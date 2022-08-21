Не дыши: Начало, 2022

Съемки фильма проходили с 20 января по 10 марта 2021 года в городке Ньюбург, расположенном в американском штате Нью-Йорк.

Картина снята по сценарию Джоэла Вича. Жанр описан как «камерный триллер». Одноименная пьеса готовится к выходу в Актерской студии в Нью-Йорке.

По словам режиссера Лаки Макки, сценарий Джоэла Вича — это ужасающее и мучительное погружение в безумие. Постановщик так же высоко оценил команду, которая сформировалась для работы над проектом.

Лэнг и Сентер практически все время находятся в кадре одни, за исключением воспоминаний о продавце Библии (Пэтч Дарра), который случайно появился у двери старика, и видений его долгой жизни.

Режиссура, сценарий и сложная операторская работа создают особенную камерную атмосферу. Операторы используют мягкий фокус, чтобы размыть обстановку и сделать сцены между стариком и Джо более интимными.