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Агент 117: Из Африки с любовью Агент 117: Из Африки с любовью
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OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire

Агент 117: Из Африки с любовью, 2021

2021 / Франция
6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Французский комедийный боевик с Жаном Дюжарденом
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«Агент 117: Из Африки с любовью» — продолжение одной из самых успешных французских комедий 21 века. Кинофраншиза о местном супершпионе стартовала в далеком 2006 году, но не утратила былой актуальности и сейчас. Зрителей ждут остроумные диалоги и обилие гэгов в лучших традициях двух предыдущих частей!

Главную роль вновь исполнил неповторимый Жан Дюжарден, один из самых востребованных актеров Франции. За плечами звезды – оскароносный «Артист», а также сотрудничество с ветеранами кинематографа Романом Полански, Мартином Скорсезе и Джорджем Клуни.

Удачное высмеивание жанровых клише, знакомых каждому, кто смотрел фильмы о Джеймсе Бонде, Фантомасе и Розовой Пантере. Взяв за основу классические литературные произведения Жана Брюса, талантливые кинематографисты превращают криминальную сагу в пародию, разбавляя динамичный экшен изрядной долей черного юмора.

У руля оказался режиссер Николя Бедос, сменивший на посту современного классика Мишеля Хазанавичуса («Артист», «Молодой Годар»). Создателю комедий «Прекрасная эпоха» и «Он и Она» удалось привнести во франшизу немало новых деталей, благодаря которым история об агенте 117 смотрится свежо.

Живописные виды Парижа и солнечной Кении позволят на полтора часа отвлечься от суровых русских морозов и стать участниками незабываемого приключения.

Режиссером первых двух частей франшизы «Агента 117» (2006) и «Агента 117: Миссия в Рио» (2009) был лауреат премии «Оскар» Мишель Хазанавичус («Артист», «Молодой Годар»). Он отказался участвовать в производстве третьей части, так как ему не понравился сценарий. Также Хазанавичус был занят съемками фильма «Папина дочка».

Режиссером третьей части выступил Николя Бедос, номинант на премию «Сезар». Он известен благодаря таким фильмам, как «Прекрасная эпоха», «Он и Она». «Агент 117: Из Африки с любовью» стал третьим режиссерским проектом в карьере Бедоса.

Изначально план режиссера Мишеля Хазанавичуса состоял в том, чтобы в этой части показать стареющего Агента 117, а действие фильма перенести в 1970-е годы. Сценарист всех трех частей саги Жан-Франсуа Алин отказался состарить персонажа и сохранил его таким же молодым, как и в предыдущих фильмах. Единственное, что было взято из первоначальной задумки, – это то, что действие событий происходит в африканской стране.

Жан Дюжарден стал первым актером, который трижды изобразил Агента 117 на экране. Он побил рекорд, который ранее разделял с Кервином Мэтьюзом и Фредериком Стэффордом, оба из которых появлялись в двух собственных фильмах.

Это последний фильм в карьере актера Владимира Иорданова. Он умер 6 октября 2020 года в возрасте 66 лет.

Основные съемки начались 15 ноября 2019 года, о чем сообщил актер Жан Дюжарден на своей странице в Instagram. Съемки проходили как во Франции, так и в Кении и продолжались примерно три месяца.

Изначально фильм планировался к выпуску во Франции 3 февраля 2021 года. Но из-за пандемии COVID-19 премьера была отложена.

После смерти писателя Жана Брюса, который создал персонажа Агента 117, сагу о шпионе продолжила его жена, а затем ее дети.

Агента 117 иногда считают пародией на Агента 007. Однако первая книга о Джеймсе Бонде вышла в 1952 году, а Жан Брюс опубликовал свой первый роман в 1949 году.

Судьба заносит легендарного Агента 117 в Африку, где горячее пустыни только женщины. Вооруженный неиссякаемой уверенностью в себе и убийственной харизмой, он может справиться со всеми врагами, кроме самого себя.

6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 27 января 2022
Премьера онлайн 3 декабря 2021
Премьера в мире 17 июля 2021
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Николя Бедос
Николя Бедос
В ролях
Жан Дюжарден
Жан Дюжарден
Пьер Нинэ
Пьер Нинэ
Наташа Линдинжер
Наташа Линдинжер
Мелоди Каста
Мелоди Каста
Владимир Иорданов
Владимир Иорданов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Агент 117: Из Африки с любовью 4 постера
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Агент 117: Из Африки с любовью смотреть онлайн

Агент 117: Из Африки с любовью
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за 1 рубль
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Юбер Бониссер де ля Бат (Жан Дюжарден) — звезда французской разведки, известный под псевдонимом «агент 117», снова в деле. Списанный было неосмотрительным руководством в тыл, где занимался оцифровкой бумажных документов по последнему слову техники 50-х годов, Юбер нынче отправляется в Африку, чтобы найти пропавшего «четырехзначного» новенького агента 1001 (Пьер Нинэ) и самое главное — помочь местному демократически избранному диктатору Куджа Сангава Бамба…
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саундтрек фильма Агент 117: Из Африки с любовью
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