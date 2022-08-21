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Постер фильма Не дыши: Начало
4.6
Не дыши: Начало - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Не дыши: Начало
4.6

Не дыши: Начало

, 2022
Old Man
США / триллер / 18+
Триллер о противостоянии хозяина дома и незваного гостя
Трейлеры
Постер фильма Не дыши: Начало
4.6
Не дыши: Начало - Дублированный трейлер
Не дыши: Начало  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Съемки фильма проходили с 20 января по 10 марта 2021 года в городке Ньюбург, расположенном в американском штате Нью-Йорк.

Картина снята по сценарию Джоэла Вича. Жанр описан как «камерный триллер». Одноименная пьеса готовится к выходу в Актерской студии в Нью-Йорке. 

По словам режиссера Лаки Макки, сценарий Джоэла Вича — это ужасающее и мучительное погружение в безумие. Постановщик так же высоко оценил команду, которая сформировалась для работы над проектом.

Лэнг и Сентер практически все время находятся в кадре одни, за исключением воспоминаний о продавце Библии (Пэтч Дарра), который случайно появился у двери старика, и видений его долгой жизни. 

Режиссура, сценарий и сложная операторская работа создают особенную камерную атмосферу. Операторы используют мягкий фокус, чтобы размыть обстановку и сделать сцены между стариком и Джо более интимными.

Слепой старик не всегда был таким: однажды на пороге его дома в лесной глуши оказывается вызывающий подозрение незнакомец. Так начинается противостояние, которое приведет к непредсказуемым и кошмарным последствиям.

В ролях

Стивен Лэнг
Стивен Лэнг
Old Man
Марк Сентер
Марк Сентер
Rascal
Патч Дарра
Патч Дарра
Bible Salesman
Лиана Райт-Марк
Лиана Райт-Марк
Genie
Режиссер Лаки МакКи
Сценарист Joel Veach
Композитор Джо Крэймер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 5 июня 2023
Премьера в мире 21 августа 2022
Дата выхода
10 ноября 2022 Россия Капелла Фильм
17 ноября 2022 Азербайджан 18+
17 ноября 2022 Казахстан 18+
17 ноября 2022 Кыргызстан 16+
19 января 2023 ОАЭ TBC
17 ноября 2022 Узбекистан 18+

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $425 113
Производство Paper Street Pictures, Blood Oath, Rubicon Entertainment
Другие названия
Old Man, Не дыши: Начало, Der Feind ist in dir, Nefes Alma, O Homem da Cabana, Stary człowiek, Vana mees, Старий, 올드 맨, ザ・オールドマン 元CIAの葛藤, Старик

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 40 голосов
4.9 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3899 В жанре «триллер»  818 В фильмах США  2204 В фильмах 2022 года  210
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Не дыши: Начало - Дублированный трейлер
Не дыши: Начало Дублированный трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Не дыши: Начало

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
По отзывам зрителей фильм оценивают негативно: действие в одном доме, всё время идёт разговор между двумя героями. Сильные стороны: минималистичная атмосфера и фокус на диалогах. Слабые стороны: слабая проработка сюжета и отсутствие связей с предыдущими частями, мало событий. Общая оценка — отрицательная. Фильм подойдёт тем, кого интересует драматургия через разговоры и замкнутое пространство.
Саммари составлено ИИ на основе 4 отзывов.

Отзывы о фильме

Влад Шевченко 12 ноября 2022, 11:54
Это самая ужасная бессмысленная часть..
Пожалел что сходил
Такое ощущение что авторы решили высосать последние деньги с последней части ни… Читать дальше…
Валия Субаева 16 ноября 2022, 19:58
Самый ужасный фильм. Не советую. Весь фильм разговаривают двое мужчины в доме. Интересного нечего нет фильме. Вместо этого можно послушать аудио… Читать дальше…
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Не дыши: Начало

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