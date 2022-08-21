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Old Man

Не дыши: Начало, 2022

2022 / США
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Факты О фильме

Съемки фильма проходили с 20 января по 10 марта 2021 года в городке Ньюбург, расположенном в американском штате Нью-Йорк.

Картина снята по сценарию Джоэла Вича. Жанр описан как «камерный триллер». Одноименная пьеса готовится к выходу в Актерской студии в Нью-Йорке. 

По словам режиссера Лаки Макки, сценарий Джоэла Вича — это ужасающее и мучительное погружение в безумие. Постановщик так же высоко оценил команду, которая сформировалась для работы над проектом.

Лэнг и Сентер практически все время находятся в кадре одни, за исключением воспоминаний о продавце Библии (Пэтч Дарра), который случайно появился у двери старика, и видений его долгой жизни. 

Режиссура, сценарий и сложная операторская работа создают особенную камерную атмосферу. Операторы используют мягкий фокус, чтобы размыть обстановку и сделать сцены между стариком и Джо более интимными.

Слепой старик не всегда был таким: однажды на пороге его дома в лесной глуши оказывается вызывающий подозрение незнакомец. Так начинается противостояние, которое приведет к непредсказуемым и кошмарным последствиям.

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Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 10 ноября 2022
Премьера онлайн 14 октября 2022
Премьера в мире 21 августа 2022
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Лаки МакКи
Лаки МакКи
В ролях
Стивен Лэнг
Стивен Лэнг
Марк Сентер
Патч Дарра
Лиана Райт-Марк
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Не дыши: Начало 2 постера
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12 октября 2022 15:59
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