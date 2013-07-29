Сквозь снег, 2013

Когда попытка ученых спасти человечество от глобального потепления провалилась, на Земле наступил новый ледниковый период – возможно, самый суровый и страшный, чем все прежние вместе взятые. Последним оплотом цивилизации стал гигантский поезд, год за годом курсирующий вокруг закованного в лед земного шара. В экспрессе, принадлежащем железнодорожному магнату Уилфорду, собрались последние живые существа на планете – от людей и животных до растений и насекомых.
Первые вагоны, как водится, достались сильным мира сего, а хвост состава, больше напоминающий тюрьму, – беднякам, среди которых влачит свое существование и главный герой по имени Кертис. Заручившись поддержкой мудрого старика Гиллиама, Кертис вместе с товарищами по несчастью поднимает восстание, чтобы свергнуть авторитарный режим Уилфорда.
Постапокалиптический триллер-антиутопия 2013 года – англоязычный дебют южнокорейского режиссера Пон Джун-хо, который спустя 7 лет получил “Оскара” за фильм “Паразиты”. В основу картины “Сквозь снег” лег роман-комикс Le Transperceneige французов Жака Лоба и Жана-Марка Рошетта, вышедший в 1982 году, а роли пассажиров с блеском исполнили звезды мирового кино Крис Эванс, Сон Кан Хо, Тильда Суинтон, Эд Харрис, Джон Херт, Октавия Спенсер и многие другие.
Действие фильма разворачивается в 2014 и 2031 годах.
Сон Кан Хо, исполнивший роль специалиста по безопасности Намгун Мин Су, – один из любимых актеров Пона Джун-хо. Сон Кан Хо сыграл главные роли еще в двух фильмах Джун-хо, включая оскароносных “Паразитов”.
В ходе съемок боевой сцены с факелами не использовалось никакое дополнительное освещение, кроме непосредственно настоящих факелов.
Пон Джун-хо рассказывал, что протеиновые блоки, которыми питались обитатели последних вагонов, на самом деле были сделаны из морских водорослей, сахара и желатина. В то время как Джейми Беллу их потребление давалось нелегко, Тильде Суинтон эта еда пришлась по вкусу.
Имя персонажа Джона Херта – Гиллиам – является оммажем режиссеру Терри Гиллиаму.
Многие кинокритики по всему миру признали “Сквозь снег” одним из лучших фильмов 2014 года. Картина была отмечена множеством кинопремий, среди которых – “Голубой дракон”, “Большой колокол” и Азиатско-тихоокеанский кинофестиваль.
Фильм создан и профинансирован в Южной Корее, а актерский состав и съемочная группа были собраны по всему миру.
Съемки по большей части велись в павильонах чешской студии Barrandov Studios в Праге, где возвели декорации длиной в 500 метров. Все кадры с видами городов создавались позже на компьютере. Финал фильма снимали на натуре, в Австрии.
Крис Эванс очень ответственно подходил к подготовке к роли Кертиса. По словам Джейми Белла, сыгравшего Эдгара, Эванс часами отыгрывал свой монолог в отеле, а перед самими его съемками остался один на площадке на 4 часа, чтобы поймать нужное эмоциональное состояние.
Персонаж по имени Мейсон изначально задумывался как мужской и писался под Джона Си Райли. Роль переписали после того, как на нее была утверждена Тильда Суинтон.
Рисунки углем, которые можно увидеть в кадре, создал Жан-Марк Рошетт – автор романа-первоисточника Le Transperceneige.
Кертиса и Уилфорда могли сыграть Джейк Джилленхол и Дастин Хоффман соответственно.
Права на американский прокат были выкуплены братьями Вайнштейн, которые планировали перемонтировать и укоротить фильм. Пону Джун-хо постоянно приходилось настаивать на сохранении той или иной сцены. Так, например, режиссер заявил продюсерам, что эпизод с мертвой рыбой отдает дань отцу Джун-хо, который якобы был рыбаком. Позже в интервью режиссер признавался, что это было ложью.
Земля. Недалекое будущее. Семнадцать лет назад на планете произошла техногенная катастрофа. Там где раньше росли леса и цвели сады, теперь лежат снег и лед. Жизнь сохранилась лишь в гигантском поезде, без остановки мчащемся по трансевразийской магистрали. В первых вагонах состава живет правящая элита, во множестве последних — простые люди. Жизнь в хвосте поезда напоминает концлагерь — болезни, нищета, беспредел надсмотрщиков. Но, именно здесь из среды униженных и оскорбленных восстает человек, способный восстановить справедливость. Однако у каждой благородной идеи есть своя темная сторона, и любая революция пожирает своих детей.
Если говорить про сам фильм, то он отличный и я рекомендую любителям фильмов-катастров.