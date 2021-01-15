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Постер фильма Форсаж. Китайский дрифт
5.7
Форсаж. Китайский дрифт - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Форсаж. Китайский дрифт
5.7

Форсаж. Китайский дрифт

, 2021
Chi Zha Feng Yun
Тайвань / драма, спорт / 18+
Азиатский гоночный экшн
Трейлеры
Постер фильма Форсаж. Китайский дрифт
5.7
Форсаж. Китайский дрифт - Дублированный трейлер
Форсаж. Китайский дрифт  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Название фильма очень похоже на культовый «Тройной форсаж: Токийский дрифт», снятый в 2006 году и ставший самой прибыльной франшизой студии Universal — кассовые сборы всех частей в мире составили свыше $6,6 млрд. Но «Форсаж. Китайский дрифт», снятый на Тайване в 2021 году, никак не связан с мировой франшизой. Хотя сюжет тоже крутится вокруг быстрых авто: гоночная команда берет к себе геймера, который отлично играет в симуляторы.

Режиссером и сценаристом картины является Джем Чэнь. Помимо «Форсажа» в его фильмографии всего две картины: «Л-Ю-Б-О-В-Ь» (2009) и «Погружение» (2012).

Чтобы выиграть в чемпионате, гонщики берут в свою команду геймера, который мастерски играет в симулятор гонок.

В ролях

Ханна Куинливан
Ханна Куинливан
Lili Lu
Ван Фань
Ван Фань
Jeffery Lee
Алан Ко
Алан Ко
A Shen
Уилл Лю
Уилл Лю
Кэрри Ван
Кэрри Ван
Young K
Yu-Ning Tsao
Jake Tu
Ин-Суань Као
Jet Sung
Нолэй Пихо
Father Shen
Эвонн Хсу
Xu Na
Кен Лин
Kevin
Джей Чоу
Showy
Режиссер Джем Чэнь
Сценарист Джем Чэнь, Jay Chern
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Тайвань
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 8 октября 2021
Премьера в мире 15 января 2021
Дата выхода
11 августа 2022 Россия Кинологистика
26 августа 2021 Гонконг IIA
25 августа 2022 Казахстан 12+
15 января 2021 Китай
25 августа 2022 Кыргызстан 12+
16 января 2021 Тайвань
1 сентября 2022 Узбекистан
Сборы в мире $59 911
Производство Modern Cinema Laboratory, TP Hover Group
Другие названия
Chi Zha Feng Yun, Ne Zha, Nezha, 叱咤風雲, Nezha - Correndo Pela Vida, Super Speed, Форсаж. Китайский дрифт, 叱咤风云, Race 1, Race One

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 16 голосов
5.4 IMDb
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Обновлено 17 августа 2022

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Форсаж. Китайский дрифт - Дублированный трейлер
Форсаж. Китайский дрифт Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Сергеевич Куимов 17 августа 2022, 03:55
Фильмец на разок можно посмотреть!)
p.s. :
так и не понял почему такой борщ... при чем тут "ДРИФТ", при чем тут в названии определение… Читать дальше…
Comon 16 августа 2022, 22:51
Технически выверенный фильм, а вот актёры играют страшно
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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