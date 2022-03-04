Влюблённые в небо, 2022

И в книге, и в фильме детально изобразили главного героя Тамаки Цуру. Он ощущает запах земли и ветра на планерном поле, напряжение и волнение от первого полета, а также красоту и восторг от пейзажей, открывающихся из кабины пилота. Эта история призвана пробудить интерес и любопытство к небу не только у тех, кто имеет опыт полетов, но и у зрителей без опыта.

Фильм является ярким примером развития членов клуба в планеризме. Иногда они конфликтуют, иногда подбадривают друг друга и пытаются преодолеть свои собственные проблемы, чем вызывают симпатию у широкого круга зрителей.

Авторы не стали экономить на технической и анимационной стороне проекта. Мощной командой профессионалов созданы прекрасные пейзажи, которые подарят ощущение полета через экран.

Специально ради проекта был дополнительно создан веб-сайт, на котором можно узнать об истории, прочитать характеристику каждого персонажа-студента и узнать много интересной информации о создании фильма, его авторах, посмотреть постеры и тизеры.