Дьяволик, 2021

Действие этого фильма разворачивается вокруг загадочного преступника, который осаждает город Клервиль. Когда в провинцию приезжает знаменитая владелица розового бриллианта, инспектор Гинко, долгие годы преследующий преступника, уверен, что рано или поздно он обязательно нападет на богатую гостью. «Дьяволик» понравится всем любителям нетривиального жанрового кино, а также тем, кому по душе запутанные детективные истории.
Режиссерами картины стали Антонио Манетти и Марко Манетти, номинанты Венецианского кинофестиваля за картину «Любовь и пуля». Однако большинству российских зрителей эти кинематографисты знакомы по криминальному сериалу «Комиссар Рекс». Режиссеры поставили несколько эпизодов суперпопулярного шоу про собаку.
Главную роль в фильме исполнил Лука Маринелли, двухкратный лауреат Венецианского кинофестиваля, знакомый многим по фильмам «Мартин Иден», «Бессмертная гвардия», а также криминальному сериалу «Траст».
Компанию Луке Маринелли на большом экране составила итальянская актриса Мириам Леоне. Многим она может быть знакома по многосерийному историческому сериалу «Великолепные Медичи», а также «Медичи: Повелители Флоренции».
«Дьяволик» — редкий представитель итальянского кинематографа в отечественном прокате. Для многих россиян этот фильм — уникальная возможность познакомиться с западной культурой и искусством.
Фильм «Дьяволик» является экранизацией популярного итальянского комикса, который повествует о неуловимом преступнике. Дьяволик во многом похож на Фантомаса, однако он куда более жестокий и отчаянный. Картина Манетти является далеко не первой адаптацией графических историй. По «Дьяволику» в свое время сняли другой фильм, а также мультипликационный сериал.
Изначально премьера фильма должна была пройти в конце 2020 года. Однако релиз «Дьяволика» был перенесен на два года вперед из-за распространения пандемии коронавируса. Известно, что бюджет фильма составил 10 миллионов евро.
Съемки картины «Дьяволик» стартовали в конце 2019 года в Курмайоре, затем съемочная команда переместилась на территорию итальянской Болоньи, где, в частности, снималась сцена автомобильной погони. Кроме того, некоторые эпизоды фильма были сняты в Милане и провинции Равенна.
Как выяснилось, режиссеры Антонио и Марко Манетти являются большими поклонниками комиксов про Дьяволика. Они долгое время мечтали снять этот проект и даже получили «благословение» со стороны Марио Гомболи, редактора легендарного графического романа.
В городе Клервилль полиция сбилась с ног в поисках таинственного и жестокого преступника по прозвищу «Дьяволик». В очередной раз дерзкий гангстер ускользнул от служителей закона. Несмотря на неудачу, инспектор Гинко спешит расставить новую ловушку. В город прибывает Леди Кант – владелица знаменитого розового бриллианта. Проницательный коп не сомневается, что пути сексапильной миллионерши и Дьяволика непременно сойдутся…