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Влюблённые в небо Влюблённые в небо
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Blue Thermal

Влюблённые в небо, 2022

2022 / Япония
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Яркое аниме о любви к планерному спорту
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Причины посмотреть Факты О фильме

И в книге, и в фильме детально изобразили главного героя Тамаки Цуру. Он ощущает запах земли и ветра на планерном поле, напряжение и волнение от первого полета, а также красоту и восторг от пейзажей, открывающихся из кабины пилота. Эта история призвана пробудить интерес и любопытство к небу не только у тех, кто имеет опыт полетов, но и у зрителей без опыта.

Фильм является ярким примером развития членов клуба в планеризме. Иногда они конфликтуют, иногда подбадривают друг друга и пытаются преодолеть свои собственные проблемы, чем вызывают симпатию у широкого круга зрителей.

Авторы не стали экономить на технической и анимационной стороне проекта. Мощной командой профессионалов созданы прекрасные пейзажи, которые подарят ощущение полета через экран.

Специально ради проекта был дополнительно создан веб-сайт, на котором можно узнать об истории, прочитать характеристику каждого персонажа-студента и узнать много интересной информации о создании фильма, его авторах, посмотреть постеры и тизеры.

Название ленты «Синий восходящий поток» происходит от природного явления – восходящих потоков, которые возникают при голубом небе. Фильм основан на манге японского автора Одзавы Кана под названием Blue Thermal: Aonagi Daigaku Taiiku Kyoukaibu. С момента выхода произведения до реализации его сюжета на экранах прошло около шести лет.

Режиссером и сценаристом выступил Масаки Татибана. Он известен работой над анимационными сериалами «Баракамон», «Нуар», «Токийское восьмибалльное» и другими популярными в Японии проектами. Он входит в состав компании, которая располагает собственным художественным отделом с устоявшейся репутацией в отрасли.

Был проведен кастинг для актрисы на роль Тамаки. Свой голос персонажу в итоге отдала актриса Маю Хотта, для которой это был первый опыт озвучивания. Команда единогласно утвердила ее на роль.

Саундтреки к анимационному сериалу написала пиано-рок-группа SHE'S, которая в 2021 году отпраздновала 10-летний юбилей. Композиции были написаны музыкантами во время чтения оригинальной истории, поэтому они имеют прямую связь с ней.

Тамаки Цуру раньше всегда была активным участником спортивных секций. Но в старшей школе девушка решила заняться своей личной жизнью. Однако жизнь разворачивается так, что Цуру вступает в планерный клуб.

7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в России 7 июля 2022
Премьера в мире 4 марта 2022
Возраст 12+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Масаки Татибана
Масаки Татибана
В ролях
Дзюнъя Эноки
Дзюнъя Эноки
Симадзаки Нобунага
Симадзаки Нобунага
Маю Хотта
Маю Хотта
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Влюблённые в небо 2 постера
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Mori Cinema Кунцево
15:50 от 250 ₽
Атлантис Кино
13:25 от 200 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Ruslan Khusenov 12 июля 2022, 05:41
Супер!!!
Ruslan Khusenov 12 июля 2022, 05:40
Супер!
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11 голосов
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«Влюблённые в небо» в кинотеатрах

Сегодня 20 пт 22 сб 23 вт 2
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Mori Cinema Кунцево Молодежная
2D
15:50 от 250 ₽
Атлантис Кино г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
13:25 от 200 ₽
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