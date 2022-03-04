Влюблённые в небо, 2022

И в книге, и в фильме детально изобразили главного героя Тамаки Цуру. Он ощущает запах земли и ветра на планерном поле, напряжение и волнение от первого полета, а также красоту и восторг от пейзажей, открывающихся из кабины пилота. Эта история призвана пробудить интерес и любопытство к небу не только у тех, кто имеет опыт полетов, но и у зрителей без опыта.
Фильм является ярким примером развития членов клуба в планеризме. Иногда они конфликтуют, иногда подбадривают друг друга и пытаются преодолеть свои собственные проблемы, чем вызывают симпатию у широкого круга зрителей.
Авторы не стали экономить на технической и анимационной стороне проекта. Мощной командой профессионалов созданы прекрасные пейзажи, которые подарят ощущение полета через экран.
Специально ради проекта был дополнительно создан веб-сайт, на котором можно узнать об истории, прочитать характеристику каждого персонажа-студента и узнать много интересной информации о создании фильма, его авторах, посмотреть постеры и тизеры.
Название ленты «Синий восходящий поток» происходит от природного явления – восходящих потоков, которые возникают при голубом небе. Фильм основан на манге японского автора Одзавы Кана под названием Blue Thermal: Aonagi Daigaku Taiiku Kyoukaibu. С момента выхода произведения до реализации его сюжета на экранах прошло около шести лет.
Режиссером и сценаристом выступил Масаки Татибана. Он известен работой над анимационными сериалами «Баракамон», «Нуар», «Токийское восьмибалльное» и другими популярными в Японии проектами. Он входит в состав компании, которая располагает собственным художественным отделом с устоявшейся репутацией в отрасли.
Был проведен кастинг для актрисы на роль Тамаки. Свой голос персонажу в итоге отдала актриса Маю Хотта, для которой это был первый опыт озвучивания. Команда единогласно утвердила ее на роль.
Саундтреки к анимационному сериалу написала пиано-рок-группа SHE'S, которая в 2021 году отпраздновала 10-летний юбилей. Композиции были написаны музыкантами во время чтения оригинальной истории, поэтому они имеют прямую связь с ней.
Тамаки Цуру раньше всегда была активным участником спортивных секций. Но в старшей школе девушка решила заняться своей личной жизнью. Однако жизнь разворачивается так, что Цуру вступает в планерный клуб.