Название фильма очень похоже на культовый «Тройной форсаж: Токийский дрифт», снятый в 2006 году и ставший самой прибыльной франшизой студии Universal — кассовые сборы всех частей в мире составили свыше $6,6 млрд. Но «Форсаж. Китайский дрифт», снятый на Тайване в 2021 году, никак не связан с мировой франшизой. Хотя сюжет тоже крутится вокруг быстрых авто: гоночная команда берет к себе геймера, который отлично играет в симуляторы.

Режиссером и сценаристом картины является Джем Чэнь. Помимо «Форсажа» в его фильмографии всего две картины: «Л-Ю-Б-О-В-Ь» (2009) и «Погружение» (2012).