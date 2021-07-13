Внебрачные связи, 2021

События драматической картины «Внебрачные связи» разворачиваются вокруг американского писателя по имени Филип, который проживает вместе со своей супругой в Лондоне. Каждый день главный герой ездит в офис, где его ждет страстная любовница, более близкая и понятная, чем жена. «Внебрачные связи» понравится всем поклонникам авторского европейского кино и просто отчаянным киноманам.

Режиссер ленты, француз Арно Деплешен, является восьмикратным номинантом на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. В России его могут знать по фильмам «Призраки Исмаэля», «Боже мой!», «Три воспоминания моей юности».

Главную женскую роль в картине сыграла прославленная французская актриса Леа Сейду, широко известная во всем мире по фильмам «Бесславные ублюдки», «Не время убивать», «Это всего лишь конец света», «Жизнь Адель» и многим другим.

Главную мужскую роль в картине исполнил Дени Подалидес, французский актер не особо известный в нашей стране, но горячо любимый у себя на родине. Подалидес снялся в таких фильмах, как «Последний урок», «Мост искусств», «Он и Она» и других.

«Внебрачные связи» были показаны в рамках конкурса минувшего Каннского кинофестиваля. Увы, как и большая часть фильмов Деплешена, эта мелодрама также осталась без больших наград.