не время убивать», «Это всего лишь конец света», «Жизнь Адель» и многим другим.

Главную мужскую роль в картине исполнил Дени Подалидес, французский актер не особо известный в нашей стране, но горячо любимый у себя на родине. Подалидес снялся в таких фильмах, как «Последний урок», «Мост искусств», «Он и Она» и других.

«Внебрачные связи» были показаны в рамках конкурса минувшего Каннского кинофестиваля. Увы, как и большая часть фильмов Деплешена, эта мелодрама также осталась без больших наград.

В основу сюжета фильма «Внебрачные связи» вошел сборник рассказов американского писателя Филипа Рота, получившего широкую известность в середине двадцатого века. О своем желании адаптировать работы Рота Деплешен заявил еще в 2016 году.

Известно, что основная работа над картиной началась только в сентябре 2020 года. Задержка была связана с распространением коронавирусной инфекции по всему миру. Тем не менее Деплешену удалось завершить свою работу в нужные сроки и привезти «Внебрачные связи» в Канны.

Оператором ленты стал Йорик Ле Со, который является одним из постоянных кинематографистов Франсуа Озона и Оливье Ассайаса. Сообщается, что Деплешен долгое время мечтал поработать с ним на одной площадке.

Рейтинг картины на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет всего 43%, что означает, что большая половина мировых критиков осталась недовольна «Внебрачными связями». Тем не менее некоторые журналисты все-таки поставили драме высокие оценки.

Мировой прокат «Внебрачных связей» стартовал в начале декабря прошлого года, однако до российских экранов фильм добрался только в начале февраля, в аккурат к самому романтическому празднику в году. Не исключено, что картина Деплешена станет поводом для многих влюбленных пар сходить в кино.

 

Известный американский писатель Филип живет с женой в Лондоне. Кроме того, к нему офис регулярно приходит любовница. Они ссорятся, мирятся и говорят обо всем на свете и занимаются сексом.

4.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 17 февраля 2022
Премьера в мире 13 июля 2021
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Арно Деплешен
Арно Деплешен
В ролях
Дени Подалидес
Дени Подалидес
Леа Сейду
Леа Сейду
Эммануэль Дево
Эммануэль Дево
Анук Гринбер
Анук Гринбер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Внебрачные связи 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Внебрачные связи смотреть онлайн

Внебрачные связи
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Арно Деплешен незаметно превратился если еще не в классика, то уж точно в ветерана французского кино. Имя режиссера, которому исполнится в этом году шестьдесят два года, на протяжении нескольких десятилетий его карьеры было принято ассоциировать с мастерами прошлого — Аленом Рене и Эриком Ромером. Авторами, что примечательно, стоящими в стороне от всяких движений и составлявшими клуб, представленный исключительно одним участником. С Рене Деплешена роднила причудливая многослойность…
Читать
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Приложение киноафиши