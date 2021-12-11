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Сожженный заживо Сожженный заживо
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The Devil's Tail

Сожженный заживо, 2021

2021 / Аргентина / Новая Зеландия
3.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
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Фильм ужасов о таинственном исчезновении обгоревшего пациента
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О фильме

Молодая медсестра выходит на свою первую смену в старой городской больнице. От одной из коллег она узнает историю, от которой ее бросает в озноб: несколько лет назад в больницу поступил пациент, мистер Мур, чье тело полностью обгорело из-за несчастного случая. Врачи провели несколько операций, но он сходил с ума от боли. Однажды ночью одна из медсестер зашла к нему в палату, но его кровать была пуста. Больше о нем никто ничего не слышал. Вызов прерывает рассказ медсестры. Он поступил из комнаты мистера Мура.

3.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 17 февраля 2022
Премьера онлайн 13 июня 2022
Премьера в мире 11 декабря 2021
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Лорел Вэйл
В ролях
Флор Антонуччи
Элизабет Казановас
Бруно Джакоббе
Рэймонд Эдвард Ли
Мэтт Мерсер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сожженный заживо 4 постера
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Сожженный заживо смотреть онлайн

Сожженный заживо
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
iangel94 18 февраля 2022, 23:45
Это самый бессмысленный фильм который я смотрела. Просто ни о чем. Без смысла, много разных событий не связанных между собой. НЕ ТРАТЬТЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ.
User 23 февраля 2022, 17:58
Совершенно бесмысленный
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16 голосов
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