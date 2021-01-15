Название фильма очень похоже на культовый «Тройной форсаж: Токийский дрифт», снятый в 2006 году и ставший самой прибыльной франшизой студии Universal — кассовые сборы всех частей в мире составили свыше $6,6 млрд. Но «Форсаж. Китайский дрифт», снятый на Тайване в 2021 году, никак не связан с мировой франшизой. Хотя сюжет тоже крутится вокруг быстрых авто: гоночная команда берет к себе геймера, который отлично играет в симуляторы.
Режиссером и сценаристом картины является Джем Чэнь. Помимо «Форсажа» в его фильмографии всего две картины: «Л-Ю-Б-О-В-Ь» (2009) и «Погружение» (2012).
Чтобы выиграть в чемпионате, гонщики берут в свою команду геймера, который мастерски играет в симулятор гонок.
|11 августа 2022
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p.s. :
так и не понял почему такой борщ... при чем тут "ДРИФТ", при чем тут в названии определение… Читать дальше…