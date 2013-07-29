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Сквозь снег Сквозь снег
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Сквозь снег, 2013

2013 / Корея / США / Франция
7.0 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Постапокалиптический триллер о последних выживших на Земле
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Когда попытка ученых спасти человечество от глобального потепления провалилась, на Земле наступил новый ледниковый период – возможно, самый суровый и страшный, чем все прежние вместе взятые. Последним оплотом цивилизации стал гигантский поезд, год за годом курсирующий вокруг закованного в лед земного шара. В экспрессе, принадлежащем железнодорожному магнату Уилфорду, собрались последние живые существа на планете – от людей и животных до растений и насекомых.

Первые вагоны, как водится, достались сильным мира сего, а хвост состава, больше напоминающий тюрьму, – беднякам, среди которых влачит свое существование и главный герой по имени Кертис. Заручившись поддержкой мудрого старика Гиллиама, Кертис вместе с товарищами по несчастью поднимает восстание, чтобы свергнуть авторитарный режим Уилфорда.

Постапокалиптический триллер-антиутопия 2013 года – англоязычный дебют южнокорейского режиссера Пон Джун-хо, который спустя 7 лет получил “Оскара” за фильм “Паразиты”. В основу картины “Сквозь снег” лег роман-комикс Le Transperceneige французов Жака Лоба и Жана-Марка Рошетта, вышедший в 1982 году, а роли пассажиров с блеском исполнили звезды мирового кино Крис Эванс, Сон Кан Хо, Тильда Суинтон, Эд Харрис, Джон Херт, Октавия Спенсер и многие другие.

Действие фильма разворачивается в 2014 и 2031 годах.

Сон Кан Хо, исполнивший роль специалиста по безопасности Намгун Мин Су, – один из любимых актеров Пона Джун-хо. Сон Кан Хо сыграл главные роли еще в двух фильмах Джун-хо, включая оскароносных “Паразитов”.

В ходе съемок боевой сцены с факелами не использовалось никакое дополнительное освещение, кроме непосредственно настоящих факелов.

Пон Джун-хо рассказывал, что протеиновые блоки, которыми питались обитатели последних вагонов, на самом деле были сделаны из морских водорослей, сахара и желатина. В то время как Джейми Беллу их потребление давалось нелегко, Тильде Суинтон эта еда пришлась по вкусу.

Имя персонажа Джона Херта – Гиллиам – является оммажем режиссеру Терри Гиллиаму.

Многие кинокритики по всему миру признали “Сквозь снег” одним из лучших фильмов 2014 года. Картина была отмечена множеством кинопремий, среди которых – “Голубой дракон”, “Большой колокол” и Азиатско-тихоокеанский кинофестиваль.

Фильм создан и профинансирован в Южной Корее, а актерский состав и съемочная группа были собраны по всему миру.

Съемки по большей части велись в павильонах чешской студии Barrandov Studios в Праге, где возвели декорации длиной в 500 метров. Все кадры с видами городов создавались позже на компьютере. Финал фильма снимали на натуре, в Австрии.

Крис Эванс очень ответственно подходил к подготовке к роли Кертиса. По словам Джейми Белла, сыгравшего Эдгара, Эванс часами отыгрывал свой монолог в отеле, а перед самими его съемками остался один на площадке на 4 часа, чтобы поймать нужное эмоциональное состояние.

Персонаж по имени Мейсон изначально задумывался как мужской и писался под Джона Си Райли. Роль переписали после того, как на нее была утверждена Тильда Суинтон.

Рисунки углем, которые можно увидеть в кадре, создал Жан-Марк Рошетт – автор романа-первоисточника Le Transperceneige.

Кертиса и Уилфорда могли сыграть Джейк Джилленхол и Дастин Хоффман соответственно.

Права на американский прокат были выкуплены братьями Вайнштейн, которые планировали перемонтировать и укоротить фильм. Пону Джун-хо постоянно приходилось настаивать на сохранении той или иной сцены. Так, например, режиссер заявил продюсерам, что эпизод с мертвой рыбой отдает дань отцу Джун-хо, который якобы был рыбаком. Позже в интервью режиссер признавался, что это было ложью.

Земля. Недалекое будущее. Семнадцать лет назад на планете произошла техногенная катастрофа. Там где раньше росли леса и цвели сады, теперь лежат снег и лед. Жизнь сохранилась лишь в гигантском поезде, без остановки мчащемся по трансевразийской магистрали. В первых вагонах состава живет правящая элита, во множестве последних — простые люди. Жизнь в хвосте поезда напоминает концлагерь — болезни, нищета, беспредел надсмотрщиков. Но, именно здесь из среды униженных и оскорбленных восстает человек, способный восстановить справедливость. Однако у каждой благородной идеи есть своя темная сторона, и любая революция пожирает своих детей.

7.0 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 24 марта 2022
Премьера онлайн 11 октября 2021
Премьера в мире 29 июля 2013
Возраст 18+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Пон Чжун-хо
Пон Чжун-хо
В ролях
Крис Эванс
Крис Эванс
Элисон Пилл
Элисон Пилл
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Джейми Белл
Джейми Белл
Джон Херт
Джон Херт
Все актеры и съемочная группа
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Мир вроде как закончился — эксперименты ученых в который раз сыграли с человечеством дурную шутку. Земля переживает новый Ледниковый период, города и деревни сковал лютый холод. Немногие выжившие нашли приют на странном футуристичном поезде, построенном эксцентричным богачом Уилфордом (Эд Харрис). Снежный постапокалипсис, правда, ничего не изменил в структуре общества — даже после Конца Света человечество находится в плену зверского капитализма. Как иначе объяснить то, что этот…
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Юлия Кецеле 3 января 2020, 23:47
Как премьера может быть фильма, снятоно в 13ом году? Что за чушь.

Если говорить про сам фильм, то он отличный и я рекомендую любителям фильмов-катастров.
pilot1885 16 января 2020, 01:17
Даты отзывов варьируются от 15 до 20 года, интересно. Фильм отличный ,он давно попал в некоторые топы фильмов- антиутопий. Посмотреть однозначно… Читать дальше…
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