Дьяволик, 2021

Действие этого фильма разворачивается вокруг загадочного преступника, который осаждает город Клервиль. Когда в провинцию приезжает знаменитая владелица розового бриллианта, инспектор Гинко, долгие годы преследующий преступника, уверен, что рано или поздно он обязательно нападет на богатую гостью. «Дьяволик» понравится всем любителям нетривиального жанрового кино, а также тем, кому по душе запутанные детективные истории.

Режиссерами картины стали Антонио Манетти и Марко Манетти, номинанты Венецианского кинофестиваля за картину «Любовь и пуля». Однако большинству российских зрителей эти кинематографисты знакомы по криминальному сериалу «Комиссар Рекс». Режиссеры поставили несколько эпизодов суперпопулярного шоу про собаку.

Главную роль в фильме исполнил Лука Маринелли, двухкратный лауреат Венецианского кинофестиваля, знакомый многим по фильмам «Мартин Иден», «Бессмертная гвардия», а также криминальному сериалу «Траст».

Компанию Луке Маринелли на большом экране составила итальянская актриса Мириам Леоне. Многим она может быть знакома по многосерийному историческому сериалу «Великолепные Медичи», а также «Медичи: Повелители Флоренции».

«Дьяволик» — редкий представитель итальянского кинематографа в отечественном прокате. Для многих россиян этот фильм — уникальная возможность познакомиться с западной культурой и искусством.