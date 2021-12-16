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Дьяволик Дьяволик
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Diabolik

Дьяволик, 2021

2021 / Италия
5.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Итальянский детектив о дерзком грабителе, снятый по мотивам популярного комикса
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие этого фильма разворачивается вокруг загадочного преступника, который осаждает город Клервиль. Когда в провинцию приезжает знаменитая владелица розового бриллианта, инспектор Гинко, долгие годы преследующий преступника, уверен, что рано или поздно он обязательно нападет на богатую гостью. «Дьяволик» понравится всем любителям нетривиального жанрового кино, а также тем, кому по душе запутанные детективные истории.

Режиссерами картины стали Антонио Манетти и Марко Манетти, номинанты Венецианского кинофестиваля за картину «Любовь и пуля». Однако большинству российских зрителей эти кинематографисты знакомы по криминальному сериалу «Комиссар Рекс». Режиссеры поставили несколько эпизодов суперпопулярного шоу про собаку.

Главную роль в фильме исполнил Лука Маринелли, двухкратный лауреат Венецианского кинофестиваля, знакомый многим по фильмам «Мартин Иден», «Бессмертная гвардия», а также криминальному сериалу «Траст».

Компанию Луке Маринелли на большом экране составила итальянская актриса Мириам Леоне. Многим она может быть знакома по многосерийному историческому сериалу «Великолепные Медичи», а также «Медичи: Повелители Флоренции».

«Дьяволик» — редкий представитель итальянского кинематографа в отечественном прокате. Для многих россиян этот фильм — уникальная возможность познакомиться с западной культурой и искусством.

Фильм «Дьяволик» является экранизацией популярного итальянского комикса, который повествует о неуловимом преступнике. Дьяволик во многом похож на Фантомаса, однако он куда более жестокий и отчаянный. Картина Манетти является далеко не первой адаптацией графических историй. По «Дьяволику» в свое время сняли другой фильм, а также мультипликационный сериал.

Изначально премьера фильма должна была пройти в конце 2020 года. Однако релиз «Дьяволика» был перенесен на два года вперед из-за распространения пандемии коронавируса. Известно, что бюджет фильма составил 10 миллионов евро.

Съемки картины «Дьяволик» стартовали в конце 2019 года в Курмайоре, затем съемочная команда переместилась на территорию итальянской Болоньи, где, в частности, снималась сцена автомобильной погони. Кроме того, некоторые эпизоды фильма были сняты в Милане и провинции Равенна.

Как выяснилось, режиссеры Антонио и Марко Манетти являются большими поклонниками комиксов про Дьяволика. Они долгое время мечтали снять этот проект и даже получили «благословение» со стороны Марио Гомболи, редактора легендарного графического романа.

В городе Клервилль полиция сбилась с ног в поисках таинственного и жестокого преступника по прозвищу «Дьяволик». В очередной раз дерзкий гангстер ускользнул от служителей закона. Несмотря на неудачу, инспектор Гинко спешит расставить новую ловушку. В город прибывает Леди Кант – владелица знаменитого розового бриллианта. Проницательный коп не сомневается, что пути сексапильной миллионерши и Дьяволика непременно сойдутся…

5.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 14 апреля 2022
Премьера в мире 16 декабря 2021
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Антонио Манетти
Антонио Манетти
В ролях
Клаудия Джерини
Клаудия Джерини
Лука Маринелли
Лука Маринелли
Мириам Леоне
Мириам Леоне
Валерио Мастандреа
Валерио Мастандреа
Серена Росси
Серена Росси
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дьяволик 5 постеров
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Наша рецензия
У Дьяволика как персонажа довольно богатая история. Впервые он появился как герой одноименной серии комиксов в 1962 году в Италии. Его придумали сестры Анджела и Лучиана Джуссани, вдохновлявшиеся при его создании внешностью актера Роберта Тейлора и образом другого литературного и киногероя – Фантомаса, с которым у Дьяволика много общего: способность перевоплощаться в любого человека, надевая маску-лицо и меняя голос, гора девайсов и технических приспособлений, а главное –…
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gidras 17 апреля 2022, 21:09
Что-то вроде фантомаса. Местами прикольно, виды красивые. Иногда чуть затянуто. Разок можно посмотреть. На 4 с минусом примерно.
jiaxxi13 19 апреля 2022, 21:40
Скучный, отстойный фильм. Зря потраченное время.
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28 марта 2022 17:50
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