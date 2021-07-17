Агент 117: Из Африки с любовью, 2021

Режиссером первых двух частей франшизы «Агента 117» (2006) и «Агента 117: Миссия в Рио» (2009) был лауреат премии «Оскар» Мишель Хазанавичус («Артист», «Молодой Годар»). Он отказался участвовать в производстве третьей части, так как ему не понравился сценарий. Также Хазанавичус был занят съемками фильма «Папина дочка».

Режиссером третьей части выступил Николя Бедос, номинант на премию «Сезар». Он известен благодаря таким фильмам, как «Прекрасная эпоха», «Он и Она». «Агент 117: Из Африки с любовью» стал третьим режиссерским проектом в карьере Бедоса.

Изначально план режиссера Мишеля Хазанавичуса состоял в том, чтобы в этой части показать стареющего Агента 117, а действие фильма перенести в 1970-е годы. Сценарист всех трех частей саги Жан-Франсуа Алин отказался состарить персонажа и сохранил его таким же молодым, как и в предыдущих фильмах. Единственное, что было взято из первоначальной задумки, – это то, что действие событий происходит в африканской стране.

Жан Дюжарден стал первым актером, который трижды изобразил Агента 117 на экране. Он побил рекорд, который ранее разделял с Кервином Мэтьюзом и Фредериком Стэффордом, оба из которых появлялись в двух собственных фильмах.

Это последний фильм в карьере актера Владимира Иорданова. Он умер 6 октября 2020 года в возрасте 66 лет.

Основные съемки начались 15 ноября 2019 года, о чем сообщил актер Жан Дюжарден на своей странице в Instagram. Съемки проходили как во Франции, так и в Кении и продолжались примерно три месяца.

Изначально фильм планировался к выпуску во Франции 3 февраля 2021 года. Но из-за пандемии COVID-19 премьера была отложена.

После смерти писателя Жана Брюса, который создал персонажа Агента 117, сагу о шпионе продолжила его жена, а затем ее дети.

Агента 117 иногда считают пародией на Агента 007. Однако первая книга о Джеймсе Бонде вышла в 1952 году, а Жан Брюс опубликовал свой первый роман в 1949 году.