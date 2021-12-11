Сожженный заживо, 2021

Молодая медсестра выходит на свою первую смену в старой городской больнице. От одной из коллег она узнает историю, от которой ее бросает в озноб: несколько лет назад в больницу поступил пациент, мистер Мур, чье тело полностью обгорело из-за несчастного случая. Врачи провели несколько операций, но он сходил с ума от боли. Однажды ночью одна из медсестер зашла к нему в палату, но его кровать была пуста. Больше о нем никто ничего не слышал. Вызов прерывает рассказ медсестры. Он поступил из комнаты мистера Мура.