Кандиша: демон мести, 2020

Фильм повествует о трех подругах, которые отправляются на тусовку, чтобы хорошо провести вместе время. Поздно ночью на одну из девушек нападает бывший бойфренд. Испугавшись, она призывает дух старого марокканского демона мести, который убивает исключительно мужчин. На следующий день главная героиня узнает, что ее экс-парня сбила машина. «Кандиша: демон мести» понравится всем поклонникам ужастиков и просто тем, кто хочет пощекотать себе нервы.

Режиссерами и сценаристами картины выступили Александр Бустильо и Жюльен Мори. Многие фанаты жанра ужасов помнят этих постановщиков по слэшеру «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо», который вышел в далеком 2017 году.

Главную женскую роль в картине исполнила актриса Матильда Ламюс, которая практически незнакома для российской аудитории. Тем не менее ее можно было увидеть в таких фильмах, как «Ив», «Молодая кровь», а также «Basses».

Компанию Матильде Ламюс на большом экране составила Мерьем Сароли, которая снялась в такой картине, как «Коп на драйве», а также в сериале «Легенды о фараонах». Остальные актрисы, задействованные в фильме, являются в основном дебютантками.

«Кандиша: Демон мести» — один из немногих представителей европейского, точнее, французского хоррора. Такие фильмы — настоящая редкость в нашем кинопрокате. Для многих «Кандиша» станет уникальной возможностью познакомиться с чем-то новым.