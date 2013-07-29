Сквозь снег, 2013

Действие фильма разворачивается в 2014 и 2031 годах.

Сон Кан Хо, исполнивший роль специалиста по безопасности Намгун Мин Су, – один из любимых актеров Пона Джун-хо. Сон Кан Хо сыграл главные роли еще в двух фильмах Джун-хо, включая оскароносных “Паразитов”.

В ходе съемок боевой сцены с факелами не использовалось никакое дополнительное освещение, кроме непосредственно настоящих факелов.

Пон Джун-хо рассказывал, что протеиновые блоки, которыми питались обитатели последних вагонов, на самом деле были сделаны из морских водорослей, сахара и желатина. В то время как Джейми Беллу их потребление давалось нелегко, Тильде Суинтон эта еда пришлась по вкусу.

Имя персонажа Джона Херта – Гиллиам – является оммажем режиссеру Терри Гиллиаму.

Многие кинокритики по всему миру признали “Сквозь снег” одним из лучших фильмов 2014 года. Картина была отмечена множеством кинопремий, среди которых – “Голубой дракон”, “Большой колокол” и Азиатско-тихоокеанский кинофестиваль.

Фильм создан и профинансирован в Южной Корее, а актерский состав и съемочная группа были собраны по всему миру.

Съемки по большей части велись в павильонах чешской студии Barrandov Studios в Праге, где возвели декорации длиной в 500 метров. Все кадры с видами городов создавались позже на компьютере. Финал фильма снимали на натуре, в Австрии.

Крис Эванс очень ответственно подходил к подготовке к роли Кертиса. По словам Джейми Белла, сыгравшего Эдгара, Эванс часами отыгрывал свой монолог в отеле, а перед самими его съемками остался один на площадке на 4 часа, чтобы поймать нужное эмоциональное состояние.

Персонаж по имени Мейсон изначально задумывался как мужской и писался под Джона Си Райли. Роль переписали после того, как на нее была утверждена Тильда Суинтон.

Рисунки углем, которые можно увидеть в кадре, создал Жан-Марк Рошетт – автор романа-первоисточника Le Transperceneige.

Кертиса и Уилфорда могли сыграть Джейк Джилленхол и Дастин Хоффман соответственно.

Права на американский прокат были выкуплены братьями Вайнштейн, которые планировали перемонтировать и укоротить фильм. Пону Джун-хо постоянно приходилось настаивать на сохранении той или иной сцены. Так, например, режиссер заявил продюсерам, что эпизод с мертвой рыбой отдает дань отцу Джун-хо, который якобы был рыбаком. Позже в интервью режиссер признавался, что это было ложью.