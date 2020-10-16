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Кандиша: демон мести Кандиша: демон мести
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Kandisha

Кандиша: демон мести, 2020

2020 / Франция
4.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Французский хоррор о демоне, убивающем исключительно мужчин
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Фильм повествует о трех подругах, которые отправляются на тусовку, чтобы хорошо провести вместе время. Поздно ночью на одну из девушек нападает бывший бойфренд. Испугавшись, она призывает дух старого марокканского демона мести, который убивает исключительно мужчин. На следующий день главная героиня узнает, что ее экс-парня сбила машина. «Кандиша: демон мести» понравится всем поклонникам ужастиков и просто тем, кто хочет пощекотать себе нервы.

Режиссерами и сценаристами картины выступили Александр Бустильо и Жюльен Мори. Многие фанаты жанра ужасов помнят этих постановщиков по слэшеру «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо», который вышел в далеком 2017 году.

Главную женскую роль в картине исполнила актриса Матильда Ламюс, которая практически незнакома для российской аудитории. Тем не менее ее можно было увидеть в таких фильмах, как «Ив», «Молодая кровь», а также «Basses».

Компанию Матильде Ламюс на большом экране составила Мерьем Сароли, которая снялась в такой картине, как «Коп на драйве», а также в сериале «Легенды о фараонах». Остальные актрисы, задействованные в фильме, являются в основном дебютантками.

«Кандиша: Демон мести» — один из немногих представителей европейского, точнее, французского хоррора. Такие фильмы — настоящая редкость в нашем кинопрокате. Для многих «Кандиша» станет уникальной возможностью познакомиться с чем-то новым.

«Кандиша: демон мести» является фильмом производства 2020 года. Однако из-за коронавирусных ограничений и повального локдауна картина добралась до российского проката только в начале 2023-го года.

Мировая премьера ленты «Кандиша: демон мести» состоялась в рамках крупнейшего фестиваля, проходящего в Сиджесе. Это произошло в конце осени 2020 года. Известно, что критики приняли фильм весьма тепло и остались в целом довольны.

Рейтинг «Кандишы: демона мести» на сайте Rotten Tomatoes составляет 71%. Это означает, что международная пресса в целом хвалит фильм и активно советует его к просмотру. Тем не менее хоррор все равно не особо привлекает обычных зрителей.

«Кандиша: демон мести» стала пятым совместным проектом режиссеров Александра Бустильо и Жюльена Мори. Известно, что до российской премьеры фильма постановщики успели выпустить свой шестой совместный проект, который также был снят в жанре хоррора. Фильм получил название «Дом на глубине», его российская премьера все еще не назначена.

Три подруги из пригорода проводят лето в расслабленных тусовках, а по вечерам пробираются в предназначенный к сносу дом и рисуют там граффити. Когда по пути домой на одну из них нападает бывший парень и пытается изнасиловать, девушка вспоминает только что услышанную от подруги историю и вызывает Кандишу — мстительный дух из марокканского фольклора, который убивает только мужчин. А на следующий день она узнаёт, что тем же вечером её бывшего насмерть сбила машина.

4.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 24 марта 2022
Премьера онлайн 16 октября 2020
Премьера в мире 16 октября 2020
Возраст 16+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Александр Бустильо
Александр Бустильо
В ролях
Матильда Ламюс
Матильда Ламюс
Самарканд Саади
Самарканд Саади
Сьюзи Бемба
Сьюзи Бемба
Мерьем Сароли
Мерьем Сароли
Шандор Фунтек
Шандор Фунтек
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кандиша: демон мести 4 постера
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Кандиша: демон мести смотреть онлайн

Кандиша: демон мести
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